Rückblick Als kurz nach Mitternacht der Gränicher Kirchturm einstürzte - und dem Dorf etwas völlig Unerwartetes bescherte Vor genau 360 Jahren brach der Gränicher Kirchturm ein. Man hatte den Turm aufgestockt, ohne das Fundament zu verstärken. Ein Unglück, das etwas Unbezahlbares ans Licht brachte. Katja Schlegel 19.05.2021, 05.00 Uhr

Bis zum Unglück 1661 stand die Kirche zwischen Beinhaus (im Bild) und dem Pfarrhaus. Die Nachfolgerin (links im Bild) wurde auf stabilerem Grund gebaut. Foto: Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Kurz nach Mitternacht gibt der Turm nach. Bricht ins Gebäude, krachend und polternd, reisst Wände und Decken des Kirchenschiffs mit. Und vor dem Pfarrhaus stehen Pfarrer Samuel Wullschleger und seine Familie, fassungslos und doch froh, mit dem Leben davongekommen zu sein.

Nur Augenblicke zuvor hatte Pfarrer Wullschleger in der Kirche gestanden und das Pflasterwerk der Decke in den Chor krachen sehen. «Doch mich und mein Haus-Völkli also Gott auf wunder- und sonderbare Weise aus Seiner väterlichen Güte erhalten und beschützt hat», schreibt der Gränicher Pfarrer nach dem Einsturz an die gnädigen Herren in Bern. 360 Jahre ist das her.

Es ist in der Nacht auf den 29. Mai 1661, als das eintritt, was sich seit Monaten angekündigt hat: 1645, bei der Erhöhung des Kirchturms um rund sechs Meter – aus Prestigegründen –, hatte man es unterlassen, die Fundamente zu verstärken. Ein Ungleichgewicht, das sich bald mit deutlichen Rissen bemerkbar macht. Doch statt den Turm mit zusätzlichen Streben zu stützen, lassen die Berner Herren die Risse durch den Festungsbaumeister von Aarburg lediglich ausbessern. Aus Kostengründen. Ein fataler Fehler. Und gleichzeitig das Unglück, das den Gränichern etwas ganz und gar Ungewöhnliches beschert.

Nach nur zwölf Wochen wurde wieder gebaut

Nur zwölf Wochen nach dem Einsturz legen die Gränicher den Grundstein für eine neue Kirche. Nicht bei der Ruine an der Kirchenbündten zwischen dem Pfarrhaus und dem Beinhaus, wo bereits um 1050 die allererste Gränicher Kirche gebaut wurde. Sondern an neuer Stelle, auf besserem Untergrund.

«Zwölf Wochen», sagt Siegfried Bertschi (78) und lacht, «da schnöde doch noch einmal einer über die Berner Bedächtigkeit.» Bertschi ist der Mann, der die Geschichte der Gränicher Kirchenbauten kennt wie kein zweiter, zum einen als Bauverwalter und zum andern als ehemaliger Kirchenpflegepräsident. «Ein Ingenieur muss immer auf alles eine Antwort parat haben», erklärt er sein Wissen – und seine Begeisterung.

Alt-Bauverwalter Siegfried Bertschi kennt die Kirchen-Geschichte wie kein zweiter. Im Hintergrund erkennt man die Grisaillemalereien, die 1978 entdeckt wurden. Foto: Britta Gut

Den Berner Herren eilte es mit der Gränicher Kirche. Denn Gränichen war gross und wichtig, der Familien von Hallwyl, von Erlach und Liebegg wegen. Also schickten die Berner auch nicht irgendwen, sondern – wie üblich bei solch kirchlichen Bauten – ihren Münsterwerkmeister Abraham Dünz I. Und der baute in Gränichen die schweizweit allererste Kirche ohne Chor. Rechteckig, klar, durch und durch protestantisch. 1663 wurde sie eingeweiht.

Bis zur Sanierung war der Schatz vergessen

Welchen Schatz die Baumeister von damals den Gränichern tatsächlich hinterlassen hatten, wusste bis 1978 keiner. Bertschi erinnert sich noch gut an diesen Moment während der Restaurierung, der alles auf den Kopf stellte. Heller und moderner sollte die Kirche werden, so hatte es die Kirchgemeinde gutgeheissen. Weg mit den alten Bänken, weg mit dem dunklen Täfer.

Doch kaum war das Täfer weg, zeigte sich da ein Schriftzug: «Uli». Und Bertschi begriff. Er hatte die uralten Dokumente zum Bau der Kirche studiert. Er wusste, dass der Aarauer Maler und Glasmaler Hans Ulrich Fisch II. am Bau mitgewirkt hatte. Und er hatte den Eintrag von 1818 noch vor Augen: «Es wurden Sprüche und Ornamente verdeckt.»

Die freigelegte Ecke eines Fensters schliesslich brachte die Gewissheit: Fisch hatte nicht nur die Wappenscheiben angefertigt, sondern die Kirche auch mit Grisaillemalereien verziert. 1818 waren diese mit einer bis zu 16 Zentimeter dicken Schicht aus einem Gipsgemisch abgedeckt worden. Als Zeichen für das Ende der Berner Herrschaft ersetzte man auch die gewölbte Holzdecke durch eine gerade Gipsdecke mit Stuckaturen. 1978, nach 160 Jahren, war dieser Schatz längst vergessen.

Diese Fresken wurden freigelegt. Foto: Britta Gut Die erste etwas andere Kirche. Foto: Britta Gut Die Fresken waren von einer dicken Schicht überdeckt. Foto: Britta Gut Heute machen genau diese Fresken den besonderen Charme der Kirche aus. Foto: Britta Gut

Ein Jahr dauerte es, die Löcher zu flicken

«Das war eine Riesenüberraschung, keiner hatte mehr davon gewusst», erinnert sich Bertschi. Eine Überraschung, positiv wie negativ. Wohl war die Freude auf Expertenseite gross, auch die eidgenössische Denkmalpflege schaltete sich ein; vergleichbare Grisaillemalereien sucht man in der ganzen Schweiz vergeblich. Gleichzeitig sträubten sich Mitglieder der Kirchgemeinde. Man hatte doch eine moderne Kirche gewollt, nicht den alten Zauber von 1661.

Ein Jahr dauerte es, bis allein die Löcher geflickt waren, die man in die Malereien geschlagen hatte, um das Gips-Gemisch mit der Wand zu verbinden. Danach rekonstruierte der Aarauer Maler Walter Schmuziger die Grisaillemalereien. Die Sanierung kostete eine Million Franken zusätzlich.

Seit 1978 steht die Kirche Gränichen unter Denkmalschutz. Das Schiff ist übrigens mit einer Farbe bemalt, der zwecks besserer Elastizität Ochsenblut beigemischt wurde. Foto: Britta Gut

Noch einmal zurück ins Jahr 1661: Gottesdienste liessen sich die Gränicher trotz eingestürzter Kirche nicht nehmen. Sie wurden einfach unter freiem Himmel abgehalten, bis die Ruine wieder so weit hergerichtet war, dass Gottesdienste darin stattfinden konnten. Wie Markus Widmer-Dean in der Dorfchronik schreibt, hingen die Gränicher sogar so sehr am alten Kirchenareal, dass der Friedhof bis Ende 1667 in Betrieb blieb. Erst in der Neujahrspredigt 1668 sei es Pfarrer Wullschleger gelungen, die Gemeinde davon zu überzeugen, die Verstorbenen nun auf dem neuen Kirchplatz zu begraben.