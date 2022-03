Reitnau - Fehlende Sponsoren: Bergrennen wird erneut abgesagt

Reitnau Zu kurze Vorlaufzeit und fehlende Sponsoren: Das Bergrennen wird auch 2022 abgesagt Nach zweijähriger coronabedingter Pause stünde dem Bergrennen in Reitnau, das am 26. Juni hätte stattfinden sollen, eigentlich nichts im Wege. Eigentlich. Denn die Finanzierung ist nicht gewährleistet. Das liegt nur zum Teil an der Pandemie. Pascal Bruhin 08.03.2022, 12.36 Uhr

Das letzte Bergrennen in Reitnau fand 2019 statt. Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause wird es 2022 wegen fehlender Sponsoren abgesagt. Andre Albrecht

(30. Juni 2019)

Motorsportfans müssen jetzt ganz stark sein: Das traditionsreiche Bergrennen in Reitnau wird nach 2020 und 2021 erneut abgesagt. Dies teilt der Veranstalter, der Automobil Club der Schweiz (ACS), auf Anfrage mit. Trotz massiv verbesserter Coronalage werde auch in diesem Jahr darauf verzichtet, den Anlass, der für den 26. Juni geplant war, durchzuführen. Grund dafür sind die Finanzen, wie OK Präsident und Geschäftsführer des ACS Thomas Kohler erläutert.

«Vom organisatorischen Ablauf her wäre es durchaus möglich gewesen, das Bergrennen durchzuführen», sagt er. «Die reine Organisation ist Routine und der Anlass könnte problemlos auch kurzfristig auf die Beine gestellt werden.» Theoretisch stünde der diesjährigen Durchführung nach zweimaliger coronabedingter Absage also nichts entgegen. Doch: «Es sind vor allem die finanziellen Mittel, die aktuell bei weitem nicht zur Verfügung stehen», führt Kohler aus.

Vorlaufzeit für Sponsorensuche zu kurz

Sponsoren zu finden, sei in den vergangen Jahren – auch schon vor der Pandemie – immer schwieriger geworden. «Aktuell fehlt ganz klar die Unterstützung und kurzfristige Bereitschaft der Sponsoren, sich im ‹modernen Motorsport› wieder in diesem Umfang zu engagieren», sagt Kohler. Die Pandemie habe die Suche zusätzlich erschwert, zumal viele der Geldgeber aus der Automobil- oder deren Zulieferbranche stammen, die derzeit selbst unter deren Folgen leiden. Kohler erläutert:

«Für die Sponsorensuche braucht es mehr Vorlaufzeit und vor allem ein langfristiges Vertrauen in die Planung.»

Und genau diese Vorlaufzeit sei nach dem letzten grossen Öffnungsschritt des Bundesrats am 17. Februar zu kurz gewesen.

Doch auch das Image des Motorsports habe in den vergangen Jahren gelitten. Die Forderung nach mehr Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit der Gesellschaft steht in krassem Widerspruch mit den Verbrennungsmotor-betriebenen Boliden, die über die Rennstrecke fegen. Doch nicht die Fahrzeuge der Rennteilnehmer seien das eigentliche Problem, sondern die Zuschauenden, sagt Kohler. Rund 10'000 davon lockt das Bergrennen jeweils an. Die meisten davon reisen mit dem Auto nach Reitnau. Davon sei jedoch nicht nur das Bergrennen betroffen, sondern generell Grossveranstaltungen, so Kohler.

OK-Chef Thomas Kohler (links) sieht vor allem beim Zuschauermanagement Verbesserungsbedarf. Andre Albrecht

(1. Juli 2018)

Zuschauende sollen weniger individuell anreisen

Man wolle daher vor allem beim Zuschauerkonzept über die Bücher gehen. «Um die notwendige Unterstützung der Sponsoren auch in der Zukunft zu erhalten, muss ein Motorsportanlass ein umweltgerechtes und verantwortungsbewusstes Konzept vorweisen», ist sich Kohler sicher. Denkbar wäre etwa, für die Anreise der Besuchenden Shuttlebusse zu organisieren oder das Eintrittsticket mit einem Busticket zu verbinden.

Der moderne Rennsport selbst sei seit vielen Jahren «sauber» und bei weitem nicht mehr so laut wie früher. «Wir fahren zum Beispiel seit über 20 Jahren mit Katalysator», so Kohler. Nun werde jedoch die Zeit genutzt, den Anlass für 2023 und viele weitere Jahre attraktiv und zukunftsgerecht umzuorganisieren. «Viele Veränderungen sind geplant und müssen jetzt auch mit allen Beteiligten vor Ort besprochen werden», so Kohler.

Frühestens 2023 soll das Bergrennen in Reitnau wieder als Teil der Schweizer Meisterschaft durchgeführt werden. Gespräche mit möglichen Sponsoren dafür seien bereits am Laufen. Der ACS konzentriert sich 2022 auf seine Oldtimer-Rennanlässe, die ebenfalls letztmals 2019 abgehalten werden konnten. Als nächster Anlass im Aargau steht nun der GP Brugger Schachen am 2. Juli 2022 fest im Terminplan.