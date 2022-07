Rolf Bolliger digitalisiert Kirchenrodel

Schlossrued Was der Pfarrer so ins Totenrodel schrieb: «Sie fiel von der Leiter, stürzte mit dem Kopf auf den Boden und war mausetot» Rolf Bolliger aus Gontenschwil hat die Kirchenrodel der Kirchgemeinden Rued und Leerau digitalisiert mitsamt allen Zusatzbemerkungen, welche die Pfarrer hinterlassen haben. Ein Schatz, insbesondere für all die Familienforscher, deren Anfragen so zahlreich eintreffen wie noch nie. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

Rolf Bolliger hat für die Herrschaft Rued – Kirchgemeinden Rued und Leerau – alle Kirchenrodel digitalisiert. Sibylle Haltiner / WYS

Irgendwie wurden sie wieder lebendig. Die Bänis-Baschis und Matt-Vrenelis, die den Cousin über den Miststock heirateten und ihre Kinder tauften, kaum drei Tage alt, die Krüsch-Joggelis und Hard-Annelis, die an der Roten Ruhr starben und an Kindsblattern, an Wassersucht oder am Stich. Geboren vor über 400 Jahren, auf dieser Welt für ein paar wenige weitere, Bauern, Weberinnen, Müller, vergessen bis auf einen Eintrag. Den Eintrag in den Kirchenrodel der Herrschaft Rued.

Und als solcher sind sie nun wieder zu Leben erwacht, dank Rolf Bolliger (59) aus Gontenschwil. In jahrelanger Arbeit hat er alle Daten der Kirchenbücher der Herrschaft Rued, also der Kirchgemeinden Rued und Leerau von 1549 bzw. 1551 bis 1816 digitalisiert (Schlossrued, Schmiedrued, Kirchleerau und Moosleerau). Diese Daten sind nun als Excel-Tabellen öffentlich zugänglich: Während Kirchleerau diese bereits Anfang Juni auf der Gemeindewebsite freigeschaltet hat, haben sie die Gemeinden Schmiedrued und Schlossrued am Montag freigegeben.

Ein nie dagewesener Boom

Die rund 30'000 Datensätze sind ein Schatz. Nicht nur für die Region, sondern vor allem für die Nachfahren. «Ahnenforschung erlebt seit Corona einen noch nie dagewesenen Boom», sagt Bolliger. Insbesondere die Anfragen aus den USA sind zahlreich, weil besonders viele Menschen aus den ärmlichen Tälern in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten auswanderten.

So sieht das Taufrodel der Kirchgemeinde Rued von 1559 aus. zvg

Das Interesse nach den eigenen Wurzeln war es denn auch, das Bolliger als gelernten Mechaniker und Konstrukteur vor rund 40 Jahren dazu brachte, in Schmiedrued nach den ersten Bolligers zu suchen. «Ich fand auf dem Estrich meiner Grossmutter in Gontenschwil eine Kiste mit uralten Dokumenten in deutscher Kurrentschrift, die ich nicht lesen konnte.» Das wurmte ihn dermassen, dass er die Schrift lernte – und verstand. Und damit war es um ihn geschehen.

Dafür lohnt sich die mühselige Arbeit

Was sich ihm damit für neue, alte Welten eröffnen, erstaunt ihn manchmal noch heute. So wie bei den Kirchenrodeln: Da fand er bei den «Bestattungen» einen Eintrag zu einem missgebildeten Kind, das einem Affen ähnlich gesehen habe. «Als Ursache nannte der Pfarrer, dass die Mutter während der Schwangerschaft ob einem ausgestellten Affen am Zofinger Markt derart erschrocken sei, dass ihre Leibesfrucht Schaden genommen habe», so Bolliger.

Andernorts vermerkt der Pfarrer schadenfreudig: «Dieses alte Weib ist am Sonntagmorgen auf den Kirschbaum gestiegen. Sie fiel von der Leiter, stürzte mit dem Kopf auf den Boden und war mausetot. Dies soll denen die am Sonntag Kirschen gewinnen eine billige Warnung sein!»

So schlimm diese Ereignisse auch sein mögen; sie zu entdecken, sie vor dem Vergessen zu bewahren, so Bolliger, dafür lohnt sich all die – zeitweise sehr mühselige – Arbeit. «Das ist es, was mich antreibt.»

