Aarau: Die Arbeiten an der neuen Kettenbrücke kommen gut voran

Pont Neuf Aarau Die Arbeiten an der neuen Kettenbrücke kommen sehr gut voran – aber es kündigt sich die nächste Baustelle an So langsam kann man sich vorstellen, wie die neue Aarauer Aarebrücke einst aussehen wird. Die Arbeiten laufen gut. Solange keine Minusgrade herrschen, kann weiter betoniert werden. Aktuell läuft die Planung an für eine weitere Baustelle gleich nördlich des Brücken-Perimeters. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 01.11.2021, 14.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Baustellenbesuch bei der neuen Aarauer Aarebrücke Ende Oktober. Nadja Rohner

Wenn man auf der Hilfsbrücke steht und zur Baustelle für die neue Kettenbrücke (Projektname: Pont Neuf) blickt, dann entsteht unweigerlich der Eindruck, dass die neue Brücke enorm hoch ist. Tatsächlich ist das keine optische Täuschung, bestätigt Projektleiter Roberto Scappaticci: Die Hilfsbrücke liegt etwas niederer als der Neubau; und dieser wird, wie üblich bei Brücken, sogar noch wenige Zentimeter zu hoch (überhöht) gebaut – er wird sich noch setzen. Deshalb wirkt der «Pont Neuf» so riesig. Er ist aber nicht höher als die letzte Kettenbrücke.

Wie läuft es auf der Baustelle? «Wir kommen sehr gut voran», sagt Scappaticci. Der Wasserstand ist enorm niedrig und die Temperaturen problemlos. «Erst wenn es weniger als 0°C ist, müssen wir mit dem Betonieren aufhören.»

Von der Seite ist die Form der neuen Brücke schon sehr gut sichtbar, vor allem links im Bild. Nadja Rohner

Von der Hilfsbrücke her sind die späteren Hohlräume der Brücke erkennbar an ihrer grauen Farbe. Denn was immer später nicht sichtbar ist, wird nicht mit dem pigmentierten Beton erstellt, der der Brücke eine gelblich-braune Farbe geben soll. Aus Kostengründen.

Mittlerweile ist ein Teil der Brückenplatte schon betoniert. Sogar das überbreite Trottoir sieht man schon; kein Vergleich zu den engen Verhältnissen von früher. Und erstmals kann man sich wieder vorstellen, wie es sein wird, dereinst über die Kettenbrücke zu schreiten und direkt den Zollrain in die Altstadt hinaufzuschauen – ein Anblick, den man von der Hilfsbrücke her nicht hat.

Die Brückenplatte. Rechts ist das Trottoir schon erkennbar. Nadja Rohner

Auf der Brücke sind die Arbeiter mit Bewehrungsarbeiten für die nächste Etappe der Brückenplatten-Betonierung beschäftigt. Von Hand. «Eine Riesenbüez», so der Projektleiter. Auf die Betonplatte kommen am Schluss drei Schichten Gussasphalt, damit der Beton hermetisch abgeschlossen und so vor Umwelteinflüssen geschützt ist. Mit dem Brückengeländer, das zu einem späteren Zeitpunkt betoniert wird, kann man das nicht machen, weshalb es wohl alle paar Jahre gereinigt und wo nötig ausgebessert werden muss.

In mühsamer Handarbeit werden die Bewehrungsarbeiten erledigt. Nadja Rohner

Am Nordufer wird gerade das Schalungsgerüst für den Tunnel erstellt. Er wird Velofahrerinnen und Fussgänger unter der Brücke dem Aareufer entlang führen. Wie alle Schalungen für die neue Brücke entsteht er in Handarbeit. Parallel dazu, zum Ufer hin, entsteht der Wartungsgang. Hier wird künftig der Brückeninspektor alle vier bis fünf Jahre nachsehen, ob mit den Brückenlagern und den Fahrbahnübergängen alles in Ordnung ist.

Das Schalungsgerüst für den Fuss- und Velotunnel entlang des Nordufers. Links, wo die Arbeiter stehen, wird der Wartungsgang entstehen. Nadja Rohner

Gleich daneben tut sich ein Loch auf. Ein Stollen, der der Küttigerstrasse entlang in Richtung Weinbergkreisel führt. Es handelt sich um einen alten Kabelkanal der damaligen IB Aarau (heute Eniwa), und er zieht sich von der «Pont Neuf»-Baustelle unter dem Trottoir beim «Aarepark» bis zur Bushaltestelle.

Hier befindet sich ein alter Kabelstollen der IBA. Nadja Rohner

Dieser Kanal hat an sich nichts mit der Brückenbaustelle zu tun. Und doch beschäftigt er nun auch Roberto Scappaticci. Denn: «Der Kanal ist heute nicht mehr nötig, muss aber natürlich unterhalten werden, damit kein Sicherheitsrisiko entsteht. Und das kostet. Er soll also rückgebaut werden.» Dazu müsste man die Küttigerstrassse (vor allem den Trottoirbereich) auf ganzer Kanallänge öffnen, die Seitenwände verstärken, den Kanal auffüllen und die Strasse darüber wieder erstellen.

Der alte Kabelstollen wird nicht mehr genutzt, muss aber noch unterhalten werden. Nadja Rohner

Etwa ein halbes Jahr dürfte das dauern, und die Durchfahrt bliebe wohl beidseitig möglich, aber mit Einschränkungen. «Die Planung soll gestartet werden», so Scappaticci. Idealerweise würde man die Arbeiten noch erledigen, während die Brücke im Bau ist.