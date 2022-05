Keine Grossfusion im Suhrental

Regionalplanung Fusion politisch ohne Chance: Es kommt nun doch nicht zur «Suhrental City» Sieben Gemeinden im Suhrental haben prüfen lassen, ob sich eine engere Zusammenarbeit oder eine Fusion für sie lohnen würde. Obwohl die Antwort auf diese Frage relativ eindeutig ist, fällt die Entscheidung nun in eine andere Richtung aus. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 12.05.2022, 21.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schöftland wäre das Zentrum der Grossgemeinde und der mit Abstand grösste Fusionspartner gewesen. Michael Küng

Die Zeit ist noch nicht reif für eine Grossgemeinde Suhrental – obwohl sie Sinn machen würde. Das ist die Quintessenz aus einer Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, die durch den Regionalplanungsverband initiiert wurde. Schon von Anfang an wollten nicht alle Verbandsgemeinden mitmachen; Holziken und das Ruedertal beispielsweise winkten ab.

Geprüft wurde erstens eine Fortführung der aktuellen Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, allenfalls in etwas erweiterter Form. Zur Diskussion standen auch zwei Teilfusionen: Kirchleerau, Moosleerau, Reitnau, Staffelbach und allenfalls Wiliberg; oder dann nur Kirchleerau und Moosleerau. Und es wurde vor allem auch die Fusion über den Gesamtperimeter der sieben teilnehmenden Gemeinden (Hirschthal, Kirchleerau, Moosleerau, Reitnau, Schöftland, Staffelbach und Wiliberg) genauer angeschaut.

Ergeben hätte das eine Gemeinde mit rund 11'000 Einwohnenden. Also etwa in der Grössenordnung von Suhr oder Lenzburg. Schöftland hatte Ende letztes Jahr 4528 Einwohnende, Hirschthal 1622, Staffelbach 1347, Wiliberg 168, Reitnau 1567, Kirchleerau 904, Moosleerau 914.

Alle mit einem Ausländeranteil unter 20 Prozent und einer überschaubaren Sozialhilfequote. Allerdings auch mit teils hohen Nettoschulden und hohen Steuerfüssen – aktuell liegt nur Schöftland mit 97 Prozent unter dem Kantonsmittel. Hirschthal hat 105, Wiliberg 109, Staffelbach 119, Reitnau 122, Kirchleerau und Moosleerau 123. Die Steuerkraft pro Einwohner liegt zwischen 3036 Franken (Hirschthal) und 1929 (Moosleerau).

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Projektgemeinden seien funktionsfähig, stossen aber teilweise an ihre Leistungsgrenzen, etwa im Sozialbereich oder der Verwaltung, so das Gutachten. «Im Grossen und Ganzen können die Gemeinden ihre Aufgaben, sei es selbst oder in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden, (noch) zufriedenstellend bewältigen.» Aber:

«Die finanzielle Situation nicht aller, aber der Mehrheit der am Projekt beteiligten Gemeinden ist schwach. So stehen die Gemeinden im oberen Suhrental finanziell unter starkem Druck.»

Die Gemeinden bekunden ausserdem Mühe bei der Besetzung von Ämtern und von Stellen in der Verwaltung; die Stellvertretersituation ist teilweise sehr schwierig.

Fusion wäre laut Gutachten sinnvoll, aber..

Nach einer Analyse der bestehenden Zusammenarbeiten, der Kennzahlen der Gemeinden, Interviews mit den Verwaltungskadern und der Exekutiven und nach einem Workshop kommen die Gutachter nun zu folgendem Schluss: «Eine Fusion im möglichst grossen Perimeter wird als einzige langfristige Möglichkeit gesehen, wieder an strategischer Handlungsfähigkeit zu gewinnen.» Knapp 39 Prozent der Gemeinderatsmitglieder der teilnehmenden Gemeinden finden eine Fusion denn auch notwendig.

Und trotzdem konstatieren die Gutachter:

«Aktuell wird die Akzeptanz für eine Fusion im Gesamtperimeter aus politischen und emotionalen Gründen als gering angesehen.»

Deshalb empfehlen sie, «vorderhand» einfach die Zusammenarbeit, deren Potenzial in der Region als «bereits ziemlich ausgeschöpft» bezeichnet wird, weiter zu vertiefen und zu vereinheitlichen, etwa im Sozialbereich oder der IT.

Fusionieren jetzt Moosleerau und Kirchleerau?

Klar ist: Falls einzelne Gemeinden dennoch eine Fusion angehen wollen, können sie das nach wie vor. Beispielsweise Moosleerau und Kirchleerau. Dieser Fusion wird eine «relativ gute politische Machbarkeit» attestiert; sie würde allerdings – vor allem in finanzieller Hinsicht – nicht viel bringen. Aus zwei finanzschwachen wird keine reiche Gemeinde.

Was für eine Grossfusion spräche und was nicht

Für eine Fusion im Gesamtperimeter mit Schöftland als Zentrumsgemeinde hätte laut Gutachten gesprochen, dass die Verwaltung professionalisiert werden könnte, die Gemeinde an Gewicht nach aussen gewonnen hätte, die Finanzsituation «etwas» besser sein würde und die Personalprobleme viel geringer. Weiter:

«Insgesamt würde sich ein Vorwärtstrend in der Region Suhrental einstellen und die Region könnte im kantonalen Wettbewerb deutlich gestärkt werden.»

Bemerkenswert ist, dass das Gutachten bei den Nachteilen einer Fusion im Gesamtperimeter vor allem «soft factors», also weiche Faktoren aufzählt.

«So ist die politische Machbarkeit einer solchen grössern Fusion zumindest zum heutigen Zeitpunkt stark infrage gestellt, da zahlreiche Gemeinden einer solchen Variante skeptisch gegenüberstehen, insbesondere einer Fusion mit der Gemeinde Schöftland, da ein solcher Zusammenschluss nicht als Zusammenschluss unter Partnern auf Augenhöhe wahrgenommen würde und emotionale Aspekte reinspielen.»

Die Verwaltung könnte ausserdem komplexer werden und die politische Partizipation abnehmen, steht im Gutachten.

Mit Fusionseuphorie haben sie nicht gerechnet

Markus Goldenberger ist Gemeinderat in Hirschthal und – seit der Abwahl von Schöftlands Ammann Rolf Buchser – Präsident des Regionalplanungsverbandes. «Wir wussten, dass nicht die grosse Fusionseuphorie ausbrechen würde», sagt er. Ausserdem habe sich die Situation der meisten Gemeinden in den letzten zwei Jahren zumindest in finanzieller Hinsicht etwas entspannt. «Ich gehe nicht davon aus, dass es in den nächsten zehn Jahren zu Fusionen im Suhrental kommt», so Goldenberger:

«Aber man weiss ja nie – vielleicht geht es plötzlich schnell, aber vielleicht sind auch in 25 Jahren noch alles eigenständige Gemeinden.»

Er rechne aber damit, dass das Thema Fusion in ein paar Jahren zumindest wieder diskutiert werde. Der Regionaplanungsverband wird in seinen Legislaturzielen die Prüfung weiterer Zusammenarbeit zwischen den Verbandsgemeinden festhalten. Goldenberger betont:

«Die Studie wurde nicht für die Katz gemacht, sie ist uns eine wichtige Grundlage.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen