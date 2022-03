Reinach - Theaterspielclub bringt Kinder auf die grosse Bühn

Reinach Experimentierfeld und Lebensschule: Der Theaterspielclub bereitet Kinder und Jugendliche für die grosse Bühne vor Das Theater am Bahnhof (TaB) in Reinach hat neu einen Theaterspielclub für Kinder und Jugendliche ab neun Jahren. Auf spielerische Art sollen sie sich mit Gestik, Mimik und dem eigenen Erwachsenwerden beschäftigen. Pascal Bruhin 11.03.2022, 05.00 Uhr

Sind hellauf begeistert vom neuesten Projekt des TaB in Reinach: Kulturvermittlerin Andrea Zielinski, Theaterpädagogin Simone Stephan und die Schülerinnen Lia, Emma (hinten, v.l.), Hanna, Nina und Selma (vorne, v.l.) Pascal Bruhin

Ein Händeklatsch, Augen zu. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ein Fingerschnipsen und Augen auf. Schon präsentiert sich den Zuschauenden eine neue Szene. Mit ihrer spontan einstudierten «Diashow», einzelner Momentaufnahmen aus einem Handlungsstrang, begeistern die 11-jährige Lia und die gleichaltrige Hanna. Dass sie erst zum dritten Mal auf der Bühne des Theaters am Bahnhof (TaB) in Reinach stehen, sieht man ihnen nicht an. Von Nervosität ist fast keine Spur, trotz des Besuchs der AZ.

Die Primarschülerinnen Hanna (l.) und Lia zeigen schon jetzt ihr Talent für die ganz grosse Bühne. Pascal Bruhin

Lia und Hanna gehören zu den jüngsten Teilnehmerinnen des neuen Theaterspielclubs des TaBs. In zwei Gruppen, eine für die Oberstufe, eine für die Jüngeren, treffen sich die Kinder und Jugendlichen seit Mitte Februar jeweils am Mittwochnachmittag, um Theater zu spielen. Leiterin ist Theaterpädagogin Simone Stephan, die ebenfalls den Verein Theaterkoffer in Beinwil am See auf die Beine gestellt hat.

Künstlerische und persönliche Entwicklung gehen Hand in Hand

Dass es hier aber noch um viel mehr geht, als nur Theaterszenen einzustudieren, um sie anschliessend einem Publikum zu präsentieren, wird schnell klar. In einer gemeinsamen Gruppenübung steht ein Ball im Zentrum. «Der Ball ist das Publikum», mahnt Stephan die Truppe. «Bleibt ihm immer zugewandt, auch wenn ihr gerade nicht mit Werfen dran seid.» Eifrig machen die Mädchen mit und werfen sich den Ball zu, um gleichzeitig den Namen der Fangenden zu rufen. Dass die beiden Gruppen zum ersten Mal zusammen spielen, tut der Dynamik keinen Abbruch.

Der Ball soll immer im Blickwinkel sein – genau so wie später vielleicht einmal das Publikum. Pascal Bruhin

Beim anschliessenden «Theater-Sitzball» ist dann erstmals schauspielerisches Können gefragt. Wer getroffen wird, simuliert eine Verletzung an entsprechender Stelle. Die anderen Teilnehmenden tun es ihr gleich und spiegeln die Reaktion auf die vermeintliche Blessur. Spielerisch lernen die Jugendlichen so Schritt für Schritt aus sich herauszukommen. «In diesem Raum können sie frei entscheiden, was sie tun wollen und was nicht», sagt Simone Stephan. Es gehe im Theaterspielclub vor allem darum, den Jugendlichen ein Experimentierfeld zu bieten, einen Ort, an dem sie sich künstlerisch entwickeln können.

Nein, Schülerin Emma, in der Mitte liegend, ist nicht verletzt. Und auch die Besorgnis in den Gesichtern der anderen ist nur gespielt. Pascal Bruhin

Doch nicht nur die künstlerische Entwicklung stehe im Vordergrund, sondern gleichsam auch die persönliche. «Es geht auch darum, die Jugendlichen auf dem Weg ins Erwachsenensein zu unterstützen. Ihnen den Unterschied zwischen Fremd- und Selbstwahrnehmung erlebhaft zu machen», so Stephan. Dazu gehöre es auch, Kritik aufnehmen zu können und das Positive daraus zu ziehen. «Feedback geben und auch annehmen zu können, ist ein sehr wichtiger Teil des Erwachsenwerdens», so Stephan.

Eine Aufführung ist möglich, aber nicht zwingend notwendig

Eine Aufführung der einstudierten Stücke habe denn auch nicht oberste Priorität. «Der Theatersaal des TaB soll für die Kinder ein Zuhause sein, das sie ganz einnehmen dürfen, in der Zeit, in der sie da sind», fügt Andrea Zielinski an. Den Saal und vor allem dessen Bühne kennt sie nur zu gut. Ist sie doch seit einigen Jahren selbst im Erwachsenen-Ensemble des TaB engagiert.

Neuerdings amtet Zielinski auch als Kulturvermittlerin für das TaB. Der Theaterspielclub ist nämlich Teil eines Erneuerungsprozesses des altehrwürdigen Kulturhauses, der durch Transformationsgelder von Bund und Kanton sowie vom regionalen Kiwanis Club Homberg unterstützt wird. «Wir wollen das Haus neu ausrichten, weg vom reinen Gastspieltheater», führt Zielinski aus. «Wir möchten mit den Menschen mehr ins Gespräch kommen, ein Ort für Begegnungen und Kulturerlebnisse werden, für die Bevölkerung in der Region.»

Der Theaterspielclub sei nun der erste Schritt dazu, diesen Weg zu gehen und die Jugend mit ins Boot zu holen und damit die nächste Generation für das Theater zu begeistern. Interessierte Kinder und Jugendliche können jederzeit an einer Schnupperprobe teilnehmen und der Gruppe beitreten. Ob von den Reinacher Schulkindern dereinst mal den Sprung über den grossen Teich nach Hollywood schafft? «Schauspielerin wäre jedenfalls einer meiner Favoritenjobs», meint Primarschülerin Lia leicht verlegen schmunzelnd.

Weitere Informationen gibt es auf www.tab.ch/angebot/theaterspielclub