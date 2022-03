Reitnau/Moosleerau: Neuartiger Baustoff für Suhrenbrücke

Reitnau/Moosleerau Schweizweites Pilotprojekt: Die neue Suhrenbrücke wird aus einem komplett neuartigen Baustoff bestehen Die Kantonsstrasse zwischen Moosleerau und Reitnau wird saniert. Auch die Brücke über die Suhre muss ersetzt werden. Zum Einsatz kommt ein Material, das noch nie für den Bau einer ganzen Brücke eingesetzt wurde. Und der Projektleiter verrät noch einiges mehr. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 14.03.2022, 05.00 Uhr

Die neue Suhrenbrücke an der Hauptstrasse zwischen Moosleerau und Reitnau wird zu einem eigentlichen Pilotprojekt. Cynthia Mira

(28. Juni 2021)

«Es ist schweizweit einzigartig, was wir hier machen.» Roberto Scappaticci kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus. Der Sektionsleiter Brücken und Tunnel beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt berichtet von einem Bauprojekt, das es so hierzulande noch nicht gegeben hat: die neue Suhrenbrücke zwischen Moosleerau und Reitnau.

Das heute zwölf Meter lange Brückenstück an der Kantonsstrasse K326 wurde ausgesucht, ein Pilotprojekt zu sein. Zum ersten Mal überhaupt wird der komplette Oberbau einer Strassenbrücke aus Ultrahochleistungs-Faserbeton (UHFB) hergestellt, so Scappaticci. Das betonähnliche Material sei zwar in der Baubranche seit über 30 Jahren bekannt, gelangte aber lange nicht zum Durchbruch. Hauptgrund dafür seien laut Scappaticci die deutlich höheren Kosten als bei traditionellem Beton.

Belagsarbeiten fallen bei der neuen Brücke keine mehr an

Dabei biete UHFB viele Vorteile. «Das Material ist sehr kompakt, hat eine hohe Dichte, weshalb der Materialverbrauch deutlich geringer ist», so der Projektleiter. Zudem sauge es, im Gegensatz zum herkömmlichen Beton, kein Wasser auf. Deshalb braucht es auf der neuen Brücke keinen Deckbelag. Dieser muss ansonsten rund alle 25 Jahre erneuert werden. Die entsprechenden Kosten dafür fallen bei einer UHFB-Brücke weg. Das spiegelt sich in den langfristigen Zahlen wieder. «Auf den gesamten Lebenszyklus gesehen, wir rechnen mit 100 Jahren, ist eine Brücke aus UHFB nicht wesentlich teurer als eine aus Beton», so Scappaticci.

Im Aargau fand UHFB erstmals 2005 Anwendung. Und zwar bei einer Leitmauer auf der Autobahn A1 auf der Höhe des Würenloser «Fressbalken». Seither habe sich das Handling des schwer zu verarbeitenden Materials stetig verbessert, sodass es heute auch direkt vor Ort verarbeitet werden kann. Aktuell findet es etwa bei der Erneuerung der Maillart-Brücke in Aarburg Verwendung.

Dass aber eine Brücke komplett aus dem Material hergestellt wird, sei komplettes Neuland. Und dass dieses Neuland zwischen Reitnau und Moosleerau erforscht wird, ist kein Zufall: «Uns war es wichtig, dass es sich um ein Projekt handelt, bei dem der Kanton die volle Verantwortung trägt», so Scappaticci. Der Ersatz der Suhrenbrücke sei deshalb ideal, weil weder Reitnau noch Moosleerau sich an den Erstellungskosten beteiligen müssen. «Es ist eine tolle Möglichkeit, das Material zu testen.»

Suhrenbrücke ist Forschungsobjekt für ihre «grosse Schwester»

Getestet wird das Material nämlich an der neuen Suhrenbrücke, die aufgrund der vorgegebenen Renaturierung der Suhre 20 Meter lang sein wird, im Hinblick auf ein weit grösseres Projekt: dem Ersatz der Aarebrücke zwischen Wildegg und Auenstein. 120 Meter und damit 10-mal so lang wie die heutige Suhrenbrücke soll sie werden und ebenfalls komplett aus UHFB bestehen. Die Erfahrungen aus dem Suhrental sollen bei der Projektplanung helfen.

Doch nicht nur die Machart der neuen Suhrenbrücke ist neu. Auch im Bauprojekt gibt es eine kleine, aber für viele wohl bedeutsame Neuerung. Unter der Brücke auf Moosleerauer Seite soll nämlich künftig ein Wanderweg durchführen. Die Ergänzung zum Projekt liegt bis zum 5. April auf den beiden Gemeindekanzleien auf. «Wir haben das Bedürfnis zu spät erkannt», nennt Scappaticci den Grund dafür, dass das Bewilligungsverfahren nun in zwei Teilen gesplittet wird.

Erst ein Hinweis aus der Bevölkerung machte den Kanton darauf aufmerksam, dass unter der Brücke ein viel benutzter Trampelpfad der Suhre nach verläuft. Nun soll aus diesem Pfad ein befestigter Fussweg werden. Für den Unterhalt wird die Gemeinde Moosleerau zuständig sein. Die Erstellungskosten trägt hingegen ebenfalls der Kanton. Wie hoch sie ausfallen, kann Scappaticci noch nicht sagen. Aber: «Es werden mehr als nur ein paar tausend Franken sein.»

Schon im dritten Quartal 2022 soll die Brücke eröffnet werden

Die gesamten Baukosten von ursprünglich 3,593 Millionen Franken für den Brückenersatz, Belagssanierungsarbeiten im Ausserortsbereich auf gut 1,1 Kilometern, teilweise Strassenverbreiterung und Werkleitungssanierungen werden sich also etwas erhöhen. Was aber gleich bleibt, ist der zeitliche Ablauf. Diesen Mai soll mit dem Bau begonnen werden.

Während der Sommerferien vom 4. Juli bis 5. August ist dann die Verbindungsstrasse Reitnau–Moosleerau für den Verkehr gesperrt. In dieser Zeit wird der Strassenbau auf ­Seite Moosleerau realisiert und die Träger der Brücke werden eingebaut. Der Verkehr wird grossräumig umgeleitet. Eingeweiht soll die Brücke im dritten Quartal 2022 werden. Mit dem Bau der «grossen Schwester», der Aarebrücke zwischen Auenstein und Wildegg, soll ca. 2026 begonnen werden.

