Rombach/Küttigen Alkoholisierter Junglenker baut Selbstunfall und flüchtet – das Nummernschild lässt er zurück Ein Junglenker verursachte am Sonntag einen Verkehrsunfall und fuhr davon ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie sich herausstellte, war der Lenker alkoholisiert unterwegs. Den Führerausweis musste er abgeben. 22.02.2021, 14.57 Uhr

Rombach/Küttigen: Selbstunfall verursacht und geflüchtet Kapo AG

(phh) Eine Stossstangenverschalung und ein Kontrollschild sollen in Rombach an der Bibersteinerstrasse liegen. Das zumindest meldete eine Drittperson am Sonntagabend gegen 20 Uhr dem Polizeinotruf.