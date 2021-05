Schlossrued O du fröhliche: Wegen Corona singen die Ruedertaler im Sommer Weihnachtslieder Wegen des Singverbots konnte die Kirchgemeinde der evangelisch- reformierten Kirche Rued an Weihnachten nicht singen – Pfarrerin Nadine Hassler Bütschi hat versprochen, das nachzuholen. Selbst wenn es Hochsommer sein sollte. Jetzt löst sie ihr Versprechen ein. Katja Schlegel 27.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pfarrerin Nadine Hassler Bütschi freut sich über das Ende des Singverbots. Chris Iseli / WYS

Jetzt kommt er also, der Moment, in dem man sich nicht wundern sollte. Ob der Weihnachtslieder, die aus der Kirche Rued schallen. Pfarrerin Nadine Hassler Bütschi löst damit nur ein, was sie ihrer Kirchgemeinde in der Adventszeit versprochen hat: Einen ganzen Gottesdienst lang Weihnachtslieder singen, sobald Singen wieder erlaubt ist – selbst wenn es Hochsommer sein sollte.

Am 6. Juni ist es so weit. «Ein halbes Jahr nach dem Santiglause-Tag werden wir Weihnachts- und Osterlieder singen», sagt Hassler Bütschi. Die Freude ist ihr anzuhören; das Singen hat ihr die letzten Monate so gefehlt, dass es im Herzen wehtat.

Nicht gesäuselt, sondern mit Inbrunst gesungen

Jetzt ist es aber vorbei mit Jammern und mit Leise sowieso. Zwar dürfe man aktuell nur mit Maske singen, aber sie habe das Glück einer singstarken Kirchgemeinde, sagt Hassler Bütschi. «Hier im Rudertal säuselt man die Kirchenlieder nicht, hier wird mit Inbrunst gesungen», sagt sie und lacht. Das sei ganz nach ihrem Geschmack. Sie selbst sei beim ersten Gottesdienst zusammengezuckt, überrascht vom Stimmvolumen aus den Kirchenbänken.

Ihr Versprechen aus der Adventszeit hat Hassler Bütschi viele Lacher eingebracht. Und die Leute haben es nicht vergessen. «Ich wurde in den letzten Monaten immer wieder darauf angesprochen», sagt sie. Und weiter:

«Einige haben gar gewitzelt, der Frühling traue sich einzig wegen meines Versprechens nicht, zu kommen.»

Wie der Gottesdienst aussehen wird, ist noch nicht ganz klar. Ein Thema für die Predigt steht noch nicht. Klar ist seit dem Bundesratsentscheid von gestern aber: 100 Personen dürfen teilnehmen (statt 50). Klar ist auch, womit der Gottesdienst anfängt («Tochter Zion freue Dich») und womit er endet («Dir Auferstandener»). Was dazwischen gesungen wird, dürfen sich die Kirchgemeindemitglieder im Vorfeld wünschen. Begleitet werden die Stücke von Organist Fritz Bär. Für Daheimbleibende wird der Gottesdienst via Livestream übertragen.

Wie wird ihre Kirchgemeinde auf den Weihnachtsliedergottesdienst im Sommer reagieren? Hassler Bütschi lacht. «Die einen werden sich freuen – und die andern denken, ich sei nun völlig übergeschnappt.» Aber das nehme sie gerne in Kauf.