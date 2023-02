Bettelverbot in Aarau: Stadtpolizei darf neu das Geld einziehen

Polizeireglement Die Aarauer Stadtpolizei darf Bettlern neu das Geld einziehen: Die SP will das verhindern – der Stadtrat warnt Auf Anfang Jahr wurde das Reglement der Aarauer Polizei leicht angepasst: Bei Betteln «ohne Rechtfertigungsgrund» darf das eingenommene Geld neu eingezogen werden. «Dies gilt insbesondere für die Fälle des organisierten Bettels», hiess es in der Vernehmlassung. Laut SP verletzt dies aber übergeordnete Rechtssprechung aus Strassburg. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 01.02.2023, 05.00 Uhr

Das Betteln bleibt in den Gemeinden der Stadtpolizei Aarau verboten, gespendetes Geld darf von den Behörden eingezogen werden. Tanya Hasler

Die Stadtpolizei Aarau hat seit Jahresbeginn eine überarbeitete Polizeiverordnung. Gross aufgefallen ist dies nicht: Bei den Anpassungen ging es hauptsächlich um den Einbezug von Erlinsbach AG. Es gab aber auch ein paar formelle Änderungen und kleine Neuigkeiten.

Eine betrifft das Bettelverbot: Das Erbitten von Geld in der Öffentlichkeit ist weiterhin untersagt und kann mit bis zu 2000 Franken Busse bestraft werden. Neu wurde das Verbot jedoch etwas verschärft: So können ab diesem Jahr «die durch strafbares Betteln erlangten Vermögenswerte» sichergestellt und eingezogen werden.

«Dies gilt insbesondere für die Fälle des organisierten Bettelns», hiess es in den Erläuterungen zur geplanten Gesetzesänderung, die schliesslich so umgesetzt wurde. In der Vernehmlassung aber hatte sich die SP Stadt Aarau dagegen gewehrt – und auch gleich gegen das Bettelverbot an sich. Nach der letzten Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) sei das Bettelverbot eigentlich nicht mehr vertretbar und sollte abgeschafft werden, so die SP.

In besagtem Gerichtsfall war eine rumänische Frau, ethnisch Roma, in Genf wegen unerlaubten Bettelns neunmal mit 100 Franken gebüsst und später zu 500 Franken Geldstrafe verurteilt worden. Da sie kein Geld hatte, sass sie eine fünftägige Ersatzfreiheitsstrafe ab. Das Gericht in Strassburg urteilte dies als unverhältnismässig, was eine Welle von Diskussionen rund um die Gültigkeit des Bettelverbots auslöste, samt politischen Vorstössen dafür und dagegen, vor allem in Basel.

«Passives Betteln» mit «Rechtfertigungsgrund» ist erlaubt

Der Aarauer Stadtrat nahm zur Eingabe der SP Stellung. Laut ihm ergäbe sich aus dem Urteil des EGMR «keine allgemeine Erlaubnis zum Betteln». Nur sogenanntes passives Betteln, das «zur Existenzsicherung» der Person diene, könne man entsprechend der Menschenrechtskonvention nicht verbieten.

Darüber hinaus sei Betteln nur dann gerechtfertigt, wenn es «die öffentliche Sicherheit, Ruhe und Ordnung nicht stört», so der Stadtrat in Anlehnung an das Gerichtsurteil. Dann dürfe die Polizei keine Busse ausstellen. Damit werde die neue Rechtssprechung aus Strassburg berücksichtigt.

Doch auch bei theoretisch erlaubtem Betteln dürften bettelnde Menschen weggewiesen werden, «wenn sie an störenden Orten der Tätigkeit nachgehen». Im Wissen darum war schon im Entwurf zur Änderung der Polizeiverordnung festgehalten worden, dass sich der Fokus des Bettelverbots «auf ein (störendes) aktives Betteln» richtet. Und eben auf organisierten Banden.

Ohne Verbot «massive Zunahme» an Bettlern erwartet

In seiner Antwort an die SP warnt der Stadtrat zudem: Würde das Bettelverbot in Aarau abgeschafft, dürfte sich dies schnell herumsprechen, «was eine massive Zunahme der bettelnden Personen in Aarau zur Folge haben dürfte, was wiederum zu massiven Reklamationen führen könnte».

Als in Basel das Verbot aufgehoben wurde, habe sich dies in Europa schnell herumgesprochen, erinnerte der Stadtrat. «Es gingen danach zeitweise bis 150 Personen dem Betteln nach, vor allem Rumänen.» Rund ein Jahr nach Aufhebung führte Basel das Verbot wieder ein.

Basel erlebte 2021 eine zeitweise starke Zunahme an bettelnden Personen. Nicole Nars-Zimmer

(15.4.2021)

Bezeichnung «Gemeindepräsident» statt «Gemeindeammann» verneint

Nebst dem Bettelverbot fallen zwei weitere kleine Punkte der überarbeiteten Polizeiverordnung auf. Zum Beispiel: «Ein Ausbrechen gefährlicher Tiere» ist den Behörden neu nicht nur umgehend zu melden, sondern wird auch explizit bestraft.

Kurios ist weiter eine Formulierung, die trotz Einspruch unverändert blieb: In der Stadtpolizeiverordnung steht Stadtpräsident/in oder Gemeindeammann, aber nicht Gemeindepräsident/in. Küttigen, das aktuell den Titel des Gemeinderatsvorstehers in Präsident statt Ammann umtauft, wollte dies auch in der Verordnung anpassen lassen. Der Stadtrat verneinte es aber.

«Der Begriff ‹Gemeindeammann› steht für ‹Inhaber eines Amtes›», so die Begründung. «Da die Amtsbezeichnung in der kantonalen Verfassung explizit erwähnt wird, würde eine Änderung der Bezeichnung eine Verfassungsänderung erfordern.»

