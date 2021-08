Portrait Eine bürgerliche Brückenbauerin will Suhr in die Zukunft führen Der parteilosen Carmen Suter-Frey sind Traditionen zwar wichtig, sie sei aber nicht eine, die sich gegen jede Innovation querstellt. Seit elf Jahren ist sie im Gemeinderat. Nun wagt sie den Schritt und stellt sich als Gemeindepräsidentin zu Wahl. Daniel Vizentini 14.08.2021, 05.00 Uhr

Vizegemeindepräsidentin Carmen Suter-Frey will die 11'000-Einwohner-Gemeinde künftig anführen. Alex Spichale

Sie ist seit elf Jahren im Gemeinderat, noch länger ist sie in mehreren Sport- und Naturvereinen, im Ortsmuseum oder der Feuerwehr tätig, führt ein lokales Unternehmen, engagiert sich fürs lokale Gewerbe – und trotzdem hat man den Eindruck, dass sie einem grossen Teil der Suhrer Bevölkerung nur wenig bekannt ist.

Vizegemeindepräsidentin Carmen Suter-Frey (61) kandidiert für die Nachfolge von Marco Genoni als Gemeindepräsidentin von Suhr. Anders als ihr Mitbewerber, der studierte Bio-Landwirt, Grossrat und ebenfalls Gemeinderat Thomas Baumann (Zukunft Suhr), kursiert ihr Name eher nicht auf der grossen, politischen Bühne.

Carmen Suter hatte nie Ambitionen auf ein Amt als Gross-, Regierungs- oder Nationalrätin, wie sie sagt. Seit elf Jahren ist sie aber Präsidentin der Ortsbürgergemeinde, des kantonalen Forstkreises 4 (Aarau-Kulm-Zofingen) und Vizepräsidentin vom Gewerbeverein. Carmen Suter spielt durchaus in einigen Gremien an der Front mit. Ihr Gesicht war in der Öffentlichkeit einfach wenig sichtbar.

Im Spagat zwischen Tradition und Weiterentwicklung

2018 wurde sie Vizegemeindepräsidentin und hätte eigentlich gerne mit dem aktuellen Gemeindepräsidenten Marco Genoni (Zukunft Suhr) weitergearbeitet. Weil er nicht wieder antritt, ist für sein politisches Bündnis Zukunft Suhr klar, dass das Präsidium behalten werden muss. Die andere logische Konsequenz könnte aber sein, dass nun die Vizepräsidentin aufsteigt und das Amt übernimmt.

Carmen Suter überlegte sich die Sache lange, öffentlich bekannt wurde ihre Kandidatur erst vor zwei Wochen. Sie sei zwar aufgesucht worden von der IG Pro Suhr, bei der sie seit Jahren mitwirkt, antreten tut sie aber «wie bei jeder Wahl seit 2009 als parteilos, bürgerlich».

In Suhr, dass sich mitten im Wandel vom Dorf zur Kleinstadt befindet, gibt es nun zwei Kandidaturen: Mit Thomas Baumann eine eher progressive und mit Carmen Suter eine eher konservative. Sie sagt:

«Ich habe meine Ansichten, bin bürgerlich gesinnt, aber ich bin sicher keine Hardlinerin.»

Das Traditionelle sei ihr wichtig, aber es sei ihr auch klar, dass man nicht stehenbleiben könne und gerade sie sei nicht eine, die sich gegen jede Innovation querstellt. «Traditionen, die uns Boden und Wurzeln geben, sind gleich wichtig wie Weiterentwicklung. Ich weiss, das ist ein Spagat – aber ein spannender.»

«Es ist nicht so, das Linksgrün per se keine gute Ideen hätte»

Carmen Suter sieht sich deshalb als Brückenbauerin. Ein Beispiel, wo dies besonders zur Geltung komme, sei etwa beim aktuellen Thema der Aussenraumgestaltung des Dorfkerns, etwa der Mittleren Dorfstrasse, wo unter anderem auch ihr Kosmetikstudio Le Visage und die Baufirma ihres Ehemannes Daniel sind und gerade ein grösserer Umbau realisiert wird, der der Strasse ein frischeres Bild verleihen wird. Zukunft Suhr schlägt vor, die Einkaufsstrasse in eine Flaniermeile umzuwandeln.

«Es ist nicht so, das Linksgrün per se keine gute Ideen hätte», sagt Carmen Suter. Doch gerade bei dem Thema gehe es darum, eine Balance zu finden zwischen Verkehrsberuhigung und einer trotzdem guten Anbindung sowie genügend Parkplätzen.

«Das Gewerbe profitiert von einer besseren Aufenthaltsqualität, lebt aber klar von der Erreichbarkeit.»

Solche Themen mit der politischen Gegenseite zu diskutieren und die beste Lösung für die Gemeinde zu finden, darin sieht Carmen Suter ihre grosse Stärke. Deshalb wollte sie unabhängig sein von einer Partei. «So bin ich flexibel und kann frei auf die andere Seite zugehen, mal einräumen, wenn ich falsch liege und vor allem den gesunden Menschenverstand walten lassen.»

Carmen Suter-Frey (parteilos-bürgerlich) kandidiert als Gemeindepräsidentin in Suhr. Alex Spichale

Beim Gemeindewachstum will sie «das Tempo drosseln»

Ein anderes Beispiel: Dem grossen Bevölkerungswachstum mit den vielen Wohnüberbauungen, die in Suhr geplant oder bereits realisiert werden, schaut die traditionell im Dorfleben verwurzelte Carmen Suter offen entgegen. Sie sagt aber: Die Entwicklung soll man nicht aufhalten, aber vielleicht «das Tempo drosseln». Die Gemeinde müsse aufpassen, dass sie mit der nötigen Infrastruktur nachkomme.

«Man müsste auch probieren, weniger Klein- und mehr Familienwohnungen zu fördern.»

Suhr sei für Familien attraktiv, biete alle Schulstufen und Tagesstrukturen an, für die sie sich in ihren ersten Jahren als Gemeinderätin eingesetzt habe. Damals gab sie die operative Leitung ihres Kosmetikstudios ab und konzentrierte sich mehr auf die Gemeinde. Die gebürtige Rohrerin und Mutter zweier erwachsenen Söhne führt das Ressort Volkswirtschaft und Inneres (Bevölkerungsschutz, Feuerwehr, Gewerbe oder Forst, unter anderem), das sie gerne auch als Gemeindepräsidentin behalten will.

Insgesamt acht Kandidaturen Fürs Gemeindepräsidium stehen nur Thomas Baumann (Zukunft Suhr) und Carmen Suter (parteilos, bürgerlich) zur Auswahl. Für die fünf Gemeinderatssitze kandidieren aber insgesamt acht Personen. Zukunft Suhr will die bisherigen drei Sitze noch mit Oliver Krähenbühl (bisher) und Sonja Ihle (neu) verteidigen. Die Bürgerlichen hingegen erheben Anspruch auf alle fünf Sitze und stellen nebst Daniel Rüetschi (FDP, bisher) auch Grischa Ruprecht (FDP, neu), Beat Woodtli (SVP, neu) und David Hämmerli (IG Pro Suhr, neu) auf.