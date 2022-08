Warum ein Aargauer Paar eine Leihmutter engagierte

Region Aarau «Ich würde es immer wieder genauso machen»: Warum dieses Aargauer Paar auf die Dienste einer Leihmutter setzte Der Fall des Aargauer Ehepaars machte Schlagzeilen: Seit drei Jahren kämpfen die Eltern um die Anerkennung ihrer Tochter, die durch eine Leihmutter in Georgien ausgetragen wurde. Der AZ haben sie von ihrem langen Weg zum Wunschkind erzählt. Nadja Rohner 24.08.2022, 16.10 Uhr

Inaya ist heute drei Jahre alt. «Sie ist unser Ein und Alles», sagt Mutter Lusia. Die Familie lebt im Bezirk Aarau. Nadja Rohner

Lange hält es Inaya nicht auf dem Sofa aus. Zwar läuft Kinderprogramm im Fernseher und eine saftige Aprikose hat ihr Vater Naveed ebenfalls gebracht. Aber am Esstisch sitzt der Besuch von der Zeitung, da muss sie gucken kommen. Und ein neues Kleid will die Dreijährige auch anziehen, jetzt doch lieber blau mit Pünktchen statt Prinzessin.

Naveed hilft seiner Tochter beim Kleiderwechsel und hört zu, während seine Frau spricht. Lusia und Naveed sind vor dem Schweizer Gesetz nicht Inayas Eltern. Hier hat sie offiziell keinen Vater. Und jene Frau, die als ihre Mutter gilt, lebt 3000 Kilometer entfernt, hat die Kleine am Tag nach der Geburt im Juli 2019 das letzte Mal gesehen – und ist noch nicht mal genetisch mit ihr verwandt.

Rechtslage führt zu absurder Situation

Der Fall hat in den vergangenen Tagen Schlagzeilen gemacht: Ein Aargauer Paar hat mit Hilfe einer Leihmutter in Georgien eine Tochter bekommen. Obwohl in der georgischen Geburtsurkunde Lusia und Naveed – die Wunscheltern – als offizielle Eltern eingetragen sind, weigern sich die Schweizer Behörden, das ebenfalls zu tun. Nicht einmal bei Naveed, dem biologischen Vater.

In der Schweiz gilt die Frau, die das Kind zur Welt gebracht hat, als Mutter. Das hat das Bundesgericht gerade eben – nicht zum ersten Mal – bestätigt. Was zur absurden Situation führt, dass nun die georgische Leihmutter, die in ihrem Heimatland rechtsgültig auf die Elternrechte verzichtet hatte, in der Schweiz als alleinige Inhaberin der elterlichen Sorge gilt. Naveed muss nun eine Vaterschaftsanerkennung samt Sorgerecht beantragen, danach kann Lusia ihre Tochter adoptieren.

Lusia und Naveed sind bereit, der AZ ihre Geschichte zu erzählen. «Wir gehen offen damit um», sagt Lusia. Einige Menschen im Quartier wissen, wie Inaya zur Familie gekommen ist, und ihren Kundinnen hat es die Inhaberin eines Geschäfts ebenfalls erzählt. «Sie haben sich sehr für mich gefreut und Geschenke gebracht, als das Baby kam.»

Leihmutterschaft Bei einer Leihmutterschaft wird einer Frau, die später nicht die Mutter des Kindes sein soll, ein künstlich befruchtetes Ei eingesetzt. Es kann – in technischer, nicht aber zwangsläufig in rechtlicher Hinsicht – von ihr selber stammen, von der Wunschmutter oder von einer dritten Frau. Die kommerzielle Leihmutterschaft, bei der die Frau an ihrem Dienst verdient, ist nur in wenigen Ländern erlaubt. Die altruistische Leihmutterschaft, bei der die Frau bloss Spesen verrechnet, ist beispielsweise in Kanada, Grossbritannien, den Niederlanden oder Israel erlaubt. Hauptargumente gegen Leihmutterschaft sind die mögliche Ausbeutung der Frauen oder das teilweise fehlende Recht der Kinder, ihre genetische Verwandtschaft kennen zu lernen.

