Peter Dold Wie dieser 87-jährige Küttiger seit 60 Jahren Menschen mit seiner besonderen Therapieform hilft Als Psychotherapeut legt der Küttiger Peter Dold seine Klientinnen und Klienten nicht aufs Sofa, sondern motiviert sie zur Bewegung. Wie wichtig der Körper für die Behandlung der Seele ist, darüber schrieb der Wahl-Küttiger sein neustes Werk. Maria Brehmer 18.03.2022, 05.00 Uhr

Peter Dold spricht gerne über seine Arbeit. Wer über 60 Jahre als Psychotherapeut tätig ist, hat schliesslich auch einiges zu erzählen, erlebte Berührendes, Erstaunliches – und auch Schwieriges im Alltag mit seinen Patientinnen und Patienten.

Sein ganzes Berufsleben verbrachte der 87-Jährige grösstenteils mit Menschen, die Sorgen, Ängste, Zweifel und Krankheiten plagten: Wird die eigene Seele da nicht auch mal müde? «Nein, im Gegenteil, meine Klientinnen und Klienten geben mir immer viel zurück», antwortet Dold, und das wache Gesicht unter dem weissen Seitenscheitel sieht zufrieden aus.

Nein, noch keine Berufsmüdigkeit. Er habe nie etwas anderes tun wollen, sich nicht dem Stillstand hinzugeben sei für ihn sowieso essenziell, nicht nur für sein Leben, auch für seine Therapie. In Bewegung bleiben: eine Lebensaufgabe für Dold.

Wegen seiner Frau hat es ihn nach Küttigen verschlagen

«Darf ich von vorne anfangen?», fragt Dold erwartungsvoll, als wir ihn zum Interview in seinem Sprechzimmer treffen. Noch immer empfängt er Klientinnen und Klienten zuhause in Küttigen, wo der gebürtige Süddeutsche seit vier Jahrzehnten wohnt. Wegen seiner Frau hat es ihn hierhin verschlagen, im Haus mit Blick übers Dorf bis hin zu den Alpen hat früher auch seine Schwiegermutter gewohnt.

Hier – im Aargau – hat er viele Jahre seiner Berufstätigkeit gewirkt, war unter anderem als Leiter einer Beratungsstelle für Suchprobleme in Dietikon und als Eheberater in Aarau tätig sowie als selbstständiger Paar- und Familientherapeut.

«Von vorne anfangen» bedeutet für Dold, über die Wurzeln seines Therapieerfolgs zu sprechen. Darüber, dass er sich schon als junger Student der Psychologie zu fragen begann: Können wir die Seele wirklich losgelöst vom Körper behandeln?

Therapien müssen heute schneller gehen

Denn anders als das, was wir uns gemeinhin unter einer Psychotherapie vorstellen – der Patient liegt auf der Couch und spricht mit dem Therapeuten über sein Innenleben – geht und ging es bei Dold nie nur um das Sprechen. Sondern um das Zusammenspiel von Psyche und Physis.

Darum, wie Seele und Körper eine Einheit bilden. Darum, wie diese Einheit unser Wohlbefinden bestimmt – und wie der Körper dabei helfen kann, unsere Seele zu heilen.

«Über den Körper gelangen wir schneller zum Unbewussten. Emotionen spüren wir erst im Körper, dann offenbaren sie sich dem Verstand – ein grosser Vorteil, will man Behandlungen in kurzer Zeit erfolgreich machen»,

erklärt Dold. Vor allem jetzt, wo Psychotherapeutinnen und -therapeuten lange Wartelisten haben, sei die rasche Verbesserung einer psychischen Beschwerden besonders wichtig. Finanzielle Unsicherheit, fehlende Zukunftsperspektiven und die Einschränkung sozialer Beziehung lösten während der Pandemie bei Betroffenen Stress und Ängste aus.

Die Coronamassnahmen führten vor allem bei Jugendlichen zu erheblichen psychischen Belastungen. «Und es wird noch mehr werden», prophezeit Dold, «darum müssen wir effizienter sein!» Also Psychotherapie als Massenabfertigung? «Natürlich nicht. Aber selbstredend ist es auch erfreulich für die Patientinnen und Patienten, wenn der Zugang über den Körper den Zustand schnell verbessert.»

Schon Zeitgenossen von Siegmund Freud wollten wissen, wie Körper und Seele zusammenhängen, doch so richtig durchgesetzt hat sich die so genannte Körperorientierte Psychotherapie nicht. Eigentlich erstaunlich, weiss die Wissenschaft heute, dass Körper und Seele sich gegenseitig ständig beeinflussen.

