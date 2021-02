Kölliken/Reinach «Ich habe genug, auf diese Art zu essen» – so verpflegen sich Aargauer und Auswärtige in Coronazeiten Eine Umfrage auf der A1-Raststätte in Kölliken und in Reinach zeigt: Die Menschen vermissen die offenen Restaurants – nicht nur wegen des Essens. Cynthia Mira, Kim Wyttenbach & Michael Küng 18.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tunali Fahri (33), Eisenleger, Oberkulm: «Jetzt gehen wir immer nur in den McDonald’s»



Mit dem Big Mac im Auto: Für Tunali Fahri gibt es im Moment nichts anderes. Bild: Cynthia Mira

«Normalerweise verbringen wir unsere Mittagspause immer in einem Restaurant. Die Auswahl war vor dem Lockdown deshalb viel grösser; Pizza, Kebab, Döner, einfach alles. Jetzt gehen wir immer nur in den McDonald’s. Was bleibt uns denn anderes übrig? Wir fahren durch den MacDrive und essen den Burger dann im Auto in der Wärme. Seit dem Lockdown machen wir sowieso nicht mehr lange Pause, höchstens noch dreissig Minuten. Es bleibt nicht viel Zeit. Auch jetzt müssen wir wieder weiter auf eine Baustelle in Seon.»

Elektrosicherheitsberater Patrick Walter (34) aus Luterbach SO: «In meinem Beruf ist das fehlende WC ein echtes Problem»



Patrick Walter findet die Massnahmen nicht so tragisch. Bild: Michael Küng

«Dass die Restaurants geschlossen sind, ist mir eigentlich egal. Bis auf das WC, das ist in meinem Beruf ein echtes Problem. Ein älterer Kollege hat erst kürzlich den Besuch bei einem etwas weiter entfernten Kunden an einen Jüngeren abgetreten, weil es in seinem Alter einfach nicht mehr möglich ist, so lange ohne WC auszukommen. Bei mir geht das ja noch besser, aber auch ich muss jetzt immer daran denken, Kunden noch kurz nach ihrem WC zu fragen, bevor ich wieder ins Auto steige.»

Netzelektriker Markus Kaiser (36) aus Othmarsingen: «Es ist eine Zumutung»

Die Massnahmen sollen lieber gestern als heute wieder gelockert werden, findet Markus Kaiser. Bild: Cynthia Mira

«Die Pausen verbringe ich im Auto oder auf Parkplätzen. Manchmal lasse ich das Mittagessen aus und arbeite durch. Nach Hause fahren kommt nicht in Frage. Es ist eine Zumutung, dass es keine Möglichkeit gibt, im Warmen zu essen. Wir stehen hier zwischen den Autos, während es vor dem McDonald’s Sitzgelegenheiten hätte. Ich hoffe auf eine Öffnung der Lokale – besser gestern als morgen.»

Metallbauer Bajram Curri (30) aus Rothrist: «Ich habe genug, auf diese Art zu essen»

Bajram Curri ärgert sich über den Gastrolockdown. Bild: Cynthia Mira

«Seit die Beizen zu sind, esse ich auf der Baustelle. Letzte Woche gab es Tage, da war es minus acht Grad. Wir haben während des Essens gefroren. Es war eine Katastrophe. Manchmal setze ich mich ins Auto und lasse den Motor laufen, um mich aufzuwärmen. Bei einigen Baustellen steht uns für die Mittagspause ein Container zur Verfügung, aber das ist nicht immer der Fall. Wegen der Pandemie mache ich nur noch dreissig Minuten Pause. Meistens hole ich mir etwas aus dem Coop; wenn möglich etwas Warmes, ansonsten halt ein Sandwich. Ich habe genug davon.»

Bauspengler Kay Müller (24) aus Beinwil am See: «Ich hole mir auch ohne Corona meist ein Sandwich»

Kay Müller fühlt sich trotz des Lockdowns nicht gross eingeschränkt. Bild: Cynthia Mira

«Für mich hat sich mit den Coronamassnahmen eigentlich nicht viel verändert. Auch die geschlossenen Restaurants haben keinen Einfluss auf mein Mittagessen. Ich gehe meistens in den Coop und hole mir einfach ein Sandwich. Das esse ich dann in der Bude. Das tat ich aber auch schon vorher so. Sobald es etwas wärmer wird, verbringe ich meine Mittagspause auch gerne draussen auf einer Bank. Im Moment aber nicht. Einzig bei Aussendiensteinsätzen bin ich manchmal während der Pause in ein Restaurant gegangen. Jetzt hole ich mir halt im nächstgelegenen Dorfladen etwas zu essen.»

Aussendienstler Carlo Leonini (29) aus Wengen BE: «Das Gesellige fehlt mir»

Carlo Leonini fehlt die Geselligkeit. Bild: Michael Küng

«Ob ein gutes Essen oder ein Bier, das gesellige Beisammensein im Restaurant fehlt mir. Zusammenkommen tun wir ja natürlich trotzdem, einfach zu Hause und im erlaubten Rahmen. Aber ob da der Unterschied so gross ist? Blöd ist es auch auf der Piste. Ich wohne in einem Skigebiet und bin viel am Berg. Einen ganzen kalten Tag lang durchgehend draussen zu sein, kann etwas mühsam werden.»

KV-Angestellter Akram Jaber (17) aus Sursee: «Ich esse alleine am Büropult»

Akram Jaber kann an seinem Arbeitsplatz drinnen essen. Bild: Cynthia Mira

«Vor dem Lockdown haben wir als Team immer einmal in der Woche zusammen gegessen. Im Moment hole ich mir meistens einen Salat. Meine Ernährung ist jetzt gesünder als früher. Im Vergleich zu den Bauarbeitern habe ich das Glück, dass ich drinnen essen kann. Ich esse allein an meinem Pult, was auch etwas einsam ist.»

Chauffeur Ueli Schmidig (25) aus Muotathal: «Langsam möchte ich wieder etwas Warmes»

Ueli Schmidig ist froh darüber, dass noch keine Lokale in Konkurs gingen. Bild: Michael Küng

«Natürlich vermisse ich die Beizen, das gemütliche Zusammensein mit den Kumpels. Ohne Gastronomie kann es etwas langweilig sein bei uns im Muotathal. Auch unterwegs vermisse ich die Restaurants. Normalerweise esse ich das Zmittag wenn immer möglich dort. Das Zmittag von der Tankstelle ist für eine Weile natürlich auch in Ordnung, aber langsam hätte ich schon gerne wieder mal ein warmes Essen. Heute etwa hatte ich einen kleinen Salat und ein Eingeklemmtes. Schlecht ist es auch für all die kleinen Betriebe und ihre Besitzer, die oft nur für ihre Angestellten Unterstützung bekommen, für sich selbst aber nichts. Zum Glück hat bei uns im Tal noch niemand schliessen müssen.»