SBB Wegen Bauarbeiten: Einschränkungen auf der Strecke Olten-Lenzburg Die SBB meldet am Dienstag, dass es wegen Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Olten und Lenzburg zu Fahrplaneinschränkungen kommt. 10.08.2021, 11.57 Uhr

Corona-Krise im Aargau: Die SBB informiert am Bahnhof Aarau, dass die Zugverbindungen ab dem 19. März stark reduziert werden. Fotografiert am 18. März 2020.

Severin Bigler / AGR

Die SBB ersetze im Bahnhof Aarau acht Weichen, deswegen müssten drei von sechs Gleisen zeitweise gesperrt werden, berichtet die SBB am Dienstag auf ihrer Homepage.

Zugausfälle und Bahnersatz

Die Einschränkungen im S-Bahn- und Regionalverkehr zwischen Olten und Lenzburg sowie im Fernverkehr zwischen Basel SBB bzw. Olten und Zürich HB gelten auch für die folgenden drei Wochenenden.



Samstag, 14. August ab Betriebsbeginn bis Sonntag, 15. August 2021, Betriebsschluss

Samstag, 21. August ab Betriebsbeginn bis Sonntag, 22. August 2021, Betriebsschluss

Samstag, 28. August ab Betriebsbeginn bis Sonntag, 29. August 2021, Betriebsschluss

Fahrplaneinschränkungen im Detail:

Die zur halben Stunde verkehrenden IC3 und TGV Basel SBB–Zürich HB fallen in beiden Richtungen aus. Die zur vollen Stunde verkehrenden IC3 werden in Fahrtrichtung Zürich HB–Basel SBB via Bözberg umgeleitet und trefffen deshalb fünf Minuten später als gewohnt in Basel SBB ein.

Weitere betroffene Linien: Die IR37 Basel SBB–Aarau–Zürich HB fallen aus.

Die IR35 Bern–Burgdorf–Olten(–Zürich HB) fallen zwischen Olten und Zürich HB aus.

Die S11 Aarau–Zürich HB–Winterthur–Seuzach/Wila fällt zwischen Aarau und Lenzburg aus. Die Zusatzzüge der S11 zur Hauptverkehrszeit fallen zwischen Aarau und Zürich HB aus.

Die S26 Olten–Aarau–Rotkreuz fällt zwischen Lenzburg und Olten aus, Reisende benutzen den RE Zürich HB–Aarau. Dieser wird bis nach Olten verlängert und hält zusätzlich in Schönenwerd, Däniken und Dulliken.

Die S29 Turgi–Aarau–Olten–Sursee fällt zwischen Wildegg und Olten aus. Es verkehren Bahnersatzbusse Wildegg–Rupperswil mit Anschluss von/auf die S23.

Die S29 Turgi–Aarau–Olten–Zofingen fällt zwischen Wildegg und Zofingen aus. Reisende benützen den RE Olten–Wettingen.

(AZ)