An der Gemeindeversammlung in Suhr – wo das Freibad steht – war die Zustimmung von einer klaren Finanzierung abhängig gemacht worden. Der Verband «aarau regio» gibt die Verantwortung für das Projekt nun ab an die Trägergemeinden Suhr, Buchs und Gränichen.

Daniel Vizentini 08.02.2021, 10.26 Uhr