Ehemaliger Rektor der Berufsschule Aarau arbeitet in Namibia

Paul Knoblauch Ehemaliger Rektor der Berufsschule Aarau gibt sein Wissen nun in Namibia weiter: «Schiss habe ich eigentlich nur vor dem Heimweh» Der Aarauer Paul Knoblauch wagt nach der Pensionierung nochmals ein grosses Abenteuer in der Entwicklungsarbeit. Im Südwesten Afrikas soll er dabei helfen, dass Jugendliche besseren Zugang zu Berufsbildung erhalten. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 16.01.2023, 05.00 Uhr

Paul Knoblauch reist am 30. Januar nach Namibia. zvg

Zuerst müsse er die Garage aufräumen. Das sagte Paul Knoblauch im Juni 2021 zur AZ, als er sich nach 19 Jahren an der Berufsschule Aarau – zuletzt als Rektor – frühzeitig pensionieren liess. Aber danach werde er sicher nicht nur auf Kreuzfahrt gehen: «Ich fühle mich noch überhaupt nicht alt. Gerne werde ich in irgendeiner Form Freiwilligenarbeit leisten; vielleicht auch im Ausland.»

Das sagen viele, wenn sie in Pension gehen, aber Knoblauch zieht es durch: Er fuhr als «Voila»-Aushilfsvelokurier Einkäufe der Aarauerinnen nach Hause, sprang spontan ein halbes Jahr als Schulleiter der Oberstufe Schachen ein, gab in Rohr Unterricht, betätigte sich als Kochschullehrer («nur Assistenz!»), brachte einer libanesischen Botschaftsdelegation das duale Bildungssystem näher, und ja, er räumte die Garage auf.

Und jetzt, im Januar 2022, genau 25 Jahre nach seinem Einsatz als Blaumützen-Offizier in Syrien und Nordisrael, macht sich Paul Knoblauch bereit für sein nächstes grosses Abenteuer: Der 62-Jährige geht für zwei Jahre nach Namibia. Nicht als Gewürzhändler – ein kürzlich aufgetauchtes Aarauer Gerücht, ausgelöst durch sein Engagement im Vorstand des Schlossmühlenvereins –, sondern in die Entwicklungszusammenarbeit mit der Organisation Comundo.

Namibia ist etwa doppelt so gross wie Deutschland, hat aber nur rund 2,5 Millionen Einwohner. Dafür sehr, sehr viel Wüste. Knoblauch wird in Katima Mulilo leben und arbeiten; einer Stadt mit 30'000 Einwohnern am Fluss Sambesi.

Sie liegt etwa 1200 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Windhoek im Caprivi-Zipfel, an der Grenze zu Sambia. Auch Angola, Botswana und die Victoriafälle in Simbabwe sind nur wenige Autostunden entfernt. Paul Knoblauch weiss das aus dem Reiseführer auf seinem Stubentisch und aus dem Internet: «Ich war noch nie in Afrika, und ich hatte es eigentlich auch nicht vor. Doch je mehr Leuten ich von meinen Plänen erzähle, desto öfter höre ich begeisterte Reiseberichte.»

Seine neue Rolle in Namibia ist bewusst noch nicht bis ins letzte Detail definiert. «Meine Aufgabe wird es sein, jungen Leuten den Zugang zur Berufsbildung zu erleichtern», sagt er. «Namibia gibt relativ viel Geld für Bildung aus – aber wenig zielgerichtet, der Effekt könnte grösser sein. Viele Jugendliche beenden die Schule nicht oder landen in der Arbeitslosigkeit, sofern sie nicht studieren. Ein Berufsbildungssystem wie bei uns gibt es nicht.»

Das lokale Bildungsdepartement hat die Organisation Comundo (früher Bethlehem Mission Immensee) um Hilfe gebeten. Dort war Paul Knoblauch schon länger auf der Liste der Interessenten für einen Auslandseinsatz. Der Ort war ihm nicht wichtig, wohl aber das Tätigkeitsfeld: Berufsbildung. Dafür brennt er, da kennt er sich aus. «Man hat mich auch angefragt für ein Projekt zu E-Learning an Primarschulen, da habe ich gleich abgewunken.»

Er erhält einen ortsüblichen Lohn

Wenn Paul Knoblauch in der Hauptstadt Windhoek landet, wird er zehn Tage in Land und Aufgabe eingeführt. Die ersten drei Monate soll er nur zuschauen, zuhören und nach und nach erste Handlungsfelder herausschälen – für einen ortsüblichen Lohn von etwa 600 Franken im Monat.

Seine Ansprechpartner sind lokale Behörden, das Gewerbe, Schulen, Lehrer. «Es war ein glücklicher Zufall, dass ich nach meiner Pensionierung noch in der Oberstufe ausgeholfen habe. Ich wusste zwar vorher um die Herausforderungen der Berufsfindung, aber jetzt habe ich sie auch wahrgenommen.»

Er will die Idee der Berufslehre in Namibia bekannter machen. Gerade der Tourismus, das Bau- und das Baunebengewerbe im Land brauchen gut ausgebildete Arbeitskräfte. «Ich gehe nicht zum Missionieren», stellt Knoblauch klar, «und ich werde den Menschen auch nicht sagen, wie es zu laufen hat. Meine Aufgabe ist es, sie mit meinem Wissen zu unterstützen, Inputs zu geben, ihre Bedürfnisse abzuholen, sie kennen zu lernen. Und ich werde sicher auch viel von ihnen lernen.»

Namibia gilt als relativ sicher

Vom Einsatz weiss Knoblauch erst seit wenigen Monaten. Und nun, da der Abflug am 30. Januar näher rückt, kommt auch der Bammel. Nicht wegen der Situation im Land: Er sagt, Namibia gelte trotz grosser Schere zwischen Arm und Reich als relativ sicher, mit stabilem System und kaum Korruption.

Man könnte gut auch alleine spazieren gehen – wenn auch nicht unbedingt im Fluss baden, wegen der Flusspferde. Man müsse nicht hinter hohen bewachten Mauern leben, und die Beziehung zwischen Schwarz und Weiss sei in der einst deutschen und später britischen Kolonie nicht so zerrüttet wie beispielsweise in Südafrika.

«Schiss habe ich eigentlich nur vor dem Heimweh», sagt Paul Knoblauch. Heimweh nach seiner Frau Regula und den beiden Söhnen. «Es ist das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich alleine wohnen werde.»

Regula Knoblauch hätte mitgehen können, sagt sie, wie vor 25 Jahren in den Nahen Osten. Aber lieber hält sie in Aarau die Stellung. «Mit 30 oder 40 hätten wir das als Paar nicht geschafft», sagt Paul Knoblauch. «Aber jetzt, in dieser Lebensphase, passt das für uns.» Sie werden sich sowieso oft sehen können: Paul Knoblauch hat vier Monate Ferien im Jahr, schon im Juni kommt er wieder. Für die Hochzeit einer Nichte und den Maienzug – «für den Bachfischet reicht's halt nicht».

Zwei Jahre sind eine lange Zeit, aber für so fundamentale Weichenstellungen, wie sie dem Bildungsdepartement in Namibia vorschweben, braucht es sicher deutlich länger. «Es wird dauern, bis ich etwas Sichtbares vorweisen kann – ich gehe ja nicht, um Brunnen aufzustellen», sagt Knoblauch. Und eine Verlängerung wäre möglich. «So kommt es dann ja sowieso», prognostiziert Regula Knoblauch und lacht.

