Das machen Aargauer Gemeinden mit ihrem Laub

«Jeder weiss, warum es die Bäume braucht, aber keiner möchte das Laub bei sich» – so hat sich das Laubblasen in den letzten Jahren gewandelt Wo wird mit Elektro- und wo mit Benzinlaubbläsern gearbeitet? Wieso kann Laub nicht immer recycelt werden und wo könnten sich die Blätter bald in Biogas verwandeln? So arbeiten die Werkhöfe der Region. Natasha Hähni 18.10.2022, 05.00 Uhr

In Schöftland setzt man auf eine Mischung von Elektro- und Laubbläsern. Natasha Hähni/Aargauer Zeitung

Seit ein paar Wochen hat der Herbst die Region wieder im Griff. Es wird kälter, jeder Hof verkauft Kürbisse und die grünen Laubbäume erstrahlen in allen Farben. Da die bunten Blätter nicht ewig an den Ästen hängen, sorgt die Jahreszeit auf den Werkhöfen der Region für ordentlich Arbeit.

«Früher wurde das Herbstlaub noch oft in den Wald gekippt, das geht heute nicht mehr»,

sagt Regina Wenk, Leiterin des Werkhofs Aarau. Im Vergleich zu vor zehn Jahren werde heute viel mehr maschinell gearbeitet. Das bestätigt auch der Suhrer Bereichsleiter des Werkhofs, René Fehlmann: «Früher wurde sicher noch mehr mit Laubrechen und Besen gearbeitet.» Wegen der Grösse der Gemeinde und des vergleichsweise wenigen Personals sei das im Herbst nicht mehr möglich.

Verändert hat sich Fehlmann zufolge aber nicht nur die Arbeit der Werkhofmitarbeitenden, sondern auch die Ansprüche der Einwohnerinnen und Einwohner. So sei heute beispielsweise Laub von fremden Bäumen im eigenen Garten oder auf dem Vorplatz bereits ein Problem für einige. Der Bereichsleiter sieht diese Haltung kritisch: «Jeder weiss, warum es die Bäume braucht, aber keiner möchte das Laub bei sich haben.»

Laub muss aus Sicherheitsgründen weg

Wie Michèle Gächter, stellvertretende Leiterin Kommunikation der Stadt Lenzburg, erklärt, werde Laub aber weniger aus optischen Gründen, sondern vor allem zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger entfernt. Der Reinacher Gemeindeschreiber Peter Walz bestätigt: «Liegengelassenes Laub ist problematisch für die Strassen- und Platzentwässerung sowie für die Kanalisation.» Wie Fehlmann ergänzt, mache das Laub bei starkem Regen die Einlaufschächte zu, sodass das Wasser auf der Strasse liegenbleibt. Schon bei weniger starkem Regen ist Laub vor allem für Zweiräder und Automobilistinnen und -mobilisten eine Rutschgefahr.

Aus diesem Grund werden die farbigen Blätter in den Gemeinden der Region mehrheitlich entfernt. Während in Lenzburgs Innenstadt, in Reinach und in Schöftland möglichst alles Laub entfernt wird, ist man auf den Strassen und Trottoirs in Aarau mit rund 90 Prozent zufrieden. Auf Aarauer Wanderwegen werde das Laub, wo notwendig, ausserdem mit Laubbläsern auf die angrenzenden Grünflächen transportiert oder aufgenommen und in einer Kompostieranlage deponiert, wo es natürlich verrotten kann.

In Suhr kommt Laub auf Grünflächen

Eine Herangehensweise, die in Suhr fast auf der gesamten Gemeindefläche angewendet wird. «Wenn wir die Möglichkeit haben, lassen wir das Laub in den Hecken und auf den Wiesen liegen», erzählt Fehlmann. Damit bringe man das Laub wieder in den Kreislauf zurück.

Das ist aber nur möglich, wenn das Laub nicht verschmutzt ist. Wie Walz erklärt, sei dies aber vor allem bei Laub, das auf Strassen und Plätzen liegt, der Fall. Littering, Feinstaub oder sonstige Umweltbelastungen verhindern, dass das Laub wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden darf. Regina Wenk bestätigt:

«Laub, welches auf den Strassen abgelagert wird, ist mit Feinstaub belastet und muss in der Kehrichtverbrennungsanlage entsorgt werden.»

Wischgut, welches mit der Kehrsaugmaschine aufgenommen wird, werde in Aarau alternativ in einer Aufbereitungsanlage recycelt. In Zukunft könne nicht kontaminiertes Laub aus der Aarestadt zudem bald in Biogas verwandelt werden. Dafür müsse die Biogasanlage aber zuerst fertiggestellt werden. Baustart war im August 2022.

Benzin- oder Elektrolaubbläser – unter anderem eine Frage des Wetters

Auch wenn Laub zu Gas werden soll, muss es zuvor erst gesammelt werden. Das geschieht im Moment noch mit einem Mix aus Benzin- und Elektrolaubbläsern. Bei der Entscheidung zwischen den beiden Gerätetypen sind vor allem drei Faktoren ausschlaggebend: Umgebung, Wetter und Handlichkeit. Beim letzten Punkt ist der Favorit gemäss Fehlmann zumindest in Suhr ziemlich klar: «Das Arbeiten für die Werkhofmitarbeitenden mit Akkugeräten ist viel angenehmer und wird von der Bevölkerung begrüsst.» Der Reinacher Gemeindeschreiber hält jedoch fest:

«Sie sind noch nicht auf dem Leistungsniveau der treibstoffbetriebenen Geräte.»

Das sei vor allem beim zweiten Punkt ersichtlich, dem Wetter: «Wenn das Laub trocken ist, kann ohne Probleme mit dem Akkubläser gearbeitet werden», so Walz. Ist das Laub nass und schwer, sei der Benzinbläser jedoch besser geeignet.

Die Umgebung ist vor allem in Bezug auf die Lärmemission der Geräte wichtig. «Im Inneren des Dorfes oder in den Unterführungen und beim Friedhof arbeiten wir mit den Akkugeräten», so Fehlmann über die Situation in Suhr. Auf den Radwegen und Naturstrassen werden Benzingeräte benutzt, wenn es nass ist. Auch in Lenzburg werden Elektrolaubbläser vor allem in der Innenstadt verwendet. In Schöftland werden diese bei den Schulanlagen eingesetzt. «Beim Gemeindebauamt kommen benzinbetriebene Laubbläser zum Einsatz», sagt Gemeindeschreiber Dario Steinmann. In Zukunft wolle man allenfalls auch beim Gemeindebauamt auf Elektro umstellen.

Auch in Suhr versucht man immer mehr zu Akkugeräten zu greifen. Zusätzlich wolle man Laub künftig vermehrt auf Wiesen und in den Rabatten liegen lassen. Wie Fehlmann erklärt, sei das Ziel, eventuell auch die Einwohnenden etwas zu sensibilisieren, denn: «Nicht jedes Blatt muss weg.»

