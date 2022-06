Reinach: Bodybuilderin Andrea Haller wird zweifache Europameister

Reinach «All die Mühe hat sich gelohnt» – Bodybuilderin Andrea Haller wird zweifache Europameisterin Die Europameisterschaften der Bodybuilder im deutschen Bad Langensalza verlässt die Reinacherin Andrea Haller mit zwei Trophäen im Gepäck. Gleich bei ihrer ersten Teilnahme, konnte sie in zwei Kategorien den Meistertitel holen. Pascal Bruhin 17.06.2022, 05.00 Uhr

An der WFF Europameisterschaft gewann Andrea Haller in zwei Kategorien. Der Knipser / zvg

Damit hätte Andrea Haller nicht gerechnet, als sie am vergangenen Samstag, 11. Juni, nach Bad Langensalza in Thüringen reiste. Die WFF Europameisterschaft der Bodybuilder verlässt sie als Siegerin – und das gleich doppelt. In den Kategorien «Figur» und «Sportmodel» der Amateur-Klasse schlägt sie alle anderen Konkurrentinnen, die aus 19 Nationen angereist sind.

Die Freude über ihren Erfolg kann sie auch ein paar Tage danach im Gespräch mit der AZ nicht verbergen. «Eigentlich habe ich die zweitplatzierte als Siegerin gesehen», gibt sie etwas verlegen zu. Doch offenbar konnte die durchtrainierte 41-Jährige die Fachjury doch noch etwas mehr mit ihrem gestrählten Körper beeindrucken. Und das gleich bei ihrer ersten Teilnahme an der EM.

Mehr als sechs Monate hat sie sich vorbereitet

«All die Mühe hat sich gelohnt», sagt Haller, die das Bodybuilding nur als Hobby betreibt, erleichtert. Hauptberuflich arbeitet sie in der Administration. Denn hinter ihrem Triumph steckt viel harte Arbeit. Über ein halbes Jahr hat sie sich gemeinsam mit ihrem Trainer Marco Hirsiger auf die Europameisterschaften vorbereitet, tagtäglich an ihrem Körper gearbeitet und ihn geformt. Zwei Monate vor dem Wettkampf, stellte sie ihre Ernährung um, verzichtete komplett auf Fett und Salz.

Nicht nur über die zwei Pokale, die einen Ehrenplatz in ihrem Sportraum, neben ihren Goldmedaillen von den Deutschen und den Schweizer Meisterschaften erhalten hat, kann sich Haller freuen. Denn in der Kategorie «Figur» erhielt sie zudem die «Pro-Card», das heisst, sie darf dort künftig in der Profiklasse antreten. «Das war immer mein grosser Traum», so Haller. Drei Jahre lang habe sie auf dieses Ziel hingearbeitet.

Nächstes Ziel ist der Weltmeistertitel

Während andere Sportler in ihrem Alter den Rücktritt verkünden, denkt Haller noch lange nicht daran. Ihr nächstes grosses Ziel sind die Weltmeisterschaften im nächsten Jahr, wo sie dann eben auch bei den Profis um den Titel kämpft. Nun gelte es aber erst mal, sich zu regenerieren. Sie sagt: «Ich mache jetzt erst einmal eine Pause, gönne mir und meinem Körper Ruhe. Und dann starte ich wieder durch.»