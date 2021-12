Tschechien: Neue Regierung unter Premierminister Petr Fiala

Politik Machtwechsel in Tschechien: Neue Regierung unter Petr Fiala ernannt Der Ex-Minister, Politikwissenschaftler und neue Mann an der Spitze der Tschechischen Republik, wurde vereidigt. 17.12.2021, 11.57 Uhr

Petr Fiala ist der neue Premierminister von Tschechien. EPA

Mitten in der vierten Corona-Welle hat in Tschechien eine neue liberalkonservative Regierung die Amtsgeschäfte übernommen. Präsident Milos Zeman vereidigte die Minister des Kabinetts unter Regierungschef Petr Fiala am Freitag auf Schloss Lany bei Prag. Die Koalition aus fünf Parteien verfügt seit der Wahl Anfang Oktober über eine klare Mehrheit von 108 der 200 Sitze im Abgeordnetenhaus. Der 57 Jahre alte Fiala folgt auf den populistischen Milliardär Andrej Babis, der wegen Finanzenthüllungen unter Druck geraten war.