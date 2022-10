Rothrist Betrunken in Auto geprallt Ein betrunkener Autofahrer verlor die Herrschaft über sein Fahrzeug. Er kollidierte dabei mit einem vorausfahrenden Personenwagen, der auf der Einspurstrecke für Linksabbieger die Fahrt verlangsamt hatte. Verletzt wurde niemand. 23.10.2022, 10.08 Uhr

Auf der Bernstrasse in Rothrist in Richtung Murgenthal ereignete sich am frühen Samstagabend ein Auffahrunfall. Gegen 18.00 Uhr spurte eine Mutter mit ihren drei Kindern im Auto, auf Höhe des Galliwegs, nach links ein. Ein hinterherfahrender 61-jähriger Schweizer verlor die Kontrolle über seinen Dacia und prallte folglich in das Heck des verlangsamenden Fords.