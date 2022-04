S 29 Zofinger Grossräte setzen sich für Erhalt der S-Bahn-Haltestelle Brittnau-Wikon ein Der Zofinger EVP-Grossrat Urs Plüss beabsichtigt, mit Kollegen im Kantonsparlament in Aarau einen Vorstoss einzureichen. Die Haltestelle, an der die S 29 nach Turgi und Sursee hält, soll erhalten bleiben. Ilir Pinto, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die S-Bahn-Haltestelle in Brittnau-Wikon, an der die S 29 über Aarau nach Turgi hält, soll aufgehoben werden. Eveline Beerkircher

(10. Februar 2022)

Mit dem «Entwurf zum öV-Bericht 2022 bis 2025» vom Verkehrsverbund des Kantons Luzern (VVL) vom 11. Februar wurde publik, dass unter anderem die S-Bahn-Haltestelle Brittnau-Wikon aufgehoben werden soll. Dort hält die S 29, die über Aarau, Rupperswil und Wildegg nach Turgi führt. Die geplante Aufhebung sorgte in den betroffenen Gemeinden für Aufregung. Das Problem: Keine von ihnen wurde vorab über die Pläne informiert. Anfang März begann die Ortspartei CVP Wikon LU laut Gemeindepräsidentin Michaela Tschuor gemeinsam mit der Jungen Mitte Wahlkreis Willisau Unterschriften für eine Online-Petition zum Erhalt des Bahnhalts Brittnau-Wikon zu sammeln (das ZT berichtete).

Dasselbe geschah auf der anderen Seite des Gleises: Die Ortsgruppe SP Brittnau lancierte ebenfalls eine Online-Petition – mit dem gleichen Ziel. Die erste Petition geht zuhanden des Regierungsrates des Kantons Luzern, die zweite zuhanden des Regionalverbandes Zofingenregio. Ausserdem möchte Brittnaus Gemeindeammann Kurt Iseli, dass in Zukunft ein Brittnauer Gemeinderat der Fachgruppe öV von Zofingenregio angehört, um die Interessen der Gemeinde zu vertreten (das ZT berichtete).

Der Grossrat möchte einen Vorstoss einreichen

Nun will auch der Zofinger Grossrat Urs Plüss (EVP) gegen die mögliche Aufhebung der S-Bahn-Haltestelle Brittnau-Wikon vorgehen. Zusammen mit Kollegen aus dem Grossen Rat – darunter der Brittnauer Kurt Gerhard (SVP) – möchte er im Parlament in Aarau einen Vorstoss einreichen, um Druck aufzubauen. Die Angelegenheit betrifft Plüss persönlich, da sein Geschäft – die IT-Firma Alogis AG – ihren Sitz in Brittnau hat. Er sagt:

«Eine Auflösung der Haltestelle würde es mir zusätzlich erschweren, Mitarbeiter zu halten, weil die Reise nach Brittnau dann zu beschwerlich ist.»

Das ist aber nicht der einzige Grund, wieso sich der Zofinger für den Erhalt der Bahnhaltestelle an der Kantonsgrenze einsetzen möchte. «Dass möglichst viele Haltestellen in der Region vorhanden sind, bildet einen Standortvorteil», erklärt Plüss. Er würde sich für jede Haltestelle im Bezirk Zofingen einsetzen. Der Vorstoss ist laut Plüss noch nicht spruchreif. Abgeben will er ihn an der nächsten Grossratssitzung. Diese findet am 26. April statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen