Sachplan Hochhaus: Leo Keller und Christoph Haller wehren sich

Region Aarau Sachplan Hochhaus: «Die Bevölkerung wird so nicht ernst genommen» SP-Aarau-Exponent Leo Keller und Raumplaner Christoph Haller wehren sich gegen den Sachplan Hochhaus von Aarau Regio. Grundeigentümer würden bevorzugt und es seien keine klaren Ziele ersichtlich. Für die beiden ist der Sachplan eine verpasste Chance. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 21.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Leo Keller (SP, rote Jacke) und Raumplanexperte Christoph Haller bei den Hochhäusern im Aarauer Goldern-Quartier. Sandra Ardizzone

Der Sachplan Hochhaus trifft zunehmend auf Widerstand. Die 17 Gemeinden vom Verband Aarau Regio wollten rechtlich verbindlich festlegen, wo Hochhäuser gebaut werden dürfen und wo nicht. Nachdem Anwohner des Buchser Steinfelds bereits ihren Unmut äusserten, wehrt sich nun auch SP-Aarau-Exponent und Mitteldamm-Aktivist Leo Keller. Für ihn und den Küttiger Raumplanungsexperten Christoph Haller wurde der ganze Sachplan falsch aufgegleist.

Bevor sich Aarau Regio um mögliche Hochhausstandorte kümmere, hätte zum Beispiel zuerst ein Plan für die Verkehrs- und Siedlungsentwicklung der Region gemacht werden sollen, sagen sie:

«Wenn man nicht ganzheitlich plant, gibt es an anderen Orten Probleme. Plötzlich fehlt dann Schul- oder Erholungsraum, Einkaufsmeilen werden verschoben, die Infrastruktur reicht nicht aus.»

Im Sachplan werden über 200 Hektaren neu zu Hochhaus-Entwicklungsgebieten deklariert, ohne dass klar ist, wo und um wie viel Personen die Region überhaupt wachsen will. «Im Sachplan lese ich nirgends, was der Anstoss dafür war. Klare Ziele sind nicht ersichtlich», sagt Christoph Haller.

Hochhäuser dürften gemäss dem neuen Sachplan Hochhaus nur noch auf den grünen Flächen gebaut werden. Aarau Regio

Leo Keller befürchtet zudem, dass der Sachplan zu sehr zugunsten von Grundeigentümern und möglichen Investoren ausfällt:

«Ziele einer guten Stadtentwicklung werden nicht genannt, dafür werden Interessen der Eigentümer aktiv geschützt.»

Vor allem warnen die beiden aber: Das aktuelle Mitwirkungsverfahren ist die letzte Gelegenheit für die Bevölkerung, sich zur Hochhaus-Entwicklung der gesamten Region zu äussern. Danach schaue jede Gemeinde innerhalb ihrer Bau- und Nutzungsordnung wieder für sich. Suhrer könnten sich etwa nicht mehr gegen Hochhäuser auf dem Buchser Steinfeld wehren, Buchser nicht gegen Hochhäuser beim Aarauer Torfeld Süd. «Die Bevölkerung wird so nicht ernst genommen», sagen die beiden.

Darum sei die aktuelle Mitwirkung – sie läuft noch bis Ende Monat – so wichtig. «Wenn man verbindliche Qualitätskriterien für alle verankern will, muss man das jetzt machen.» Auch Anforderungen an soziale Durchmischung, Klimaschutz oder nachhaltige Energieversorgung. «Mit dem Sachplan Hochhaus könnte man für die ganze Region eine gleich hohe Latte festlegen, die Hochhausprojekte zu überwinden hätten.»

Die Goldern-Hochhäuser als positives Beispiel

Für ein Treffen schlagen die beiden die Aarauer Goldern-Hochhäuser vor, weil diese gute Beispiele für eine Eingliederung in die Siedlungsstruktur seien – eine Aussage, die angesichts der Ästhetik der Bauten von Ende der 60er-Jahren erstaunt. «Die Goldern-Hochhäuser fallen im Stadtbild nicht auf, zum Ghetto wurden sie nicht», sagen sie, räumen aber ein: Eine Verdichtung wurde in den Goldern mit den weiten, kargen Grünflächen nicht erreicht.

In den Goldern gibt es viel Rasenfläche. Sandra Ardizzone

Dass der Siedlungsraum verdichtet werden muss, sei für sie unbestritten. Und sie seien auch nicht per se gegen Hochhäuser, stellen sie klar. Doch: Um eine Verdichtung zu erreichen, seien Hochhäuser «nicht das beste und schon gar nicht das einzige Mittel».

Effizientere und wirksamere Alternativen mit tieferen Bauten seien noch gar nicht diskutiert worden. «Man würde besser ein Verdichtungskonzept für die Region machen als ein Hochhauskonzept», sagt Leo Keller, der deshalb auch von einer verpassten Chance spricht. «Eine Gesamtbeurteilung fehlt, man könnte viel mehr herausholen.»

Eines der heute drei Hochhäuser in den Aarauer Goldern. Sandra Ardizzone

Lieber weniger Hochhauszonen, dafür klare Akzente

Christoph Haller, der als Raumplaner in verschiedenen Schweizer Städten und Agglomerationen gewirkt hat, sagt: Man sollte im Sachplan Hochhaus von Aarau Regio besser Flächen reduzieren und angeben, wo man mit Hochhäusern gerne Akzente setzen möchte. Mit der jetzigen Planung entstehen Hochhäuser möglicherweise an falschen Orten.

«Die Hochhaus-Eignungsgebiete müssen überprüft und in Zahl und Fläche deutlich reduziert werden. Sie dürfen nur in unmittelbarer Zentrumsnähe oder an sehr gut mit dem ÖV erschlossenen Lagen liegen.»

Das Suhrer Quartier westlich der Tramstrasse, wie von Aarau Regio vorgeschlagen, als für Hochhäuser geeignet zu definieren, mache für ihn zum Beispiel keinen Sinn. Gegenüber auf dem Buchser Steinfeld hingegen könnte man, wenn man es gescheit in einem regionalen Kontext plane, einen Wohnschwerpunkt festlegen, allenfalls mit einer zentralen Parkanlage und einer neuen WSB-Haltestelle, die auch das Schwimmbad bedienen könnte.

Die Bahn fährt unmittelbar neben dem Steinfeld zwischen Buchs und Suhr. Daniel Vizentini

Leo Keller besteht zudem auf eine Mehrwertabgabe bei Aufzonungen. In Zürich-Oerlikon zum Beispiel hätten die Bauherren der neuen Hochhaussiedlungen Bushaltestellen, Tramlinien und Pärke mitfinanzieren müssen. «Solche Dinge könnte man auch bei uns vorsehen.»

BNO-Revision Buchs: Steinfeld «verbleibt in der Landwirtschaftszone» Im Sachplan Hochhaus wird das Buchser Steinfeld als Eignungsgebiet für Hochhäuser definiert. Aktuell läuft in Buchs zudem eine Revision der Bau- und Nutzungsordnung. Im abschliessenden Vorprüfungsbericht des Kantons steht aber, dass das Steinfeld vorläufig Landwirtschaftszone bleibt. Im Richtplan sei es zwar «als Standort für öffentliche Bauten und Anlagen» festgesetzt. Die Nutzung sei aber noch offen. «In den nächsten Jahren wird sich zeigen müssen, in welche Richtung oder für welche Vorhaben eine Entwicklung opportun scheint. Diese Klärung wird zu gegebener Zeit als Verbundaufgabe zwischen Kanton, Region und Gemeinde zu leisten sein.»