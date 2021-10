Viel Prominenz an Freddy Blatters Halleneröffnung in Reinach

Reinach Ehepaar Blatter eröffnet Tenniscenter – auch Federers Vater gehörte zu den Gästen Vor zwei Wochen haben Freddy und Monica Blatter-Simmen sich in Oberentfelden verabschiedet, am Samstag haben sie das frisch sanierte Tenniscenter in Reinach eröffnet. Mit dabei war allerlei Prominenz, allen voran Roger Federers Vater Robert. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 03.10.2021, 11.53 Uhr

Eine illustre Runde, die da in Reinach zusammenkam: Dieter Widmer (Direktionspräsident AKB), Freddy Blatter, Martin Heiz (Gemeindeammann Reinach), Monica Blatter-Simmen, Peter Wanner (VR-Präsident CH Media), Annina von Planta (ehem. Spitzen-Tennisspielerin) und Robert Federer (v.l.). Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

«Das ist eine wunderbare Halle.» Das sagte am Samstag nicht irgendwer über das frisch sanierte Tenniscenter Reinach. Das sagte Robert Federer, Vater von Roger Federer. Dieter Widmer, Direktionspräsident der Aargauischen Kantonalbank und selbst leidenschaftlicher Tennisspieler, meinte: «Ich muss unbedingt einmal hier spielen kommen.» Und Alessandro Greco, Leiter Spitzensport bei Swiss Tennis, der extra aus Biel angereist war, lobte nicht nur den «unfassbar guten Belag», sondern auch die Rein­acherinnen und Reinacher, die dies mit dem Ja zur Sanierung überhaupt erst möglich gemacht haben: «Reinach kann stolz sein auf dieses Bijou.»

Ja, die Liste an Prominenten, die am Samstag der Einladung von Freddy und Monica Blatter-Simmen Folge geleistet hatten, war lang. Um ein paar weitere zu nennen: Auch Investor Rolf Kasper (Aargauer Gastro- und Hotelunternehmer und Eigentümer von «Tennis aarau-West» in Oberentfelden) war gekommen, Peter Wanner (Verwaltungsratspräsident von CH Media), Ruedi Dellenbach, (ehemaliger Direktionspräsident der AKB), Christian Koch (Leiter Sektion Sport, kantonales Departement Bildung, Kultur und Sport) und Annina von Planta (ehemalige Spitzen-Tennisspielerin). Auf dem Platz zeigten Sandro Ehrat und Jonas Schär (Nummer 7 und 33 der Schweiz), was auf diesem Belag möglich ist. Caterer war Willy Nyffenegger vom Seehotel Hallwil in Beinwil am See.

Die Halle in Reinach ist Freddy Blatters «dritte Welle»

Wer natürlich auch da war – und ohne ihn hätte das alles gar nicht stattfinden können, war er es doch, der Freddy Blatter und seine Tennisschule nach Reinach geholt hat: Gemeindeammann Martin Heiz. «Mit gutem Gefühl im Bauch» übergab er Pächter Blatter den Badge für die Halle. Er sei sehr stolz auf das Ergebnis, so Heiz. Sogar das blaue, drei Meter hohe Täfer an den Wänden überzeuge ihn jetzt. Er habe ja Weiss gewollt, aber Blatter hat sich durchgesetzt und das Täfer in seiner Lieblingsfarbe gestrichen, so Heiz. Aber er müsse zugeben: «Das Blau ist super.»

Freddy Blatter selbst kann sich an seiner neuen Halle noch immer kaum sattsehen. Der Boden, ein gelenkschonender Rebound-Ace-Belag, verlegt mit 55'000 Schrauben, sei «etwas vom Besten», schwärmt er. Und weiter: «Diese Halle ist wie meine eigene, ich durfte hier meine Wünsche realisieren.» Wehmut darüber, dass mit Reinach quasi zwangsläufig ein neues Kapitel beginnt, weil die Anlage in Oberentfelden abgebrochen wird, war keine zu spüren. Im Gegenteil. Reinach sei eine der sportfreundlichsten Gemeinden, die er kenne. Und: «Reinach ist nun meine dritte Welle.»

In der ersten Welle habe er selbst Tennis gespielt (Top Ten der Schweizer Rangliste, sechs Schweizer-Meister-Titel, Davis-Cup 1972), dann folgte die zweite Welle mit den 20 Jahren in der Tennisschule aarau-West, und nun eben die dritte: Reinach. Er lachte breit, als er sagte: «Die vierte Welle kommt bestimmt auch noch; ich weiss nur noch nicht, womit.» Aufhören jedenfalls, das sagte Blatter auch im Gespräch mit Moderator Urs Hofstetter (Redaktionsleiter Radio Argovia), komme für ihn nicht infrage, trotz seiner 72 Jahre. «Ich habe eine solche Freude an Tennis, warum sollte ich da aufhören damit?»

Grosse Turniere wie in Oberentfelden wird es nicht mehr geben

Gelungen sind natürlich nicht nur die drei Felder, sondern das gesamte Drumherum. Der Eingangsbereich mit Réception, Shop und Sitzecke, die neuen Garderoben sowie die Lounge samt Küche im ersten Stock, von der aus man auf eine Galerie mit Blick in die Halle gelangt. Zur Eishalle hin wurden neue Glastüren gesetzt – und die stehen offen; das ist Blatter wichtig. Er will, dass das Publikum zwischen Eis- und Tennishalle zirkulieren kann, dass es ein Miteinander ist. Genauso wie mit dem Tennisclub Reinach oder den Fussballern des FC Menzo Reinach.

Jetzt hat sie also begonnen, Blatters dritte Welle. Die grossen Turniere, wie er sie in Oberentfelden organisiert hat – darunter das grösste Juniorenturnier Europas –, wird es in Reinach nicht mehr geben. Dafür fehlt schlichtweg der Platz. «Es wird kleiner, familiärer», sagt Blatter. «Und darauf freue ich mich sehr.»



Das Tenniscenter ist sieben Tage die Woche geöffnet: werktags von 8.30 bis 22.30 Uhr, am Wochenende von 9 bis 18 Uhr.