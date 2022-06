Region Aargau West Badi-Rekorde in Lenzburg und Unterkulm, aber auch Verkehrs-Puff wegen Falschparkern Das ausserordentlich heisse Wochenende bescherte den Schwimmbädern in der Region Aargau West viel Arbeit. 20.06.2022, 18.09 Uhr

Am Samstagabend um 17 und um 18 Uhr hat die Meteo-Schweiz-Messstation Buchs 33,4 Grad Celsius gemessen. Der heisseste Wert des Jahres. Nur einen Tag später wurde der Rekordwert pulverisiert: Schon um 14 Uhr wurden 34 Grad gemessen. Um 18 Uhr waren es 35,9 Grad. Kein Wunder, meldeten die Badis in der Region volles Haus.

Viel zu tun in Suhr

Das Freibad in Suhr – ein Bild aus noch kühlen Tagen im Mai 2021. Daniel Vizentini (7.5.2021)

Das Schwimmbad Suhr-Buchs-Gränichen zählte von Freitag bis Sonntag rund 6000 Eintritte. Obwohl am Samstag die Badi noch bis am frühen Nachmittag durch einen Schwimmwettkampf besetzt war. Am Sonntag alleine kamen 2700 Gäste. Vom Rekord von 3500 Personen an einem Tag war man aber noch weit entfernt, erklärt Betriebsleiter Steve Radam. Trotzdem: «Alles über 1500 ist viel», sagt er. Gleich vor oder nach den Schulferien sei typischerweise die Zeit, in der es Besucherrekorde gibt.

Über die starken Zahlen freue man sich, sagt Radam, auch wenn der Badibesuch bei grossem Andrang dann doch nicht immer so angenehm ist, für Gäste wie Mitarbeitende. Die Schattenplätze werden knapp. Und wenn viele Menschen aufeinandertreffen, könne vieles passieren. Statt nach Rekordzahlen zu streben, sollte man sich vor allem auf das Wesentliche besinnen. Und zwar:

«Es gab mehrere Badeunfälle in der Schweiz dieses Wochenende. Wir sind sehr froh, dass alle unsere Gäste wieder gesund nach Hause kamen. Das geht schnell vergessen, wenn man von Rekorden spricht.»

Rekord in Lenzburg

Chefbademeister Christof Hübscher war am 2. Mai der erste im Bassin zum Saisonstart. Zvg

Das Lenzburger Freibad Walkematt haben am Sonntag rund 2000 Personen besucht, sagt Bademeister Christof Hübscher. «Das ist nicht nur Rekord für dieses Jahr, sondern über die letzten 20 Jahre.» Der bisherige Rekord sei bei rund 1800 Eintritten gelegen.

Schon der Samstag sei sehr gut besucht gewesen: «Da hatten wir etwa 1700 Eintritte, das hat uns für den Sonntag schon ein wenig vorbereitet.» Auch beim Vollmondschwimmen am Samstagabend seien «noch nie so viele Leute» gekommen wie dieses Mal.

Wegen der Hitze blieb die Badi an beiden Tagen eine Stunde länger geöffnet, bis 21 Uhr. Um den Ansturm zu bewältigen, habe er das maximale Personalaufgebot bestellt, so der Bademeister. Die vielen Personen führten aber auch zu Problemen bei der Parksituation: Als alle Parkplätze voll waren, hätten die Leute einfach wild bis vor den Eingang zu parkieren begonnen, so Hübscher. Weil dann die Zufahrt für die Ambulanz versperrt gewesen wäre, sei die Regionalpolizei eingeschaltet worden. «Es wurden wegen des Missachtens des Fahrverbots und des Versperrens der Rettungsachse einige Bussen ausgestellt», sagt Kommandant Ferdinand Bürgi auf Anfrage.

Parkplatzproblem auch in Auenstein

In Auenstein (hier ein Bild vom Eröffnungsapéro im April) gab es ein Parkplatzproblem. Die Repol verteilte Bussen. Soraya Sägesser

Der AZ liegt ausserdem ein Leserbrief vor, wonach schon am vorletzten Wochenende beim Schwimmbad in Auenstein ebenfalls zahlreiche Autofahrer gebüsst wurden. Der Leserbriefschreiber aus Kölliken hat aufgrund des vollen Parkplatzes sein Auto hinter anderen, bereits dort stehenden, am Strassenrand parkiert. Weil das gleich doppelt verboten ist, erhielt er eine Busse wegen Falschparkens und eine wegen Missachtung des Fahrverbots – macht 140 Franken, berichtet der Leser, der dringend darum bittet, das Schwimmbad möge doch einen Parkplatzeinweise-Dienst organisieren.

Das neue Personal in Unterkulm war völlig überrascht

Die Badi in Unterkulm. Pascal Meier / WYS

Auch das Schwimmbad Mittleres Wynental in Unterkulm hat ein strenges Wochenende hinter sich: «Am Sonntag hatten wir ab 15 Uhr keinen einzigen Parkplatz mehr übrig», sagt Betriebsleiter und Bademeister Hugo Stocker. Die Leute hätten zum Teil im Dorf parkieren müssen. Über 3100 Personen besuchten die Badi übers Wochenende – ein Rekord. «Das neue Personal ist ziemlich erschrocken», so Stocker. Trotz der grossen Menschenmenge gab es keine Zwischenfälle. Lediglich ein paar Pflästerli verteilt oder eine Zecke entfernt hat Stocker. Den Mehraufwand an einem solchen Spitzentag nimmt er gerne in Kauf: «Mit einem solchen Sonntag können wir später Tage, die nicht so rosig sind, besser verkraften.»

Schöftland

Am letzten Tag der Saison dürfen in Schöftland jeweils auch Hunde ins wasser. Sie müssen sich aber noch einige Monate gedulden, bis es wieder so weit ist. Zvg/Facebook / WYS

Auch in Schöftland war das Schwimmbad Rüttimatte ausserordentlich gut besucht. Laut Quirin Bohni, dem stellvertretenden Betriebsleiter, wurden am Samstag 1800 Besucherinnen und Besucher gezählt, am Sonntag sogar 2600. An einem durchschnittlichen schönen Tag zähle das Schwimmbad Rüttimatte etwa 2000 Besucherinnen und Besucher, vergleicht Bohni, folglich sei gerade der Sonntag klar überdurchschnittlich gelaufen. Trotz des Ansturms verlief das Wochenende auch in der Rüttimatte ohne grosse Zwischenfälle – abgesehen von kleineren Schürfungen und einigen kleineren Verstössen gegen die Anordnungen des Aufsichtspersonals.

Aarau

Aus Aarau sind noch keine Zahlen zum Wochenende verfügbar. Praktisch ist dort: Auf www.freibadschachen.ch kann man in Echtzeit verfolgen, wie viele Besucherinnen und Besucher gerade in der Badi sind – und wie viele noch rein dürfen.