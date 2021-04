Region Aarau Künftig nur noch 20 Kläranlagen im Kanton? Zusammenschlüsse kommen weiter voran Der Abwasserverband Aarau und Umgebung feierte 2020 sein 60-Jahr-Jubiläum mit einer Neuorganisation und der Aussicht auf grosse Veränderungen: Bis 2030 soll die Anlage in der Telli praktisch neu gebaut werden, das Abwasser aus dem Suhren- und Wynental würde dann in Aarau gereinigt. Daniel Vizentini 27.04.2021, 05.00 Uhr

Die Abwasserreinigungsanlage in der Aarauer Telli dürfte bis 2030 ausgebaut und das Abwasser von Aarau über Wöschnau bis künftig gar Schöftland oder Reitnau reinigen. Bild: Daniel Vizentini

Die Regionalisierung der Abwasserreinigung steht schon seit etlichen Jahren auf dem Tapet, in den letzten Jahren hörte man aber nicht mehr viel darüber. Zeit für ein Update: Von den einst 94 Aargauer Abwasserreinigungsanlagen (ARA) sind heute noch 41 in Betrieb. Wird das Konzept des Kantons so umgesetzt wie geplant, dürften es am Schluss 20 bis 25 Anlagen sein, sagt Reto Bannier, Fachspezialist Abwasserreinigung beim Kanton.

Entsprechend werden weitere Zusammenschlüsse vom Kanton gefördert und unterstützt. Die ARA in der Aarauer Telli dürfte in den nächsten Jahren zu einem noch grösseren Abwasserreinigungszentrum ausgebaut werden. Zu den bereits elf Gemeinden des Abwasserverbands Aarau und Umgebung (Avau) – Aarau, Biberstein, Buchs, Erlinsbach AG, Eppenberg-Wöschnau SO, Gränichen, Küttigen, Muhen, Oberentfelden, Suhr und Unterentfelden – könnten weitere Ortschaften aus dem Wynen- und Suhrental hinzustossen.

Städtischer Werkhof wird nicht tangiert

Spruchreif ist: Falls die Aufhebung der ARAs in Schöftland, Teufenthal, Attelwil und Kölliken beschlossen wird, wird dieses Abwasser ab 2030 in Aarau gereinigt. Und: Es wird eher kein kompletter ARA-Neubau an der Aare entstehen, sondern die bestehende ARA in der Telli ausgebaut. Wobei Avau-Geschäftsführer Thomas Christmann erläutert:

«Wir reden da schon praktisch von einem Neubau.»

Die heutige Anlage würde in etwa doppelt so gross, die Landfläche einfach besser ausgenützt, «mit viel mehr Becken und Gebäuden». Hinzu kommt das Areal der Telli-Schrebergärten, das für die Erweiterung der ARA benötigt wird. Die knapp 70 Pächter wissen schon seit Jahren, dass sie ihre Gärten dereinst werden räumen müssen.

Der städtische Werkhof wird vom Ausbau der ARA nicht tangiert. Erhalten bleiben sicher die Erholungszonen samt Sandbänke bei der Mündung der Suhre in die Aare oder die Waldwege rund um die ARA. «Der Ausbau geht sicher nicht zu Lasten der Natur», sagt Avau-Vorstandspräsident Jörg Kaufmann. «Der Platz reicht.»

Für den Ausbau müssen die Schrebergärten in der Telli weichen. Bild: Daniel Vizentini

Option Neubau an einem anderen Ort ist noch nicht ganz vom Tisch

Die Option Neubau an einer anderen Stelle wurde auch geprüft. Ein solcher Neubau und die Erneuerung der ARA in der Telli wurden laut Jörg Kaufmann in einer Studie einander gegenübergestellt. «Die Kosten sind interessanterweise in etwa gleich hoch», verrät er das Ergebnis. Einziger klarer Vorteil eines Neubaus an einer anderen Stelle wäre, dass der Bau an sich einfacher vonstattengehen könnte, denn die Kläranlage muss auch während der Bauarbeiten stets in Betrieb bleiben.