Die Familie lebt im Bezirk Aarau. Die Gartenwohnung im modernen Mehrfamilienhaus liegt unweit von Schule und Kindergarten. Noch dauert es, bis Inaya eingeschult wird. Bis dahin soll dieser ganze bürokratische Wahnsinn über die Bühne gegangen sein. Denn aktuell hat Inaya nicht einmal eine Aufenthaltsbewilligung, nur einen georgischen Pass. Eine Krankenkasse immerhin, aber kein Kärtli dazu und auch keine AHV-Nummer.

Die Kleine wächst dreisprachig auf. Lusia ist Armenierin, geboren in Georgien, seit 1999 in der Schweiz, längst eingebürgert. Genauso ihr Mann, ursprünglich Pakistaner aus Kaschmir. «Der Kinderwunsch war schon lange da», erzählt Lusia, aber sie könne keine Kinder bekommen. Das Paar informierte sich über Adoptionen. «Aber der Prozess dauert extrem lange, fünf oder sechs Jahre. Und er ist mit vielen Unsicherheiten verbunden.»

Lusia und Naveed hatten auch eine Adoption in Betracht gezogen. Der Prozess sei ihnen aber viel zu langwierig und zu aufwendig gewesen. Nadja Rohner

Als Lusia von einem schwulen Schweizer Paar las, das dank Leihmutterschaft zum Kind gekommen war, kontaktierte sie dessen Rechtsanwältin. Karin Hochl ist auf Fragen rund um Familie, Adoption, Fortpflanzungsmedizin und eben Leihmutterschaft spezialisiert. Wie viele Kinder hierzulande durch eine Leihmutter ausgetragen wurden, ist nicht erhoben. Klar ist: In der Schweiz wäre das illegal.

Deshalb reisen Schweizer Paare, homo- wie heterosexuell, in Länder, in denen sie sich nicht strafbar machen müssen, um ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Auf kommerzieller Basis ist das beispielsweise in einigen Bundesstaaten der USA, in der Ukraine oder – wie im vorliegenden Fall – in Georgien möglich.

Georgien und seine Leihmütter Das Land am Schwarzen Meer hat ungefähr 3,7 Millionen Einwohner bei einer Fläche von gut 57'300 Quadratkilometern (ohne die abtrünnigen Landesteile Abchasien und Südossetien). Es ist also etwa ein Drittel grösser als die Schweiz, hat aber nur knapp halb so viele Einwohner. Mehr als ein Viertel davon lebt in und um die Hauptstadt Tiflis. Georgien ist eine demokratische Republik mit Präsidialsystem (aktuelle Präsidentin ist Salome Surabischwili). Seit 1997 sind sowohl Leihmutterschaft als auch Eizellen- und Samenspende in Georgien legal, allerdings haben nur heterosexuelle Paare Zugang dazu. Es gibt landesweit rund 20 spezialisierte Kliniken, die zumeist von ausländischen Paaren frequentiert werden. Viele Kliniken bestehen darauf, dass die Leihmütter bereits mindestens ein eigenes Kind haben, damit sie keine zu enge Beziehung zu dem Leihbaby entwickeln. Laut einer aktuellen Studie der Universität Tiflis haben die meisten Leihmütter Geldsorgen, weil sie vom Staat nicht genügend unterstützt werden, ausserdem sei Leihmutterschaft auch von der georgischen Gesellschaft stigmatisiert, sodass nicht offen darüber gesprochen werde.

Dort wurde Inaya 2018 im Reagenzglas gezeugt. Mit einer Samenzelle von Naveed und der Eizelle einer Frau, die das Ehepaar nicht persönlich kennt. «Es wäre nicht erlaubt, die Eizelle der Leihmutter zu verwenden, sie darf keine genetische Verwandtschaft zum Kind haben», sagt Lusia. Ihre eigene Eizelle zu verwenden, war aus medizinischen Gründen nicht möglich.

