Rupperswil: Tödlicher Unfall auf Autobahnzubringer T5

Mediensprecher Bernhard Graser zum Unfall. Tele M1

Rupperswil Trotz Reanimationsversuch: 66-jähriger Mann kommt bei einem Unfall auf Autobahnzubringer ums Leben Auf dem Autobahnzubringer T5 kam es am Montagnachmittag zu einem heftigen Zusammenprall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 66-jähriger Mann wurde beim Unfall tödlich verletzt. Die Strasse Richtung Aarau ist zurzeit gesperrt. 30.01.2023, 16.19 Uhr

Am Montagnachmittag kam es kurz nach 14 Uhr auf dem Autobahnzubringer T5 in Richtung Aarau zu einem schweren Unfall. Ein Mann war mit seinem grauen Opel unterwegs, als sein Fahrzeug auf der Höhe der Kehrichtverbrennungsanlage Buchs eine Panne hatte und auf dem schmalen Pannenstreifen zum Stillstand kam. Ein anderer Autofahrer bemerkte das jedoch zu spät und prallte mit voller Wucht von hinten in den Opel.