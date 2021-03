Restaurants in der Krise Vor der katholischen Kirche Peter und Paul in Aarau: Ein Mahnfeuer soll Aargauer Gastronomen trösten und stärken Am 30. März soll ein Feuer für die Aargauer Gastronomie brennen. Organisiert wird das Treffen von Gastroseelsorgerin Corinne Dobler aus Bremgarten und Zirkuspfarrer Adrian Bolzern aus Aarau. Katja Schlegel 24.03.2021, 04.40 Uhr

Zirkuspfarrer Adrian Bolzern, Priester der Aarauer Pfarrei Peter und Paul. Alex Spichale

Die Situation für die Gastronomen ist seit Monaten schwierig. Und bleibt es. Restaurants bleiben weitere vier Wochen lang geschlossen, die angedachte Öffnung der Terrassen hat sich aufgrund der Entwicklung der Infektionszahlen zerschlagen. Voraussichtlich am 14. April will der Bundesrat über mögliche neue Lockerungen entscheiden.

Es ist Zeit, Traditionen umzukrempeln

«Viele Gastronomen stehen mit dem Rücken zur Wand, sie brauchen unseren Beistand», sagt Adrian Bolzern, Priester der Aarauer Pfarrei Peter und Paul. Seit 2015 organisiert er gemeinsam mit der kantonalen Gastroseelsorgerin Corinne Dobler aus Bremgarten in der Karwoche einen Gastronomengottesdienst, kümmert sich um viele Wirtinnen und Wirte.

Für die beiden war klar: Dieses Jahr braucht es etwas anderes als den traditionellen Gottesdienst in der Klosterkirche Muri mit einer auf 50 Personen beschränkten Besucherzahl. «Dieses Jahr braucht es ein Zeichen», sagt Bolzern. Deshalb entzünden die beiden am Dienstag, 30. März, ein Mahnfeuer auf dem Platz der Pfarrei Peter und Paul in Aarau.

Das Feuer soll nicht nur mahnen, sondern vor allem stärken

Eingeladen ist nicht in erster Linie die Bevölkerung. Eingeladen sind vor allem die Wirtinnen und Wirte, denen ein solcher Anlass, ein solcher Austausch ein Bedürfnis ist. Anmelden müsse man sich nicht, sondern einfach vorbeikommen, sagt Bolzern. Wer reden will, darf das, aber keiner muss.

Das Feuer wird zwischen 15 und 2 Uhr brennen. Für den weiteren Weg sollen die Wirtinnen und Wirte ein kleines Präsent zur Stärkung bekommen.

Das Mahnfeuer soll laut Adrian Bolzern nicht nur ermahnen, nicht nur auf die existenzbedrohende, unbefriedigende Situation aufmerksam machen. Es soll auch ein Gedenkfeuer sein und an die Betriebe erinnern, die wegen Corona nicht mehr sind. «Aber vor allem», sagt Adrian Bolzern, «soll es ein stärkendes Feuer, ein Feuer der Hoffnung sein. Wie ein Licht am Ende des Tunnels».

Auch ein Feuer für Zirkusleute und Schausteller

Es wird übrigens nicht das einzige Mahnfeuer bleiben, das Adrian Bolzern in den nächsten Wochen entfachen wird. Als Pfarrer der Schweizer Zirkusleute, Schausteller und Markthändler kümmert er sich um Zünfte, denen die Pandemie das Leben seit Monaten lahmlegt, die seit über einem Jahr keinen Franken mehr verdient haben, die keine Perspektive sehen.

Auch ihnen will Adrian Bolzern ein solches Feuer widmen. Und so eine Gelegenheit bieten, sich endlich wieder einmal für einen Schwatz zu treffen. «In normalen Zeiten treffen sich die Schausteller und Markthändler alle paar Wochen in einer anderen Stadt, auf einem anderen Platz», sagt Bolzern. Dieses Feuer wird im Mai in Zollikon ZH brennen.