Also wählte das Paar eine Eizellenspenderin aus. «Ihre Identität durften wir nicht erfahren, aber wir haben Unterlagen verschiedener Frauen erhalten», erzählt Lusia. «Ich habe darauf geachtet, wer mir sympathisch ist und auch wer mir einigermassen ähnlich sieht.»

Die Leihmutter hat selbst schon zwei Kinder

Die Leihmutter durften sie kennen lernen. «Das war mir sehr, sehr wichtig», betont Lusia. «Sie ist eine nette, ruhige Frau. Ich fragte sie, wieso sie das tun möchte. Sie sagte, sie habe zwei Kinder und wisse, wie schön das sei, deshalb wolle sie jenen helfen, die selber keine kriegen können. Natürlich ging es ihr auch um das Finanzielle: Sie ist geschieden und will ihren eigenen Kindern eine gute Zukunft bieten.

Aber mir war es wichtig, dass das Geld für sie nicht das Ausschlaggebende ist. Sie sagte auch, sie werde dies nur einmal machen. Aus der Ukraine hört man, dass dort Leihmütter ein Kind um das andere gebären, wie in einer Fabrik, das wollte ich auf gar keinen Fall.»

Während der Schwangerschaft war der Kontakt mit der Leihmutter eng; Lusia und Naveed schickten Vitaminpräparate und Geschenke nach Georgien. Für jeden Ultraschalltermin reisten sie an. Bei der Geburt waren sie im Kreisssaal mit dabei. Naveed durfte die Nabelschnur durchtrennen, Lusia hielt das Baby. Sie erinnert sich:

«Das war sehr emotional und sehr speziell für uns. Es war, als hätte ich sie selber zur Welt gebracht, dank der tollen Leihmutter und des Ärzteteams.»

Direkt ab Geburt wurde Inaya von ihren Wunscheltern betreut. Nach sieben Tagen flog die Familie zurück in die Schweiz. Mit der beglaubigten Geburtsurkunde – ausgestellt vom georgischen Justizministerium – wurden sie beim Zivilstandsamt Aarau vorstellig. Die Urkunde weist die Aargauer als Mutter und Vater aus. «Nach georgischem Gesetz sind wir die Eltern», betont Lusia. Dennoch legte das Paar die Leihmutterschaft beim Zivilstandsamt offen.

Dieses erklärte zuerst, dass das Baby als Tochter von Naveed eingetragen wird und Lusia es später adoptieren soll. Als die Familie dann darum bat, der Kleinen von Beginn weg Lusias Familiennamen zu geben, da der Vater diesen mittelfristig auch annehmen wolle, kam plötzlich die Hiobsbotschaft: Es sei nun doch alles ganz anders.

Als Mutter werde die Leihmutter in Georgien im Zivilstandsregister eingetragen. Naveed könne die Vaterschaftsanerkennung verlangen und Lusia dann später eine Stiefkindadoption durchführen. «Das haben wir als Schikane empfunden», so Lusia.

Noch immer gilt «Mater semper certa est»

Was folgte, war ein drei Jahre dauerndes Ringen mit den Gerichtsinstanzen, in das sich auch das Bundesamt für Justiz einschaltete. Das Bundesgericht hält jetzt auch in diesem Fall fest: «Mater semper certa est» – «Die Mutter ist immer sicher», sprich: die Gebärende. Das gilt übrigens auch in jenen Fällen, bei denen die Eizelle von der Wunschmutter stammt. Ihre genetische Verwandtschaft zum Kind zählt weniger als die Geburt.

«Dass das Kindesverhältnis zu den Wunscheltern rasch und unkompliziert erstellt werden kann, wie das Urteil ausführt, entspricht nicht der Realität», kommentiert Anwältin Karin Hochl den Fall der Aargauer Familie.

