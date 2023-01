Raum Aarau: Ist eine Fusion der Feuerwehren denkbar?

Montagsinterview «Mir wurde nachgesagt, ich sei ein Mobber – das hat wehgetan»: Andreas Meier über Vorwürfe, Ruth Humbel und seinen Wahlkampf

Der Klingnauer Andreas Meier rückt für Ruth Humbel in den Nationalrat nach. Dem Wechsel gingen Misstöne voraus. Meier stellt klar, er habe seine Vorgängerin nie gedrängt. In Bern will der Weinbau-Unternehmer sofort aktiv werden und im Wahlkampf alles geben, damit die Mitte die beiden Sitze halten kann.