Pilotprojekt «Gesundheit Region Aarau» lanciert Erstanlaufstelle für Fragen zu Betreuung und Pflege Sieben Gemeinden führen ein Netzwerk für Fachpersonen im Bereich Pflege und Betreuung sowie eine Info-Anlaufstelle für die Bevölkerung ein. Losgehen soll es 2024. Der Kanton zahlt mit, weil es sich um ein Pilotprojekt handelt. Nadja Rohner 26.01.2023, 05.00 Uhr

Das neue Angebot fokussiert nicht nur auf das Alter, sondern auch auf andere Lebenssituationen, in denen Pflege und Betreuung in Anspruch genommen wird. Bild: Roger Gruetter

Wie komme ich an einen Rollator? Was muss ich tun, wenn meine Mutter ins Altersheim soll? Wo hat es überhaupt noch freie Heimplätze? Wie kommt mein beeinträchtigtes Kind an einen Pfleger, gibt es eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Demenzbetroffenen, und wie finde ich einen Fahrdienst für meinen Arzttermin nächste Woche?

Wer auf solche Fragen Antworten braucht und sich nicht auskennt, telefoniert unter Umständen lange herum, bis er am richtigen Ort landet. In sieben Gemeinden im Raum Aarau soll das künftig einfacher werden: Buchs, Küttigen, Suhr, Unterentfelden, Aarau, Biberstein und Muhen haben ein gemeinsames Projekt «Gesundheit Region Aarau» (kurz: Gera) lanciert. Weil es Pilotcharakter hat, wird es vom Kanton mitfinanziert. Die beteiligten Gemeinden zahlen einen Beitrag pro Einwohnerin und Einwohner.

Anstoss kam aus der Bevölkerung

Das Projekt besteht aus zwei Hauptbereichen: Gera-Pforte und Gera-Netz. Im Bereich Pforte soll eine zentrale Erstanlaufstelle geschaffen werden, wo sich die Bevölkerung mit den eingangs genannten Fragen rund um Betreuung und Pflege – und vielen weiteren – hinwenden kann. «Dort erhält die Person dann idealerweise Auskunft über die richtigen Anlaufstellen», sagt Angelica Cavegn Leitner. Die Aarauer Stadträtin bildet zusammen mit Anton Kleiber, Vizepräsident von Buchs, die Projektsteuerung. Sie erzählt, der Anstoss für das Projekt sei aus der Bevölkerung gekommen. «Den Leistungserbringenden im Gesundheitsbereich wurde rückgemeldet, dass man sich zu oft an verschiedenen Orten durchfragen muss, bis man an den richtigen Ort kommt. Das möchten wir mit diesem Pilotprojekt vereinfachen. Ausserdem sollen die Angebote besser miteinander vernetzt werden.»

Cavegn betont, dass noch nicht entschieden sei, wo diese Pforte angesiedelt wird. Es gebe bereits sehr kompetente Fachpersonen, sei es in den Gemeinden mit Alters-Anlaufstellen oder bei separaten Organisationen wie Pro Senectute. Inwiefern diese eingebunden werden können, sei in Abklärung.

Auch Fachpersonen sollen vernetzt werden

Während Gera-Pforte für die breite Bevölkerung gedacht ist, betrifft Gera-Netz die Fachpersonen. Also Spitexen, Heime, und so weiter. «Die Idee ist, im Gera-Netz Know-how zu bündeln, damit beispielsweise die Politik dort Wissen abholen kann – aber auch Anliegen aus dem Gesundheitsbereich in die Politik fliessen können», so Cavegn. «Gleichzeitig gibt es viele Themen, die alle Gesundheitsdienstleistenden betreffen und bei denen man durch bessere Vernetzung einen positiven Effekt erzielen kann. Zum Beispiel in den Bereichen Personalsuche oder Weiterbildungen.»

Die Ziele für «Gesundheit Region Aarau» wurden in Workshops festgelegt. Nun wird der Pilotbetrieb vorbereitet. Ziel ist es, 2024 mit Gera-Pforte und Gera-Netz zu starten.