Der Planet Mars beschäftigt die Welt in diesem Monat besonders. Schliesslich brachen im Sommer 2020 gleich drei Sonden zum Nachbarplaneten auf. Am 9. Februar erreichte die erste Sonde, entsandt von den Vereinigten Arabischen Emirate – mit dem Namen Amal für Hoffnung – den Planeten. Einen Tag später, am 10. Februar, schwenkte eine chinesische Sonde in ihre Mars-Umlaufbahn ein. Tianwen-1 heisst diese Mission, übersetzt etwa «Fragen an den Himmel». Ein weiteres Highlight folgt heute, dem 18. Februar. Dann nämlich soll der NASA-Rover Perseverance («Beharrlichkeit») auf dem Mars landen.

Eine bewegende Geschichte im grossen Universum also, die bei der vergleichsweise kleinen Astronomischen Vereinigung Aarau die Herzen höherschlagen lässt: «Wir verfolgen die Reise aller Sonden mit Spannung», sagt Heiner Sidler aus Safenwil. Er ist Medienverantwortlicher der Vereinigung und ihr seit 39 Jahren treu. «Leider können wir uns wegen der Coronapandemie nicht treffen, aber der Austausch über diese Ereignisse finden statt», sagt er. Er freue sich, dass solche Missionen möglich sind und dass verschiedene Nationen aktiv sind.

«Die Erforschung des Planeten Mars heisst auch, unsere Erde besser zu verstehen», sagt er.

Ein Beispiel seien neue Erkenntnisse über Klimaveränderungen auf dem Nachbarplaneten.

Der Grund, weshalb gleich drei Sonden auf den Weg geschickt wurden, liege am verkürzten Weg, erklärt er. «Der Mars und die Erde liegen nur alle zwei Jahre so günstig zueinander.» Im Oktober 2020 hatte die Erde den Planeten überholt. «Einzelheiten auf der Planeten-Oberfläche waren damals auch von der Erde aus sichtbar.» Insbesondere von der Sternwarte Schafmatt. Die Fachgruppe der Astrofotografen im Verein hatte ebenfalls ihre Freude an der günstigen Lage. Thomas Erzinger, seit 35 Jahren Mitglied des Vereins und in Schongau zu Hause, gelang in dieser Zeit ein detailreiches Bild: «Auf dieser Aufnahme ist unten die Südpolkappe zu sehen. Am Rand des Planeten sind Schleierwolken, besonders im Norden, gut sichtbar», erklärt er. Die dunklen Ebenen sind Täler und Einschlagkrater und die sandigen Ebenen weisen unterschiedliche Farbtönungen auf. Aus Richtung Erde ist auch ein kleiner Teil der unbeleuchteten Nachtseite im Blickfeld. «Der Mars erscheint darum nicht kreisrund, wir haben uns zum Aufnahmezeitpunkt auf der Innenbahn von hinten herkommend genähert.» So ähnlich wie die jetzt landenden Raumsonden, sagt er.

Die Aufnahme entstand Anfang September. Damals stand der Mars 72.9 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Momentan kann er – wenngleich im Fernrohr nur noch als winzig kleine Scheibe – bis in den Sommer 2021 am Abendhimmel nach Sonnenuntergang gesichtet werden, sagt Erzinger. Die Astronomische Vereinigung gibt für gewöhnlich solches Wissen an Führungen weiter. Coronabedingt fallen auch diese ins Wasser. Insgesamt sind 130 Mitglieder im Verein aktiv. Die Beobachtung des Himmels sei ein Kulturgut, sagt Sidler. Viele würden vergessen, dass auch die ersten Schriftstücke der Menschheit darauf basierten, was am Himmel vor sich ging. Man habe mehr mit dem Himmel gelebt. «Heute haben viele die Beziehung verloren», sagt er. Es habe eine Zeit gegeben, da sei öfter zum Himmel geschaut worden, anstatt in ein Smartphone.