Die Eintragung eines Leihmutterschaftskindes ins Zivilstandsregister und das anschliessende Adoptionsverfahren gestalten sich oft schwierig und ziehen sich nicht selten über mehrere Jahre hin.» So lange habe das Kind in der Schweiz keine gesicherte Rechtsstellung, was «in fundamentaler Weise gegen das Kindeswohl verstösst», sagt die Anwältin.

Lusia wünscht sich, dass die Schweiz offener wird

Über die neuesten Entwicklungen hat das Ehepaar mit der Leihmutter noch gar nicht gesprochen. Lusia: «Ich weiss gar nicht, wie ich ihr das alles sagen soll. Sie wird gezwungen, Mutter eines Kindes zu sein, obwohl sie weder mit ihm verwandt ist noch einen Bezug zu ihm hat. Ich verstehe nicht, wieso die Schweiz das Gesetz des Landes, in dem das Kind geboren wurde, in dem die Leihmutter ihre Rechte abgetreten hat und wir als Eltern eingetragen sind, nicht akzeptiert.»

Sie wünsche sich, dass die Schweiz offener werde: «Die Nachfrage nach Leihmutterschaften wird ohnehin steigen. Würde man sie legalisieren, könnte man den Zugang besser kontrollieren und unter anderem dafür sorgen, dass es den Leihmüttern gut geht und dass niemand in die Illegalität gezwungen wird. So wäre allen gedient und man würde nicht Wunscheltern, die ihren Kindern eine gute Zukunft bieten könnten, diesen Traum verwehren.»

Anwältin fordert, dass Leihmutterschaft als Realität anerkannt wird

Ähnlich klingt es von ihrer Anwältin, Karin Hochl: «Die schweizerische Zurückhaltung bei der Anpassung an die gesellschaftlichen Entwicklungen des Familienlebens findet kaum seinesgleichen in den umliegenden Ländern der Schweiz. Es ist an der Zeit, die Leihmutterschaft als Realität unserer heutigen modernen Gesellschaft anzuerkennen. Dazu gehört, die Leihmutter weder als Opfer zu sehen noch sie für gesellschaftspolitische Zwecke zu instrumentalisieren.»

Noch ist Inaya ihre spezielle Geburtsgeschichte nicht bewusst und Lusia macht sich Gedanken darüber, wann und wie sie es ihr erzählen soll. «Noch ist sie etwas zu jung, aber wir sind im Austausch mit anderen Wunscheltern und bereiten uns darauf vor.» Lusia betont aber auch:

«Für unsere Tochter ist Familie das, womit sie aufwächst.»

Deshalb mache sie sich keine Sorgen, dass Inaya, die nie die Identität ihrer genetischen Mutter erfahren wird, dereinst darunter leiden könnte. Die Leihmutter habe Inaya am Tag nach ihrer Geburt wie abgemacht noch einmal gesehen «und ihr gewünscht, dass sie gesund und glücklich aufwächst». Darüber hinaus wünsche sie, von einem gelegentlichen Foto abgesehen, keinen Kontakt.

Lusia und Naveed erzählen ihre Geschichte, weil es ihnen wichtig ist, dass sich andere Wunscheltern nicht abschrecken lassen:

«Sie sollen für ihr Glück kämpfen und den Schritt zur Leihmutterschaft trotz allem wagen.»

Ein billiger ist es nicht – bis heute haben die beiden Aargauer etwa 60’000 Franken für ihren Familientraum ausgegeben. In den USA, wo ebenfalls einige Schweizer Leihmutterkinder herkommen, zahlt man locker doppelt so viel. Für Lusia und Naveed hat sich das alles gelohnt. Lusia sagt:

«Ich würde es immer wieder genauso machen.»

Ein zweites Kind werde es dennoch nicht geben: «Ich bin schon 44 und will nicht, dass man mich irgendwann für die Grossmutter hält. Wir sind sehr glücklich, dass wir Inaya haben, sie ist unser Ein und Alles.»