Dringend gesucht: Pfarrerinnen und Pfarrer

Reformierte Kirche Pfarrperson gesucht: Warum es Kirchgemeinden immer schwerer haben, Nachwuchs zu engagieren Stelleninserate für Pfarrerinnen und Pfarrer häufen sich, auch in der Region. Mit der Pensionierung der Baby-Boomer-Generation klafft, ähnlich wie bei den Hausärzten, auch bei der Kirche eine Lücke. Pfarrer und Kirchenratsmitglied Christian Bieri schlägt Lösungen vor. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die reformierte Kirche Unterentfelden sucht weiter nach einer neuen Pfarrperson als Ersatz für Christian Bieri. Britta Gut

Blättert man in den kirchlichen Anzeigespalten, fällt die Fülle an Stellenangeboten für Pfarrpersonen auf. Viele davon für Teilzeitanstellungen, wie etwa derzeit in Kölliken. Vollzeitstellen scheinen dafür eher Mangelware zu sein – ausgeschrieben ist eine in Unterentfelden. Dort kündigte Pfarrer Christian Bieri Ende Juli nach zehn Jahren und wechselte in die Kirchgemeinde Veltheim-Oberflachs. Seitdem springt in Unterentfelden der eigentlich bereits pensionierte Pfarrer Res Tanner ein, voraussichtlich bis Ende Januar.

Pfarrer Christian Bieri wechselte kürzlich von Unterentfelden nach Veltheim-Oberflachs. Bild: Markus Hässig/zvg

Nicht nur in Unterentfelden oder Kölliken, auch in weiteren Kirchgemeinden scheint es offenbar sehr schwierig, Pfarrleute zu finden. Diesen Eindruck bestätigt auf Anfrage auch Pfarrer Christian Bieri selbst, der unter anderem Mitglied des Kirchenrats ist. «Die Situation ist tatsächlich seit einiger Zeit so, dass viele Kirchgemeinden Mühe haben, vakante Stellen zu besetzen», sagt er. Wobei man unterscheiden müsse zwischen ländlichen und städtischen Gemeinden: Auf dem Land habe man es schwieriger, vor allem kleinere Einzelpfarrämter und Teilzeitstellen. Von den sehr wenigen Personen, die sich bewerben, sei die Mehrheit meistens nicht für die Stelle geeignet. Und von den vielen Teilzeitstellen, die angeboten werden, seien viele je nach Pensum und Lage auch nicht wirklich attraktiv.

Als weiteres Phänomen fällt auf, dass es mehr Pfarrerinnen und weniger Pfarrer gibt. Laut Christian Bieri seien Frauen im Theologiestudium schon länger in der Überzahl, in der pfarramtlichen Praxis hingegen nicht, vor allem im Aargau nicht.

Ähnliches Problem wie bei den Hausärzten

Die Gründe für den Pfarrpersonenmangel seien vielfältig. Zum einen ist es bei den Pfarrpersonen aktuell ähnlich wie den Hausärzten: Die Baby-Boom-Generation geht in Rente, in der Deutschschweiz seien dies laut Christian Bieri aktuell rund 100 Pfarrpersonen pro Jahr. Der Nachwuchs hingegen stellt jährlich 30 bis 50 neue Pfarrpersonen. Diese Lücke werde dadurch verstärkt, dass die junge Generation heutzutage lieber Teilzeitanstellungen möchte und die Pensionierten häufig zu 100 Prozent gearbeitet hatten.

Dass viele Pfarrpersonen zudem oft den Beruf wechseln, verstärke deren Mangel zunehmend. Dies komme nicht von irgendwo her: Für Christian Bieri sei der Pfarrberuf, ähnlich wie der Lehrberuf, stark Burnout-gefährdet.

«Die Ansprüche steigen, das Renommee des Berufs und der Kirche sinkt, Aufstiegschancen sind nicht vorhanden, Sonntags- und Abendarbeit normal.»

Auch hier ähnlich wie bei den Ärzten werden zudem die Verwaltungsaufgaben wichtiger. Administrative Arbeit nehme viele Zeit in Anspruch, die für Seelsorge und Gemeindeaufbau zur Verfügung stehen müsste, sagt er. Dazu werden Streits mit Kirchenpflegen häufiger. Mit diesen vielen Herausforderungen im Hintergrund kommt er deshalb zum Schluss:

«Als Pfarrerin oder Pfarrer ist man in einem gewissen Sinne Idealist.»

Auch die reformierte Kirche Kölliken sucht derzeit eine Pfarrerin oder einen Pfarrer. Britta Gut

Auch katholisch ausgebildete Pfarrpersonen kommen in Frage

Christian Bieri zeigt aber nicht nur die möglichen Ursachen für den Pfarrleutemangel auf, sondern legt auch gleich ein paar Lösungsvorschläge auf den Tisch: Bei der Nachwuchsförderung etwa setze man mit Werbekampagnen in Kinos wohl am falschen Ort, sagt er. Viel eher würde es für ihn Sinn machen, im Konfirmandenunterricht oder in der Jugendarbeit interessierte und begabte Jugendliche, denen der Glaube wichtig ist, gezielt auf ein Theologiestudium anzusprechen.

«Eine enge Begleitung durch die lokale Pfarrperson und eine Verwurzelung in einer Kirchgemeinde stärkt auf dem Weg durchs Studium.»

Dazu könnten Pfarrpersonen mit anderen Ausbildungswegen – darunter auch einem katholischen Studium oder sonst Berufserfahrung in einer anderen Konfession – unter Auflagen von der reformierten Landeskirche angestellt werden. Dies geschehe vereinzelt bereits, wie Christian Bieri sagt. «Der Kirchenrat prüft die Äquivalenz der Ausbildung und legt fest, was eventuell nachgeholt werden muss. So wird das Potenzial an möglichen Kandidaten für eine Pfarrstelle erhöht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen