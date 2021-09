Qualitätskontrolle Weshalb die Kreisschule Aarau-Buchs nur durchschnittlich gut ist und das den Schulleiter trotzdem freut Die kantonale Schulaufsicht hat die Kreisschule überprüft. Sie funktioniert. An vier Standorten gibt es jedoch Hinweise auf Probleme. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 02.09.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schulanlage auf Stock, Küttigen: Hier gibt es an der Oberstufe ein Problem mit dem Unterrichtsklima. Britta Gut

Die Kreisschule Aarau-Buchs (KSAB) ist durchschnittlich gut. Zu diesem Ergebnis kommt die kantonale Schulaufsicht, die zu Beginn dieses Jahres eine Qualitätskontrolle durchgeführt und dabei überprüft hat, ob die minimalen Qualitätsanforderungen erfüllt und die kantonalen Vorgaben eingehalten werden. Dazu wurden Schüler, Eltern und Lehrpersonen befragt und Dokumente gesichtet.

«Die Lehrpersonen arbeiten insgesamt gerne an der KSAB», konstatiert die Schulaufsicht. Im Bereich der unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit, kollegialer Beziehungen und Regelung des Zusammenlebens liegen die Ergebnisse auf oder über dem kantonalen Mittelwert vergleichbarer Schulen, in den führungsbezogenen Bereichen (Identifikation mit der Schule, Führungsverhalten der Schulleitung, Informationen und Entscheidungen) «wenig» unter diesem Wert.

«Besser etablieren muss sich die Zusammenarbeit zwischen der Schulführung (Geschäftsleitung, Kreisschulpflege) und den Schulen vor Ort», heisst es in einer Mitteilung der KSAB zur Qualitätskontrolle. Die Lehrpersonen wünschen sich ausserdem mehr Information und Weiterbildung.

Die Schüler gaben mehrheitlich an, sich wohl zu fühlen und gerne an der KSAB in den Unterricht zu gehen. Die Ergebnisse aus der Schülerbefragung liegen «nahe am oder auf dem kantonalen Mittelwert», so die Schulaufsicht. «Beim Schulleben ist der Anteil kritischer Rückmeldungen höher», so die Kreisschule in einer Mitteilung. «Dies ist wenig überraschend, da Exkursionen, Lager und kulturelle Anlässe aufgrund der Pandemie nicht möglich oder stark eingeschränkt waren».

Die Eltern seien «insgesamt zufrieden», heisst es im Bericht. Sie wünschen sich mehr Informationen und Möglichkeiten für Rückmeldungen. Die Ergebnisse liegen zwar auf oder leicht unter dem kantonalen Mittelwert. Die Zusammenarbeit mit den Eltern sei aber ein strategisches Ziel der Kreisschulpflege in dieser Legislaturperiode. Deshalb sei das Ergebnis positiv zu werten, hält die Schulaufsicht fest.

Zwei Primarschulen und zwei Oberstufen werden genauer angeschaut

Es gibt allerdings vier Schulhäuser, bei denen «Hinweise auf Schwierigkeiten festgestellt» wurden: An der Primarschulen Aare und Gönhard im Bereich «Arbeitsklima Lehrpersonen», im «Göni» zusätzlich im Zusammenhang mit der Führung. Letzteres gilt auch für die Oberstufe Rohr. Und die Oberstufe Stock Küttigen hat ein Problem mit dem Schul- und Unterrichtsklima. Diese Problemfelder werden nun in einem nächsten Schritt genauer angeschaut.

An der Primarschule Aare haben die Lehrpersonen die Führung, die Zusammenarbeit und die Kollegialen Beziehungen sehr unterschiedlich eingeschätzt. Die Schulaufsicht sieht als mögliche Ursache, dass die Schule klein ist und beschränkte Ressourcen für Lehrpersonen und Schulleitung hat; ausserdem ist die Schulleiterin noch nicht lange auf ihrem Posten.

An der Oberstufe Rohr gibt es ähnliche Probleme. «Es gibt auch Hinweise darauf, dass die Identifikation mit der Schule eingeschränkt ist», heisst es im Bericht. Das muss nicht zwingend etwas mit dem Standort zu tun haben, der zur ehemaligen Kreisschule Buchs-Rohr gehört: «Vermutlich betrifft dies die Gesamtorganisation KSAB.»

An der Primarschule Gönhard haben «auffällig» wenige Lehrpersonen an der Umfrage zum Arbeitsklima teilgenommen, ausserdem gab es «einzelne Rückmeldungen in den führungsbezogenen Bereichen (Information und Entscheidungen, Umgang mit Schwierigkeiten du Probleme». «Die Grösse des Kollegiums und damit verbunden unterschiedliche Vorstellungen und Haltungen können einen Einfluss haben», so die Schulaufsicht. Eine besondere Herausforderung seien fehlende Schulleitungsressourcen.

«Trotz aller Herausforderungen funktionierende Schule»

Am Standort Küttigen (Oberstufe auf Stock) gibt es indes «unterschiedliche, teilweise sehr kritische Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler zum Schul- und Unterrichtsklima», heisst es im Bericht. Es gehe vor allem um den Umgang mit Regeln und Mitsprache, Atmosphäre und die Gemeinschaft. Auch hier seien die Ressourcen für Schulleitung und Lehrpersonen beschränkt.

Philip Wernli, Leiter Bereich Schule der KSAB, ist «zufrieden und erleichtert» über die Resultate. «Es zeigt uns, dass wir trotz aller Herausforderungen eine funktionierende Schule sind, mit Menschen, die gute Arbeit leisten.» Es sei allen Beteiligten bewusst gewesen, dass die Schule in Anbetracht der noch laufenden Zusammenführungen der beiden früheren Schulen noch nicht überall im «gewünschten Endzustand» sei, zumal der Betrieb seit eineinhalb Jahren unter Coronabedingungen laufe, was es nicht einfacher mache. Die Kreisschule nahm 2018 ihren operativen Betrieb auf.