In Bewegung bleibt der 87-Jährige als Thai Chi-Lehrer

In Körpergefühlen, Bewegungen, Atemfluss, Empfindungen auf der Haut oder in den Organen macht sich das erkenntlich, was der Verstand nicht zu greifen, schon gar nicht zu artikulieren vermag. So kann ein Patient etwa Druck in der Brust empfinden, ohne jedoch benennen zu können, dass es sich bei seinem unangenehmen Gefühl um Angst handelt.

Fragt der Therapeut nach dem Gefühl im Körper, gelangt er zur Emotion. Den Körper als Quelle an Informationen nutzt Dold für seine Therapien:

«Bei uns im Westen ist man davon überzeugt, Erkenntnisse und Wissen stünden vor allem über den bewussten und rationalen Zugang zur Verfügung. Doch das stimmt nicht»

, so Dold. Auch der Körper würde Informationen liefern. «Darum gibt es bei mir auch keine Therapie ohne Einbezug des Körpers.»

Im Fernen Osten denkt man da anders, schon seit Tausenden von Jahren liegt der Medizin eine ganzheitliche Betrachtung zugrunde, die den Menschen als Einheit von Körper und Geist betrachtet.

Ein Grund, warum sich Dold für die chinesische Kultur interessiert. Auch Thai Chi, eine Art meditative Kampfkunst, die Konzentration und Körperwahrnehmung schult, begeistert Dold. Obwohl ihm seine Knie oft Mühe machen, übt er täglich – und absolviert seit Jahren eine Weiterbildung in Thai Chi.

Selbstmassage, Partnerübungen – alles ist lernbar

Die Förderung der körperlichen Wahrnehmung ist in Dolds Therapieansatz also zentral, und wie gut sie funktioniert, um einen raschen Therapieerfolg zu erzielen, davon handelt sein neustes Buch. Es ist das sechste zum Thema Paar- und Familientherapie in der Psychotherapie. «Berührung heilt. Das ist der zentrale Aspekt des Buches», erklärt Dold.

Auf 230 Seiten leitet der Autor zu vielfältigen Körperübungen an, eingebettet in den neusten Forschungsstand. Mal ist es Selbstmassage, mal sind es Übungen, die die Aufmerksamkeit für die eigenen Körpervorgänge schulen. Mal sind es Partnerberührungen, mal helfen die Übungen ganzen Familien.

«Körperarbeit in der Systemischen Therapie» ist ein Fachbuch und richtet sich an Therapeutinnen und Therapeuten sowie an Interessierte.

«Spüren wir unseren Körper besser, hilft uns das, auch andere besser zu spüren. Wir werden empathisch, können uns in unser Gegenüber einfühlen. Das ist wichtig, wollen wir Konflikte bei Paaren oder in Familien lösen»

, erklärt Dold. Er erzählt, wie ein gutes Körperbewusstsein auch in seinem Alltag hilft. «Mich ärgert es, wenn jemand in meiner Nähe unordentlich ist. Mein Körper reagiert in diesen Momenten schneller, als ich denken kann. Ich werde angespannt. Mit einer kleinen Atemübung kann ich wieder Ruhe in mein System bringen. Das wirkt sofort. Und kann Beziehungen retten!», lacht er.

Mit dieser Übung können Sie es ausprobieren

Ist es wirklich so einfach? «Ja, wenn Sie bereit sind, auch kleine Veränderungen wahrzunehmen», so Dold. Und erklärt eine Übung:

Setzen Sie sich so hin, dass ihre Fusssohlen gut auf dem Boden aufliegen. Was fühlen Sie in Ihren Füssen? Kribbeln sie? Sind sie warm oder kalt? Wenn Sie sich die Zeit nehmen, in Ihre Füsse zu fühlen, wandern Ihre Gedanken weg vom Kopf und rein in Ihre Füsse. Sie unterbrechen ihren Gedankenfluss für einen kurzen Moment. Das kann Leichtigkeit in den Kopf bringen.

«Wer seine Wahrnehmung verändert, verändert sich und seine Umwelt. Dann passiert etwas!», erklärt Dold. Und ergänzt: «Es ist nie zu spät, damit anzufangen.»



Peter Dold: Körperarbeit in der Systemischen Therapie, Beltz Verlag.

