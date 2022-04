Reinach 22 Jahre Streit um eine illegale Pferderennbahn Eine Trainingsanlage für Pferde in Reinach wurde nie rechtskräftig bewilligt. Seit zwei Jahrzehnten versucht die Gemeinde zusammen mit den Besitzern, die Rennbahn zu legalisieren. Nun ist für die Gemeindebehörden Schluss. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 12.04.2022, 18.14 Uhr

Auf dem Luftbild sind die beiden ineinandelaufenden Trainingsbahnen gut sichtbar.

Pferdehaltung ist ein raumplanerischer Albtraum. Das haben schon viele Reitstallbetreiber merken müssen, die ihren Hof in der Landwirtschaftszone haben. Denn Reiterhöfe und insbesondere Reitsporteinrichtungen gehören normalerweise in die Bauzone oder in Spezialzonen. Ein aktuelles Beispiel aus Reinach machte diese Woche schweizweit Schlagzeilen im «Blick». Ein Reinacher zeigt sich darin erbost darüber, dass die Gemeinde einen Beschluss nicht umsetze. Es geht konkret um einen Bauernhof etwas ausserhalb Reinachs, Richtung Gontenschwil. Ein Zuchtbetrieb für Rennpferde, die auch hier trainiert werden. Dafür haben die Besitzer vor mehr als zwei Jahrzehnten auf einem Feld gleich neben dem Hof zwei Trainingsbahnen mit Sand und Holzschnitzeln angelegt, 460 respektive 800 Meter lang, in zwei ineinanderlaufenden Kreisen. Die Gemeinde hatte einst grünes Licht gegeben, ein vom Kanton nachträglich eingefordertes Baugesuch wurde aber abgewiesen.

Eine fast unendliche Geschichte

Auf Anfrage erklärt Martin Wernli, Leiter Bau und Planung der Gemeinde Reinach: «Es handelt sich um eine Geschichte, die mittlerweile seit 22 Jahren läuft.» Eine sehr lange Zeit, und der Grund, weshalb der erzürnte Anwohner im «Blick» von einem «Skandal» spricht und findet, die Gemeinde ignoriere das geltende Recht. Martin Wernli erklärt indes gegenüber der AZ, die lange Zeit sei damit erklärbar, dass es sich um mehrere verschiedene Verfahren gehandelt habe, mit all ihren jeweiligen Fristen und Abläufen.

Zuerst wurde ein Baubewilligungsverfahren durchgeführt. Als klar wurde, dass diese Anlagen in der Landwirtschaftszone kaum bewilligungsfähig sein würden – der Kanton stellte sich dezidiert dagegen –, stand eine Zonenplanänderung zur Diskussion. Konkret: die Schaffung einer Spezialzone «Trainingsbahn für Pferde». Spezialzonen kommen bei Pferdeanlagen relativ oft zur Anwendung.

Aber der Kanton hatte auch hier Vorbehalte, wie aus den 2015 aufliegenden Unterlagen hervorging. Die Trainingsbahnen befänden sich gemäss Richtplan in einer Landschaft von kantonaler Bedeutung. Ausserdem sei eine über die Grundausbildung hinausgehende Ausbildung von Rennpferden keine landwirtschaftliche, sondern eine gewerbliche Tätigkeit, was den Richtplananweisungen widersprechen würde. Für die Interessensabwägung bei der Ausscheidung einer Spezialzone im Kulturland sei zudem das öffentliche Interesse an der Sache von Bedeutung, um die Abweichung der vom Bund geforderten Trennung zwischen Siedlung und Nichtsiedlung zu begründen. Für den Kanton ist keine regionale Ausstrahlung erkennbar.

Eine befristete Erlaubnis ist keine Lösung

«Wir haben drei Anläufe für diese Nutzungsplanänderung unternommen», hält nun Martin Wernli fest. Unter anderem hatten die Umweltverbände Vorbehalte. «Von Seiten der Regierung hiess es ausserdem, dass eine Legalisierung nur dann in Betracht gezogen werden könnte, wenn sie befristet wäre auf die Betriebsdauer des Hofs. In Anbetracht des Aufwandes zeigten sich die Betreiber nicht mehr einverstanden mit dieser Bedingung. Ausserdem fiel auch die dritte Vorprüfung durch den Kanton negativ aus. Wir sind nun als Gemeinde am Punkt, wo wir nach einer Gesamtbetrachtung einen Schlussstrich ziehen müssen.»

Für die Gemeinde ist klar: Die Bahn muss jetzt weg

Die Gemeinde hat also beschlossen, die Nutzungsplanänderung fallen zu lassen. Das geht einher mit dem Abrissbefehl für die Pferdetrainingsbahn, wobei «Abriss» ein grosses Wort ist – der Aufwand dürfte sich in Grenzen halten. Laut «Blick» hat der Kanton die Gemeinde aufgefordert, «den Entscheid zeitnah umzusetzen». «Bis Mitte nächster Woche läuft die Frist für das rechtliche Gehör der Bauherrschaft», so Wernli.

