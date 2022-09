Bauverwaltungen kämpfen mit mangelhaften Baugesuchen

Rege Bautätigkeit Bauverwaltungen kämpfen mit mangelhafter Qualität bei Baugesuchen Der Gemeinderat Niederlenz appelliert an die Bevölkerung, Bauprojekte sorgfältiger vorzubereiten. Auch auf den Bauverwaltungen in Suhr und Kulm gehen immer wieder Baugesuche ein, die – im ersten Anlauf – nicht geprüft werden können. Michael Hunziker 07.09.2022, 05.00 Uhr

In vielen Gemeinden ist die Zahl der Baugesuche gestiegen in den vergangenen Jahren (Symbolbild). Sandra Ardizzone

Bauverwaltungen da und dort haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen: Die Zahl der Baugesuche nimmt – gerade auch seit der Coronapandemie – zu. Immer wieder allerdings sind die eingereichten Unterlagen unvollständig, sind Darstellungen ungenügend, sind grundlegende Angaben unpräzise oder fehlen ganz. Immer wieder kommt es bei geplanten Vorhaben zu Einsprachen. Kurz: Die Verfahren werden komplexer, der Arbeitsaufwand für die Bauverwaltungen steigt stark. Und bei diesen macht sich zudem – erschwerend – der Fachkräftemangel bemerkbar.

In Niederlenz ist sowohl an der Gemeindeversammlung im Juni – genehmigt wurde an dieser das neue Baugebührenreglement – als auch im Mitteilungsblatt an die Bevölkerung appelliert worden, die Projekte sorgfältiger vorzubereiten. Der Gemeinderat spricht von einer Flut von unvorhergesehenen Arbeitsabläufen.

Bauherrschaften tragen Kosten für Mehraufwand

Zuständig für die Bearbeitung der Baugesuche sind die Regionalen Technischen Betriebe (RTB), die je zur Hälfte der Gemeinde Möriken-Wildegg und Niederlenz gehören. Unterstützt werden weitere Gemeinden: Auenstein, Hendschiken, Mägenwil und Othmarsingen.

In den Jahren 2018 bis 2020 sind in Niederlenz jeweils zwischen 65 und 79 Baugesuche eingereicht worden. Im vergangenen Jahr erfolgte ein Sprung auf 114 Baugesuche, in diesem Jahr sind es – Stand 1. August – bisher 89 Baugesuche. Die Qualität habe erheblich abgegeben, stellen Gemeindeammann Jürg Link und Vizeammann Anton Grob auf Nachfrage fest und präzisieren: Von den in diesem Jahr eingereichten 41 Baugesuchen für Kleinbauten hätten 14 erst nach der Ergänzung der Unterlagen weiterbearbeitet werden können.

Auf der Website www.rtb-wildegg.ch sind diverse Dokumente verfügbar. zvg

Von den restlichen 48 Baugesuchen seien 37 nach den eingeforderten Ergänzungen – oft erst nach dem zweiten oder sogar dritten Mal – weiterbearbeitet worden. Teilweise komme es zu Verzögerungen von bis zu fünf Monaten, denn: Die Unterlagen müssten bei jeder Ergänzung erneut auf die Vollständigkeit und Korrektheit geprüft werden, damit die Baugesuche ausgeschrieben werden könnten.

Mit dem neuen Gebührenreglement werden in Niederlenz die Kosten für den Mehraufwand übrigens an die Bauherrschaften weiter verrechnet und müssen nicht mehr von der Allgemeinheit getragen werden. Daher empfiehlt es sich laut Gemeindeammann Link, für jegliche Bauvorhaben einen qualifizierten Projektverfasser zu suchen, also einer, der die Baueingabe nach den gesetzlichen Vorschriften erstellt.

Trotz Mangel qualifizierte Mitarbeiter gewonnen

Projektverfasser ohne fachliche Grundkenntnisse zum Baurecht dagegen greifen vermehrt zum Telefon und wollen von der Bauverwaltung die rechtlichen Grundlagen erläutert bekommen, hält Link fest. Fachlich seien die Angestellten mit Fachausweis zwar durchaus in der Lage, solche Beratungsgespräche durchzuführen. Die zeitlichen Ressourcen seien allerdings nicht vorhanden.

Es gebe Hilfsmittel, die auf der Website www.rtb-wildegg.ch der Regionalen Technischen Betriebe ersichtlich sind, fügt Vizeammann Grob an. Heruntergeladen werden könnten sämtliche benötigten Baugesuchsunterlagen sowie relevanten weiteren Dokumente. Ebenfalls seien Vorschriften sowie wichtige Informationen zur korrekten Eingabe eines Baugesuchs zu finden. «Je besser ein Baugesuch ausgearbeitet ist, umso reibungsloser kann ein solches bearbeitet werden», fasst Grob zusammen. Und:

«So können Ärger, Zeit und auch Geld gespart werden.»

Eine personelle Aufstockung bei den Regionalen Technischen Betrieben sei übrigens aufgrund des Fachkräftemangels sehr anspruchsvoll, führen Link und Grob aus. Dennoch habe die Bauverwaltung qualifizierte Mitarbeiter gewinnen können und sei bestrebt, den Rückstand zeitnah aufzuarbeiten.

Eine gute Kommunikation hilft häufig

Ähnliche Erfahrungen wie in Niederlenz macht die Bauverwaltung in Suhr. Auch hier blieb die Anzahl der Baugesuche in den letzten Jahren konstant hoch, wurden die Verfahren anspruchsvoller und zeitintensiver. Bauverwalterin Dunja Koch gibt den Tipp, bei einem Bauvorhaben frühzeitig mit der Bauverwaltung in Kontakt zu treten und die Nachbarn miteinzubeziehen. So sei es möglich, viele Themen zu klären und den Umfang der Eingabe zu besprechen. Könne eine Bauherrschaft bereits vor Baueingabe auf Hinweise eingehen, erspare das oft einen unnötigen Planungsaufwand oder Einwendungen.

Anders ausgedrückt: «Das ist zwar nicht Pflicht, eine gute Kommunikation hilft aber häufig bei einem reibungslosen Ablauf», sagt die Bauverwalterin. Vielen privaten Bauherrschaften seien die Anforderungen an ein Baugesuch nicht bekannt. «Sind die Unterlagen nicht vollständig, kann ein Gesuch nicht publiziert werden», so Dunja Koch.

Vielen – privaten – Bauherrschaften sind die Anforderungen an ein Baugesuch nicht bekannt (Symbolbild). Bruno Kissling

In der Regel dauert es laut der Bauverwalterin sechs bis zwölf Wochen ab der Publikation des Bauvorhabens bis zur Erteilung einer Bewilligung. Es komme auf die Grösse des Bauvorhabens an, unter Umständen auch darauf, ob es inner- oder ausserhalb des Baugebiets liege und welche Fachstellen bedient werden müssten. Gehen Einwendungen ein, hänge die Dauer auch stark von den involvierten Parteien ab, bis die Sachlage geklärt sei für einen Entscheid.

Dass eingereichte Baugesuche nicht geprüft werden können, hat noch eine andere Ursache, gibt Reto Müller zu bedenken, Bauverwalter bei der Bauverwaltung Region Kulm GmbH. Der Digitalisierungsgrad von Architekturbüros und Verwaltungen sei nicht gleich weit fortgeschritten. Während erstere statt mit herkömmlichen Plänen zunehmend mit digitalen 3D-Modellen arbeiten, seien letztere noch nicht mit den entsprechenden Computerprogrammen ausgestattet. Gewisse Daten, so die Schwierigkeit, könnten nicht abgegriffen werden und müssten erst ergänzt werden.