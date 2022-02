Pro und Contra Ist Michelle Gisin die Königin des Skisports – oder ist das eine romantische Verdrehung der Tatsachen? Unsere Sportredaktoren sind sich uneinig bei der Frage, ob die Kombination eine Zukunft haben soll. Was spricht dafür, was dagegen? Wir sagen es. Simon Häring und Martin Probst 17.02.2022, 12.16 Uhr

Gold und Silber für die Schweiz! Michelle Gisin gewinnt die olympische Kombination in Peking und Wendy Holdener wird Zweite. Und doch gibt es Diskussionen, ob diese Disziplin ihre Berechtigung hat.

Pro: «Ein guter Pilot kann ja auch nicht nur starten, sondern muss auch landen können. Die Kombinierer sind die wahren Königinnen und Könige des Skisports!»

Simon Häring. Sandra Ardizzone

Ich verstehe die Polemik um die alpine Kombination beim besten Willen nicht. Es ist ja nicht so, dass diese Hobbyfahrer aus Trinidad und Tobago gewinnen würden. Das Gegenteil ist der Fall: die Siegerlisten lesen sich wie ein Who's Who des Skisports. Bei den Frauen gewannen bei Olympischen Spielen in diesem Jahrtausend je zwei Mal Janica Kostelic, Maria Höfl-Riesch und Michelle Gisin Gold. Bei den Männern hiessen die Sieger Bode Miller, Kjetil André Aamodt, Ted Ligety, Marcel Hirscher, Sandro Viletta und nun Johannes Strolz. Letztgenannte vielleicht überraschend, aber wo liegt das Problem?

Angesichts dessen, dass der Skisport immer auch gewissen Zufälligkeiten unterworfen ist - Wind, Wetter, Tagesform - sind das erstaunlich wenige Überraschungen. Heisst: Wer die Kombination gewinnt, ist ein wahrer König des Skisports. Weil sie oder er in Abfahrt und Slalom und damit in zwei völlig verschiedenen Disziplinen brilliert haben. Ein gute Skifahrerin zeichnet sich dadurch aus, dass sie Technik und Spiel mit Gelände und Linie beherrscht – unabhängig davon, wie eng die Radien zwischen den Toren sind, oder wie lange oder kurz die Latten unter den Füssen.

Dass man der Kombination an den Kragen will, passt zu unserer Zeit: Überall sind nur noch Spezialisten gefragt, das fördert das gegenseitige Verständnis nicht. Der Sport muss das nicht lösen, aber er kann mit gutem Beispiel vorangehen. Sein Reiz lag schon immer im Gegensatz. Erinnern Sie sich noch an das Jahr 2012? Ein gewisser Beat Feuz fuhr dort bis zum Schluss um den Sieg im Gesamtweltcup, den sich am Ende dann doch Marcel Hirscher sicherte. Feuz fuhr in jenem Winter in der Kombination vier Mal aufs Podest. Was gibt es Spektakuläreres, als wenn sich filigrane Techniker wie Hirscher eine Abfahrt hinunterstürzen? Und sich danach massige Abfahrer wie Feuz durch die Slalomstangen kämpfen?

Man kann und muss über den Modus der Kombination diskutieren. Sie abzuschaffen, wäre aber ein Schuss ins eigene Knie. Das Gegenteil muss passieren: sie muss aufgewertet werden. Denn die wahren Königinnen und Könige des Skisports sind die Kombinierer. Deshalb gilt: Finger weg!

Contra: «Die Kombination ist wie ein Skischuh aus der Vorsaison. Sie steht noch im Regal in der Hoffnung, dass sie jemand wählt. Für eine Adelung reicht das nicht.»

Darf man gegen etwas sein, das den Schweizer Athletinnen in China und den Skifans zu Hause in der Schweiz einen Freudentag bescherte? Man muss sogar. Auch wenn man dadurch zum Partykiller wird.

Martin Probst. Sandra Ardizzone

Eines vorneweg: Die Kritik an der Kombination ist keine an den Athletinnen. Was Wendy Holdener und Michelle Gisin geleistet haben, ist beein­druckend. Wer in zwei so unterschiedlichen Disziplinen schneller ist als der Rest, verdient dafür Respekt.

Die Kombination selbst ist aber wie ein Skischuh aus der Vorsaison. Sie steht noch im Regal in der Hoffnung, dass sie jemand wählt. 27 Fahrer griffen an den Olympischen Spielen bei den Männern zu. 26 Athletinnen bei den Frauen. Zum Vergleich: Im Weltcup gibt es für die besten 30 Punkte. Das alleine sagt eigentlich alles.

Das Auslaufmodell des Skischuhs wird günstig verkauft. Bei der Kombination lautet die Frage, ob die Nachfrage den Preis – also Olympiamedaillen – rechtfertigt? Die Antwort lautet nein. Im Weltcup gibt es die Disziplin seit zwei Jahren nicht mehr. Selbst langjährige Verfechter sagen inzwischen, dass sie in ihrer jetzigen Form keinen Sinn mehr mache.

Warum gibt es sie dann noch? Weil die Kombiniererinnen und Kombinier die wahren Königinnen und Könige des Skisports sind? Das ist eine romantische Verdrehung der Tatsachen. Im Grundsatz vielleicht wahr, weil man alle Facetten des Skisports be­herrschen muss. In der Realität aber weit davon entfernt. Weil die fehlende Leistungsdichte einer Adelung im Weg steht.

Die Wahrheit ist: Die Verantwortlichen haben Angst um die Abfahrt. Nichts ist teurer und aufwendiger zu organisieren. Das lohnt sich nicht für nur ein Rennen. Die Kombination war da als Lebensversicherung gerade recht. Doch seit das Tabu von Doppelabfahrten in Wengen und Kitzbühel gebrochen wurde, braucht es sie nicht mehr.

Die Abfahrt wird auch ohne die Kombination überleben. Schliesslich ist sie die wahre Königsdisziplin.

