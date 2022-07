Buchs/Suhr: Nachbarschaft wehrt sich erfolgreich gegen Hochhäuser

Region Aarau Erleichterung für 274 Einsprecher aus dem Quartier – kein Hochhausgebiet auf dem Steinfeld Der Planungsverband Aarau Regio krebst zurück: Die Fläche zwischen Buchs und Suhr wurde als Eignungsgebiet für Wohntürme gestrichen. Aufmerksame Anwohner hatten einen entsprechenden Passus im neuen Sachplan Hochhaus gesehen und sich dagegen gewehrt. Daniel Vizentini 1 Kommentar 13.07.2022, 05.00 Uhr

Die Tramstrasse beim Steinfeld zwischen Buchs und Suhr. Daniel Vizentini

Die Wogen gingen hoch, als der Planungsverband Aarau Regio letztes Jahr den Entwurf für den Sachplan Hochhaus präsentierte. Das neue Dokument sollte rechtlich verbindlich festlegen, wo in den 17 Gemeinden der Region künftig Hochhäuser gebaut werden dürfen und wo nicht.

Bei der Mitwirkung im Herbst gingen 24 Stellungnahmen ein, wovon eine von 274 Personen mitunterzeichnet wurde: Sie betraf das Steinfeld, die heute freie Ackerfläche zwischen Buchs und Suhr. Im kantonalen Richtplan ist sie als Wohnschwerpunkt vermerkt, der Kreisplaner des Kantons hatte eine Prüfung als mögliches Eignungsgebiet für Hochhäuser vorgeschlagen.

Aufmerksame Anwohner sahen dieses Passus, der erst nachträglich in den Sachplan-Entwurf eingefügt worden war, und zeigten Widerstand. Auch der Buchser Gemeinderat äusserte sich schliesslich dagegen.

Das Steinfeld zwischen Buchs und Suhr. Daniel Vizentini

Aarau Regio hat im Sachplan Hochhaus zwei Dinge angepasst

Inzwischen hat der Vorstand von Aarau Regio die Stellungnahmen aus dem Mitwirkungsverfahren geprüft und das Dokument in zwei Punkten angepasst. Es wurde neu eine Liste mit Qualitätskriterien für künftige Hochhausbauten im Sachplan eingefügt. Dies sei «tatsächlich ein Mangel» gewesen, so Aarau-Regio-Geschäftsführerin Alexandra Mächler.

Alexandra Mächler. Sandra Ardizzone

Am prominentesten aber ist wohl die Änderung betreffend Steinfeld: Es wurde im Sachplan als Eignungsgebiet für Hochhäuser gestrichen – auch, weil dies praktisch gesehen im Moment keinen Unterschied mache: Das Areal ist noch nicht durch die Gemeinde eingezont und dies ist kurzfristig auch nicht beabsichtigt. Alexandra Mächler sagt:

«Ob dereinst dort Hochhäuser richtig sind, kann zu gegebener Zeit bei der Planung und Einzonung des Areals mit Anpassung des Sachplans entschieden werden.»

Damit wird aber auch klar: Der rechtlich verbindliche Sachplan scheint ohne weiteres geändert werden zu können

Die Tramstrasse beim Steinfeld zwischen Buchs und Suhr: In den nächsten Jahren wird die Fläche links der Strasse Ackerland bleiben. Wohnhäuser dürften dereinst aber dort gebaut werden. Daniel Vizentini

Die SP hatte eine umfassendere Beurteilung verlangt

Andere Einwendungen, unter anderem durch Leo Keller und die SP Bezirk Aarau, wurden von Aarau Regio nicht umgesetzt. Die SP forderte, die Ausarbeitung des Sachplans Hochhaus ganz zu sistieren. Zuerst müsse zwingend ein Siedlungsentwicklungsplan erstellt werden, wo Themen wie Wohnraum, Verkehr oder Natur «ganzheitlich und über die Gemeindegrenzen hinaus» beurteilt würden. Erst dann sei es möglich, zu wissen, was man mit allfälligen Hochhäusern erreichen will, so die Partei damals.

Leo Keller (links) und Raumplaner Christoph Haller bei den Hochhäusern in den Aarauer Goldern, die sie als gutes Beispiel sehen – obwohl dort keine echte Verdichtung erreicht wurde, wie sie selbst sagten. Sandra Ardizzone

Leo Keller sprach von «einer verpassten Chance», für Aarau Regio hingegen schliesst der Sachplan andere gemeindeübergreifende Planungen nicht aus. Der Verbandsvorstand hat den Mitwirkungsbericht und die Änderungen nun verabschiedet. Als Nächstes beschliessen die Gemeinderäte der 12 Aargauer Regionsgemeinden (5 Gemeinden liegen im Kanton Solothurn) den Sachplan. Mit der anschliessenden Genehmigung durch den Aargauer Regierungsrat tritt das Dokument in Kraft.

