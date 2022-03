Ferrum AG baut neue Produktionshalle in Schaffisheim

Schafisheim Die Ferrum AG will Standort Rupperswil aufgeben und für 30 Millionen Franken eine neue Produktionshalle bauen Im Jahr 2019 wurde die Giesserei der Ferrum AG in Schafisheim abgebrochen und durch eine Kiesgrube ersetzt. Nun gibt es auf dem Areal wieder eine massive Änderung. Das verrät ein aufliegendes Baugesuch. Soraya Sägesser, Nadja Rohner Jetzt kommentieren 29.03.2022, 08.42 Uhr

Die Liegenschaft der RS Properties AG mit der Firma Ferrum AG in Schaffisheim. Soraya Sägesser

Die Ferrum AG ist bekannt als Dosenverschliesser. Sie stellt Maschinen für die Getränke- und Lebensmittelbranche her, die Deckel auf Dosen pressen. Die Firma baut ebenfalls Zentrifugen für die Industrie.

Ferrum hat einen Standort für die Fertigung in Rupperswil. Dort wird lautstark gebohrt, geschliffen und gedreht. Der andere Standort liegt in Schafisheim. Da werden eher die ruhigen Arbeiten gemacht, wie beispielsweise Maschinen zusammensetzen oder Dosenverschliesser testen. Die bearbeiteten Teile werden vom Fertigungsstandort in Rupperswil zur Montage nach Schafisheim transportiert.

Nun will Ferrum AG die Aktivitäten ganz am Standort im Industriegebiet Schafisheim zusammenfassen und den Standort Rupperswil aufgeben. Das geht aus einem Baugesuch hervor, das bis zum 25. April 2022 bei der Gemeinde Schafisheim aufliegt.

«Mit dem Umzug von Rupperswil nach Schafisheim möchte die Ferrum AG ihren Hauptsitz in der Schweiz stärken», sagt Thomas Riedener, Geschäftsführer der RS Properties. Das Areal in Rupperswil soll nach der Auflösung des Standorts in eine Zwischennutzung überführt werden. Gleichzeitig werde die zukünftige Nutzung in einem Entwicklungsprozess erarbeitet, so der Geschäftsführer. Das Grundstück liegt in der Wohn- und Arbeitszone 4, direkt beim Bahnhof.

Auch am Standort in Schafisheim verfügt die RS Properties AG über Landreserven. «Langfristig sollen diese Landreserven entwickelt und zukünftigen Nutzungen zugeführt werden», sagt Riederer. Konkret sei der Kiesabbau ein Teil der gesamtheitlichen Entwicklung des Areals.

30 Millionen Bauprojekt

In Schafisheim stehen bereits zwei Produktionshallen sowie ein Bürotrakt. Die Ferrum-nahe RS Properties AG will nun westlich des Standorts eine neue Halle für die Fertigung bauen. Diese ist auf der Fläche der jetzigen Parkplätze geplant. Die Halle soll fünf Obergeschosse sowie ein Untergeschoss haben und die jetzige Produktionshalle der Ferrum AG in Rupperswil ersetzen. Rund zehntausend Quadratmeter beträgt die Nutzfläche. Dies ist zu vergleichen mit zwei Fussballfeldern.

Die geplanten Kosten für den Bau belaufen sich laut Geschäftsführer auf 30 Millionen Franken. Das neue Gebäude soll mit einem begrünten Flachdach und Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Eine weitere Begrünung des Areals ist ebenfalls vorgesehen.

Neben dem Grossprojekt werden die Parkplätze auf dem Areal um 20 Plätze erweitert, steht in der Baubewilligung. Rund 300 Parkplätze sollen ab 2024 zur Verfügung stehen. Wenn alles nach Plan geht, starte der Bau Anfang 2023. Die Fertigstellung soll in der zweiten Hälfte 2024 erfolgen, so Riedener.

Das Areal der Ferrum AG in der Industriezone in Schafisheim. Die neue Halle soll links vom Gebäude hinkommen. Soraya Sägesser / Aargauer Zeitung

Platz für zukünftiges Wachstum

Während der Coronakrise im Frühling 2020 entliess die Ferrum AG 21 Personen. Dies, weil die Aufträge an den beiden Standorten im Kanton Aargau einbrachen. Nun möchte die Ferrum AG mit dem Bauprojekt mehr Platz für zukünftiges Wachstum schaffen. Das Ziel sei ein mittel- bis langfristiger Aufbau von Mitarbeitern in der Schweiz, so Thomas Riedener. Die Ferrum AG zählt heute weltweit über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt über sieben Standorte. Davon arbeiten heute rund 90 in Rupperswil und rund 270 in Schafisheim.

Früher besass die Firma noch eine Giesserei in Schafisheim, diese wurde jedoch 2019 eingestellt. Wo früher die Giesserei stand, wird jetzt Kies abgebaut. Konkret ist bis zum Jahr 2026 ein Abbau von über 400’000 Kubikmeter geplant.

