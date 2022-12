Problem In Auenstein sterben die Ortsbürger weg: Die Gemeinde plant Gegenmassnahmen Die Zahl der stimmberechtigten Ortsbürgerinnen und Ortsbürger in Auenstein sinkt konstant – weil diese schneller sterben, als neue geboren werden. Gemeindeammann Reto Porta erklärt, wie man die Ortsbürgergemeinde nun retten will. Florian Wicki 03.12.2022, 05.00 Uhr

Die Auensteiner Ortsbürger (Ortseinfahrt von Biberstein her im Bild) kämpfen mit Mitgliederschwund. Bild: Daniel Vizentini

Die Reihen der Auensteiner Ortsbürgerinnen und Ortsbürger lichten sich, ihre Zahl nimmt konstant ab. Verzeichnete die Ortsbürgergemeinde zur Jahrtausendwende noch 263 Stimmberechtigte, sind es in diesem Jahr gerade noch deren 172. Der Rückgang hat sich in den letzten fünf Jahren indes weiter beschleunigt. Alleine in den letzten fünf Jahren ging die Zahl um 34 Personen zurück. Sänke sie weiter in diesem Tempo, gäbe es in 25 Jahren gerade noch zwei Ortsbürgerinnen oder Ortsbürger.