Schlossrued - Kurz vor dem Lockdown übernahm sie diese Beiz

Schlossrued «Ich habe es trotzdem nie bereut»: Kurz vor dem Lockdown übernahm sie das «Schmettebeizli» Cornelia Frey, 42, träumte schon lange von einem eigenen Restaurant. Wenige Wochen vor der Pandemie ging dieser Traum in Erfüllung. Trotz widriger Zeiten freut sie sich jetzt wieder, ihre Gäste bedienen und endlich ihre Gastgeberseele ausleben zu dürfen. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 25.02.2022, 05.00 Uhr

Mit dem «Schmittebeizli» erfüllte sich Cornelia Frey einen Jugendtraum. Sandra Ardizzone

Von aussen unscheinbar, innen einfach nur gemütlich: Das «Schmettebeizli» in Schlossrued lädt zum Verweilen ein. Seit Januar 2020 ist sie die Herrin am Herd des rustikalen Lokals. Cornelia Frey übernahm ihr Herzensobjekt im idyllischen Ruedertal. Nur zehn Wochen später verhängte der Bundesrat den Lockdown über das Land – und ihre Beiz.

Von aussen wirkt das Beizli, das Platz für 80 Personen bietet, eher unscheinbar. Sandra Ardizzone

«Es war ein Schock», sagt die 42-Jährige. «Ich habe mein Leben lang von einem eigenen Restaurant geträumt. Und dann kommt so etwas.» Mit dem «Schmettebeizli» ging für Frey ein Traum in Erfüllung, der jedoch jäh unterbrochen wurde. Für die gelernte Verkäuferin ging nun das grosse Warten los, wann sie wieder öffnen, wann sie wieder Geld verdienen darf. Die mittwöchlichen Pressekonferenzen des Bundesrats waren jeweils ein Auf und Ab der Gefühle. «Ich habe jedes Mal gewartet und gehofft», so Frey.

Sie zog der Liebe wegen nach Schlossrued

Eine emotionale Achterbahn: «Wenn ich das kommen sehen hätte, hätte ich es wohl nicht gemacht», sagt sie rückblickend. Ursprünglich kam sie 2018 als Serviceangestellte ins «Schmettebeizli», nachdem Besitzer Hans-Peter «HP» Maurer, längst im Pensionsalter, seine Beiz wieder selber führen wollte. Zuvor hatte sie im gleich gegenüberliegenden «Storchen» gearbeitet, nachdem die gebürtige Reinacherin vor zwölf Jahren der Liebe wegen nach Schlossrued zog.

Die Einrichtung im Western-Stil stammt mehrheitlich noch vom Besitzer Hans-Peter Maurer. Sandra Ardizzone

Die Gastronomie liegt der Mutter zweier Töchter – 15 und 20 Jahre alt – im Blut. Sie stammt gar aus einer regelrechten Wirtedynastie. Die Grosseltern väterlicherseits führten etwa jahrzehntelang das Restaurant Waag in Gontenschwil, später die Tante bis zu deren Tod, bevor die «Waag» dann verkauft wurde. Freys Vater führt noch heute gemeinsam mit seiner Partnerin das Restaurant Central in Reinach. «Das Wirten liegt bei uns wohl irgendwie im Blut», sagt Frey schmunzelnd.

Viele Details deuten auf die Western-Leidenschaft des Besitzers hin. Sandra Ardizzone

Dass sie jedoch selbst einmal zur Gastgeberin in ihrem eigenen Restaurant werden würde, hätte Frey dennoch nie gedacht. «Ich habe es mir nicht zugetraut. Ich dachte, ich schaffe das eh nicht», so die zurückhaltende Frau. Erst ihr damaliger Chef im «Schmettebeizli» konnte sie dazu überreden, das Wirtepatent zu machen, um danach das Lokal mit seinen 80 Sitzplätzen und der grossen Terrasse zu übernehmen.

«Briefkastenfirma»: Vom Staat gab es keine Hilfsgelder

Und ihr Mäzen HP Maurer sollte mit seinem Vertrauen in seine ehemalige Angestellte Recht behalten. «Die ersten zweieinhalb Monate lief es wie verrückt», erinnert sich Frey, die selbst am Herd in ihrem Beizli steht. Nebst einer Serviceangestellten, beschäftigte sie noch eine Aushilfe und eine Servicekraft auf Abruf. Bis der Lockdown kam.

Im hinteren Teil des Beizlis wurden früher einmal Velos geflickt und verkauft. Sandra Ardizzone

Den Aushilfen musste sie künden, für ihre Angestellte konnte sie Kurzarbeit beantragen. Frey selbst bekam keine Hilfe vom Staat. «Mein Härtefallgesuch wurde mit der Begründung abgewiesen, ich sei nur eine Briefkastenfirma», sagt sie. Fast noch mehr als die finanziellen Sorgen, plagten sie jedoch andere: «Ich hatte Angst, dass ich die Freude am Wirten verliere. Dass es mir verleidet.»

Pferdefleisch ist ihre Hausspezialität

Doch davon liess sich Frey nicht unterkriegen. «Irgendwann habe ich mir gesagt, ich muss es auch alleine schaffen.» Und das tat sie. Sie ging Teilzeit zurück in ihren alten Beruf als Verkäuferin im Detailhandel, um den finanziellen Verlust wenigstens ein bisschen abzufedern. Im «Schmettebeizli» bot sie Take-away an, was bei den Gästen scheinbar gut ankam. Denn jetzt, ohne Maske und Zertifikat, kommen sie allmählich wieder zurück ins Lokal, um das Pferde-Entrecote oder die weitere Hausspezialität, das Pferde-Tatar, wieder einmal vor Ort zu geniessen.

In der einfachen offenen Küche zaubert Cornelia Frey Spezialitäten wie etwa ihr Pferde-Entrecote. Sandra Ardizzone

«Es ist zwar noch etwas zaghaft», sagt Frey. «Aber es kommt.» Der erste Samstag nach Ende der Zertifikatspflicht sei bereits wieder so gut gelaufen, wie vor der Pandemie. Gut, dass die Gastgeberin da auf die Unterstützung ihrer beiden Töchter im Service setzen kann. Die Krise hat denn auch die ganze Familie noch näher zusammengeschweisst. «Und mich hat sie stärker gemacht», so Frey stolz. Für sie ist denn auch klar, dass sie mit dem «Schmettebeizli» alles richtig gemacht hat: «Ich habe es trotzdem nie bereut.» Und ihre Freude am Wirten ist jetzt grösser denn je.