Total spricht man von 190 Millionen Franken, die unter allen betroffenen Gemeinden aus den heute fünf Abwasserverbänden aufgeteilt würden. Insgesamt käme dies um einiges günstiger, als wenn jede der fünf ARAs für sich eine Erneuerung umsetzen würde.

«Das Ziel ist, dass Kosten gespart werden und alle davon profitieren können.»

Interessant sei dies vor allem für die kleinen ARAs aus dem Wynen- und Suhrental: Ohne Zusammenschluss würde eine Gesamterneuerung dieser Anlagen laut Jörg Kaufmann bis zu je 1500 Franken pro Einwohner kosten, während eine Erneuerung der grossen ARA in Aarau unter 1000 Franken pro Einwohner käme.

«Wenn man den günstigeren Betrieb mit einberechnet, sind die Unterschiede noch deutlicher. Für kleine Gemeinden sinken die Kosten sicher um ein Drittel. Grössere Anlagen reinigen das Abwasser grundsätzlich günstiger.»

Mit dem Zusammenschluss der ARAs würde die Anlage in der Telli rund 35 Prozent mehr Abwasser reinigen. Das Einzugsgebiet würde über 111'000 Personen aus 30 Gemeinden umfassen statt heute rund 77'000 Personen aus 11 Gemeinden.

Ein Teil der grossen Kläranlage in der Aarauer Telli von oben aus gesehen.

Bild: Pascal Meier (18.10.2016)

Wie sinnvoll ist es, Abwasser weit weg reinigen zu lassen?

Menschen aus weit entfernten Gemeinden wie Reitnau werden sich vielleicht fragen, wie sinnvoll das ist, das Abwasser rund 18 Kilometer weit bis nach Aarau zu pumpen, statt es wie bisher praktisch vor der Haustüre reinigen zu lassen. Reto Bannier erklärt den Vorteil auch hier mit den Kosten, die eingespart würden:

«Eine Abwasserleitung hat eine Lebensdauer von bis zu 80 Jahren, eine ARA muss hingegen alle 30 Jahre erneuert werden.»

Zudem sei das Leitungssystem schon derart vernetzt, dass es nur noch einzelne neue Verbindungen brauche. Das Abwasser wird eine zusätzliche Reinigungsstufe durchfliessen, die etwa umweltschädigende Medikamentenrückstände entfernt. Der Gewässerschutz würde dank einer Zentralisierung deutlich verbessert, denn gerade die kleinen, sensiblen Gewässer würden entlastet.

Die Machbarkeitsstudie zur Regionalisierung ist Stand jetzt fertig. Ende Monat wird ein Fragebogen an die betroffenen Gemeinden verschickt, über den sie ihre Meinung dazu darlegen können. «Ziel ist, dass allseitig eine Absichtserklärung zum weiteren Vorgehen vorliegt», sagt Reto Bannier.

Regenklärbecken, Abwärme für die Wohnblöcke und 60-Jahr-Jubiläum

Ein weiteres aktuelles Projekt ist die Vernetzung der 36 Regenklärbecken der Region an die ARA in Aarau, von wo aus alle überwacht und gesteuert werden sollen. Dafür müssen die Gemeinden aber ihre Anlagen technisch auf den neuesten Stand bringen. Die beiden neuen Regenklärbecken in Suhr sind bereits an die ARA in Aarau angeschlossen, dieses Jahr kommen neun weitere hinzu. Bis 2025 sollen die restlichen dazustossen.

Die in der Kläranlage entstehende Abwärme wird bis mindestens 2028 weiterhin für das Heizen der Telli-Wohnblöcke verwendet. Die Abwärme soll auch danach weiter genutzt werden, allenfalls wird sie dann in die bestehende Fernwärmeinfrastruktur der Eniwa in der Telli eingespeist.

Der Avau feierte 2020 sein 60-jähriges Bestehen. Laut Jahresbericht entschied sich der Vorstand aber gegen «ein vergängliches Fest» und für «ein nachhaltiges Geburtstagsgeschenk»: nämlich die Neuorganisation, die den Verband für die künftigen Herausforderungen rüstet. Jörg Kaufmann sagt:

«Das grosse Fest können wir dann nachholen, wenn die bisherige ARA nach rund 65 Jahren pensioniert wird und die erneuerte ARA 2030 in Betrieb geht.»