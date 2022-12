Aarau: Prozess der Spitexfusion dauert länger als geplant

Region Aarau Der lange Weg zur Spitexfusion: Entscheid fällt erst Ende nächstes Jahr Die Spitex Aarau, die Spitex Aare Nord und die Spitex Buchs sollen zusammengelegt werden. Weil drei Organisationen und sechs Gemeinden involviert sind, geht es nicht ganz so schnell vorwärts wie einst gedacht. Ende 2023 sollen Einwohnerräte und Gemeindeversammlungen den Zusammenschluss absegnen. Nadja Rohner 06.12.2022, 18.00 Uhr

Die Spitex-Organisationen im Raum Aarau sollen zusammengeschlossen werden. Patrick Lüthy / Patrick Luethy

Es ist ein riesiges Fusionsprojekt – und die Vorbereitung dauert länger als geplant: Im Raum Aarau sollen die Spitex Aarau, Spitex Aare Nord und Spitex Buchs zusammengelegt werden. Das betrifft die Stadt Aarau sowie die Gemeinden Biberstein, Buchs, Densbüren, Erlinsbach und Küttigen.

Bis vor einem Jahr waren noch weitere Gemeinden respektive Organisationen involviert – Suhr und Gränichen mit ihrem Spitexen sowie die Spitex Suhrental Plus. Damals war noch nicht klar, ob eine engere Kooperation oder eine Fusion angestrebt werden soll. Nachdem entschieden wurde, dass nur eine Fusion den gewünschten organisatorischen und finanziellen Synergieeffekt bringt, stiegen manche Beteiligten aus. Die Spitex Suhrental Plus ist für sich alleine schon gross genug; Suhr und Gränichen peilen eine engere Zusammenarbeit mit den Altersheimen an.

Aktiengesellschaft oder Anstalt?

Im Oktober 2021 war kommuniziert worden, dass wohl schon im Herbst 2022 eine Vorlage an die Einwohnerräte respektive Gemeindeversammlungen der verbliebenen Gemeinden kommen könnte. Doch nun dauert alles etwas länger als geplant, weil das Vorhaben so komplex ist. Ein Jahr lang wurden Rechtsformen evaluiert. Regula Kuhn, Küttiger Gemeinderätin und Vorsitzende der Projektsteuerung, sagt, es werde mittlerweile die Rechtsform der Interkommunalen Anstalt (IKA) favorisiert. «Allerdings besteht weiterhin eine Offenheit, auf eine Aktiengesellschaft umzuschwenken.»

Der Hauptunterschied zwischen einer Aktiengesellschaft und einer Interkommunalen Anstalt ist, dass Letztere öffentlich-rechtlich organisiert ist, die Aktiengesellschaft privatrechtlich. Bei beiden Formen wären die Spitex-Vereine und die Gemeinden Eigentümer, aber bei der IKA hätten die Gemeinden noch etwas mehr Mitspracherecht. Zum Beispiel via Anstaltsordnung, die vor die Gemeindeversammlung respektive den Einwohnerrat müsste.

Wie geht es nun weiter?

Für den Frühsommer 2023 ist eine Vernehmlassung geplant. Nach heutigem Planungsstand stimmen die Einwohner respektive die Parlamente Ende 2023 über die Spitexfusion ab.

«Ziel ist es, die neue Organisation auf zukünftige Entwicklungen auszurichten und damit eine effiziente und sichere Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner der Region sicherzustellen», teilen die Projektbeteiligten mit. Dafür sei eine optimale Organisationsgrösse notwendig, die mit dem Zusammenschluss erreicht werden könne. Dieser stärkt die Rolle der Spitex als «zuverlässige, kompetente Partnerin in der gesamten Gesundheitsversorgung der Region» und schaffe für Mitarbeitende attraktive Rahmenbedingungen.