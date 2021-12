Wo im Westaargau regieren die Jungen, die Alten, wo die Frauen?

Regionalpolitik Gemeinderäte des Westaargaus: Wo die Ältesten, die Jüngsten und wo die Frauen regieren Mit den diesjährigen Wahlen wurden auch die Gemeinderäte für die nächste Legislatur neu zusammengesetzt. Welche Gemeinde hat am meisten Frauen im Gremium? Und woher kommt der älteste Ammann? Valérie Jost Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Einer der wenigen mehrheitlich weiblichen Gemeinderäte: Das Gremium in Schafisheim besteht aus Fabienne Naumann, Frau Ammann Nadine Widmer, Jürg Ramseyer, Simonetta Cator Stirnemann und Vizeammann Christian Vogel (v.l.). Gemeinde Schafisheim

Nächstes Jahr beginnt in den Aargauer Gemeinden eine neue Legislatur – in den meisten unter einer neuen politischen Führung. Während Aarau und Lenzburg einen Stadtrat haben, werden kleinere Gemeinden von einem Gemeinderat geleitet. Bei den Gesamterneuerungswahlen dieses Jahr wurden die Karten neu gemischt: Vielerorts ist die Exekutive ab 2022 mehr oder weniger neu zusammengesetzt. Zeit, sie sich genauer anzuschauen.

Wie die Analyse der 56 Gemeinden im AZ Gebiet West zeigt, sind von 281 Sitzen (der Aarauer Stadtrat ist siebenköpfig; in Leutwil ist einer der fünf Gemeinderatssitze vakant) nur 82 von Frauen besetzt. Das sind knapp 29,2 Prozent. In zehn Gemeinden sitzt keine einzige Frau im Gemeinderat; etwa in Buchs, Menziken, Muhen, Hunzenschwil und Othmarsingen.

Mit Abstand die meisten der 82 Frauen, nämlich 40, sind parteilos. Die am stärksten vertretene Parteizugehörigkeit ist jene zur FDP mit 14, danach folgen die SP mit 12 und die SVP mit 8 weiblichen Vertreterinnen. Der EVP und der GLP gehören je zwei an, «Die Mitte» ist mit einer einzigen vertreten (Monika Schenker-Eisenring in Erlinsbach). Dazu kommen einzelne Mitglieder von lokalen Vereinigungen: «Pro Aarau» (Angelica Cavegn Leitner), «Zukunft Boniswil» (Rebecca Leiser) und «Freie WählerInnen» in Schafisheim (Fabienne Naumann). Eine Grüne Gemeinderätin sucht man dagegen vergeblich.

Zwei Gemeinden werden von einem Frauenduo geführt

Tess Bellmont, hier in ihrem Garten in Alliswil, ist mit 27 Jahren die jüngste Gemeinderätin in Boniswil. zvg

Von 56 Gemeinden haben nur der Aarauer Stadtrat sowie die Gemeinderäte von Boniswil, Unterentfelden und Schafisheim eine Frauenmehrheit. In Aarau bilden diese die drei Bisherigen Angelica Cavegn Leitner (61, Pro Aarau), Franziska Graf-Bruppacher (50, SP) und Suzanne Marclay-Merz (48, FDP) zusammen mit der Neuen Silvia Dell’Aquila (45, SP).

In Boniswil kam die Frauenmehrheit im September zustande, als zur Frau Vizeammann Monika Hermann (47, parteilos) die neuen Gemeinderätinnen Rebecca Leiser (42, Zukunft Boniswil) und Tess Bellmont (27, parteilos) stiessen. Auch in Unterentfelden ist die Frauenmehrheit ein Novum: Lucia Engeli (39, SP) und Marion Fischer (46, GLP) wurden neu gewählt, bereits im Rat war Lilian Däster (65, FDP), die wiedergewählt wurde und neu auch das Vize-Amt besetzt. In Schafisheim dagegen waren es bereits zwei Frauen, Simonetta Cator Stirnemann (58, parteilos) und Nadine Widmer (46, SVP), die zudem neu Frau Ammann ist. Neu in den Rat gewählt wurde nun Fabienne Naumann (59, Freie WählerInnen).

Katja Früh ist die neue Frau Gemeindeammann von Staufen. zvg

Neben diesen drei Gemeinden (Aarau gehört nicht dazu) ist in weiteren 20 je eine Frau entweder im Vize- oder im Ammann-Amt vertreten. Dass gleichzeitig beide Posten von Frauen besetzt werden, ist nur in Brunegg und Staufen der Fall: Ruth Imholz Strinati (48, parteilos) als Gemeindepräsidentin und Beatrice Zandonella Klingele (63, parteilos) als Vize in Brunegg; Katja Früh (46, parteilos, neu) und Denise Berger-Widmer (39, parteilos, neu) in Staufen. Letztere übernehmen ihren jeweiligen Posten neu ab 2022. Damit ist in fast der Hälfte der Gemeinden (25 von 56) eine Frau in einem Leitungsposten, und davon mit genau drei Fünfteln sogar häufiger in jenem der Frau Ammann als in jenem der Frau Vizeammann.

Der Älteste ist 73, der Jüngste 20 Jahre alt

Der parteilose Nando Suter aus Reitnau ist der jüngste Gemeinderat dieser Legislatur. zvg

Das Durchschnittsalter über alle Gemeinderäte liegt bei 49,2 Jahren. Die «jüngste» Gemeinde ist Rupperswil, wo das Durchschnittsalter der Gemeinderatsmitglieder bei 41,2 Jahren liegt – drei der fünf sind hier unter 40 Jahre alt. Den höchsten Altersdurchschnitt weist mit 62 Jahren die Gemeinde Burg auf, hier sind alle über 50 Jahre alt.

Der jüngste Gemeinderat ist erst 20 Jahre alt: Nando Suter (parteilos) wurde dieses Jahr in Reitnau neu ins Gremium gewählt. Mit bereits einigem Abstand folgen Leutwils erneut gewählter Ammann Lukas Spirgi (27, FDP) und die Gemeinderatsmitglieder Tess Bellmont (27, parteilos, neu) in Boniswil, Michael Wächter (28, FDP, bisher) in Oberkulm und Christine Iten (29, FDP, bisher) in Seon.

Lukas Spirgi ist als Gemeindeammann von Leutwil der Nachfolger der vorzeitig zurückgetretenen Monika Müller. Britta Gut

Das älteste Mitglied ist der wiedergewählte Ammann von Beinwil am See, Peter Lenzin (73, FDP) – dicht gefolgt von Aarauer Stadtrat Hanspeter Thür (72, Grüne) und Gemeinderat Markus Bäni (72, SP) in Uerkheim. Die nächstältesten sind mit je 70 Jahren Peter Schmid (parteilos) in Brunegg, Werner Schlapbach (SVP) in Dürrenäsch und Hallwils Ammann Walter Gloor (parteilos). Auch diese drei haben bereits mindestens eine Legislatur hinter sich.

Peter Lenzin ist damit auch der älteste Ammann im Westaargau, Lukas Spirgi der jüngste. Bei den weiblichen Gemeindeoberhäuptern ist Renate Gautschy (67, FDP, bisher) in Gontenschwil die älteste. Die jüngste Frau Gemeindeammann, 30 Jahre jünger als Gautschy, ist Jeanine Glarner (37, FDP, bisher) in Möriken-Wildegg. Glarner sitzt ausserdem im Grossen Rat.

