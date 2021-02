ROMBACH «Tiny House»: Dieses junge Paar träumt vom Leben im Bauwagen Laura Gregor und Raphael Hüsler suchen mit aussergewöhnlichen Mitteln nach Bauland für ihr Kleinhaus auf Rädern. Das Geld ist nicht der einzige Grund, weshalb sie ihren Wohnraum auf die Hälfte verkleinern wollen. Marina Bertoldi 10.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Laura Gregor & Raphael Hüsler - der Traum von Leben im Bauwagen Zvg / Aargauer Zeitung

«Wir, ein junges Paar (27 und 28), sind auf der Suche nach einem Stellplatz für unseren Bauwagen.» Gut 40 kleine Plakate mit diesem Aufruf haben Laura Gregor und Raphael Hüsler in den letzten Tagen in und um Aarau aufgehängt. Zusätzlich haben sie online Inserate geschaltet. «Bald wollen wir zudem die Grundbücher durchforsten», sagt Raphael Hüsler.

Der Grund für die ungewöhnliche Offensive: Kommendes Jahr will das Paar aus Rombach in ein Kleinhaus auf Rädern ziehen. Doch bei der Umsetzung gibt es Hürden. «Langsam kommen wir in die mühsame Phase», sagt Laura Gregor.

Doch von Anfang an: Mit alternativen Wohnideen liebäugelten die Primarlehrerin und der Kaufmann schon länger. «Bekannte meiner Familie wohnen seit Jahren in einem Zirkuswagen», so Raphael Hüsler. Dank eines amerikanischen Fernsehsenders stiess das Paar auf das Konzept der «Tiny Houses». Die platzoptimierten Häuschen mit wenig Wohnfläche und vergleichsweise hohem Ausbaustandard gewannen in den vergangenen Jahren auch in der Schweiz an Bekanntheit.



Das Häuschen soll maximal 150'000 Franken kosten

«Als junges Paar sprach uns die Möglichkeit eines erschwinglichen Eigenheims an», so Hüsler. Doch das sei nicht der einzige Grund, weshalb die beiden ihre warme Wohnung mit 80 Quadratmetern gegen einen halb so grossen Bauwagen tauschen wollen: Das geplante Kleinhaus sei ein Bekenntnis zu einem minimalistischen Lebensstil:

«Wir haben in den vergangenen Jahren gemerkt, dass wir viel zu viel Zeugs haben und wir zum Leben gar nicht so viel brauchen.»

Inzwischen werden die Pläne der beiden konkreter. Bei einer deutschen Spezialfirma haben sie einen Kostenvoranschlag in Auftrag gegeben. Die Idee: ein Bauwagen auf Rädern mit Erker, 40 Quadratmetern Nettowohnfläche und einem Ausbau nach Eigentumsstandard.

«Das ist grösser als die meisten Tiny Houses. Wir planen zudem eine moderne Küche, ein Badezimmer mit richtigem WC und Duschwanne sowie Waschmaschine und Tumbler», so Raphael Hüsler. Der Erker verbreitert die Wohnfläche und gibt die Möglichkeit für ein abschliessbares Zimmer. Insgesamt soll das fahr- bare Häuschen nicht mehr als 150'000 Franken kosten.

Realisierbar soll es ein Darlehen machen. «Viele Banken vergeben keine Gelder für Tiny Häuser», sagt Raphael Hüsler. Eine Ausnahme ist die Alternative Bank Schweiz. Eine der Bedingungen: Es muss eigenes Bauland oder ein Pachtvertrag für fünf Jahre vorliegen. «Passendes Land zu finden, ist schwierig», so Laura Gregor.

Die verteilten Plakate sollen dem nun Abhilfe schaffen. «Wir hoffen, jemanden mit Land zu finden, der uns bei der Idee mit dem Tiny House unterstützt. Zudem hoffen wir auf die Offenheit der Gemeinden», sagt Raphael Hüsler. Ist dies gefunden, kann das Paar das Darlehen der Bank und dann die Baubewilligung beantragen.

«Unser Plan ist es, im Mai 2022 einziehen zu können», sagt Laura Gregor. Es könnte klappen: Mit dem ersten Grundeigentümer in der Region sind die beiden bereits im Gespräch.