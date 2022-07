«Romance Scam» Falscher Märchenprinz haut Aargauerin übers Ohr – Polizei warnt vor Betrugsmasche Eine Aargauerin ging im Internet einem angeblichen Arzt auf den Leim und verlor mehrere zehntausend Franken. Sie ist kein Einzelfall. 01.07.2022, 12.20 Uhr

Die Frau schickte Waren in andere Länder und überwies angebliche Zoll- und Frachtgebühren (Symbolbild). Keystone

Von einem Dr. Joseph Greyson stammte die Nachricht, die die Aargauerin Anfang Jahr auf Facebook erhielt. Der gut aussehende Mann, der vorgab, als Arzt für die UNO im Sudan tätig zu sein, gefiel der 62-Jährigen. Sie tauschten Nachrichten aus und schon bald erklärte der Mann, dass er bei einem Schweizer Elektronik-Fachmarkt ein Geschenk für seine Tochter bestellt habe – und ob die Aargauerin die an ihre Adresse geschickten Geräte in das afrikanische Land weiterleiten könnte. So beschreibt die Kantonspolizei einen Fall, der sich kürzlich im Aargau ereignet hat.