Einwohnerrat Parlament will Kreisschule Aarau-Buchs doppelt prüfen lassen Der Einwohnerrat Aarau fordert, dass der Stadtrat die Kreisschule Aarau-Buchs unter die Lupe nimmt. Das Ja gab es dank neun Enthaltungen. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 22.12.2021, 08.58 Uhr

In der Kreisschule Aarau-Buchs läuft es nicht rund. (Im Bild: Primarschule Telli) Sabine Kuster

Unsicherheit. Ratlosigkeit. Oder «ein komisches Gefühl unten links im Bauch», wie es Patrick Deucher (FDP) sagte. Woran es wohl lag, dass sich bei der ­Frage, ob das Postulat «Analyse der Kreisschule Aarau-Buchs (KSAB)» von Simon Burger (SVP) neun Einwohnerratsmitglieder der Stimme enthielten? Tatsache ist: Das Postulat, das der Stadtrat zur Nichtüberweisung empfahl, wurde überwiesen, mit 20:18 Stimmen. Dasselbe Postulat war kürzlich im Buchser Einwohnerrat nicht durchgekommen.

Postulant Burger, dessen Frau Nicole im Kreisschulrat sitzt, sagte: «Ich glaube, es besteht Einigkeit, dass es in der Kreisschule nicht rund läuft. Die Zusammenarbeit zwischen Kreisschulrat und Kreisschulpflege funktioniert nicht sonderlich gut, man schiebt sich gegenseitig die Schuld dafür zu.»

Unklarheiten über Kompetenzen

Es geht im Wesentlichen um ­Unklarheiten und Uneinigkeiten bezüglich der Kompetenzen des jeweils anderen Gremiums. Die Kreisschulpflege hat ein internes Projekt initiiert, das die Problematik analysieren soll. Der Stadtrat will diese Ergebnisse abwarten. Simon Burger hingegen findet das nicht gut: «Salopp ausgedrückt: Der Kreisschulrat und die Kreisschulpflege setzen sich zusammen und diskutieren, wer wen abschaffen oder wie man den jeweils anderen zurückbinden könnte.»

Er forderte eine Analyse durch Externe. Es geht ihm um Fragen wie: «Wie ist die Rücktrittswelle unter den Kreisschulpflegerinnen und Kreisschulpflegern zu erklären?» (sechs von sieben hören auf). Oder: «Masst sich der Kreisschulrat Kompetenzen an, welche nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fallen?» Und: «Ist die Aufsicht über die Kreisschulpflege ungenügend?» Auch eine Auflösung des Gemeindeverbands, also der Kreisschule, stellt Burger in den Raum.

Dieter Wicki (Die Mitte) ortete bei der Schule eine «Hyperaktivitätsstörung», an der sich seine Fraktion, obwohl «besorgt», nicht beteiligen wolle – die laufende Analyse sei abzuwarten. Susanne Klaus, Einwohner- und Kreisschulrätin, sagte, ihre Fraktion finde die Fragen wichtig, wolle aber ebenfalls zuerst die Resultate sehen.

«Optimierungsbedarf» in gewissen Bereichen

Christoph Waldmeier (EVP), selber Oberstufenlehrer an der KSAB, sagte: «Ich finde es auch speziell, wenn eine Organisation sich selber analysiert.» Man müsse sich den unangenehmen Fragen auf jeden Fall stellen. Er betonte aber auch, dass die Schule aus seiner Sicht auf einem guten Weg sei, «sie braucht noch Zeit».

Patrick Deucher (FDP) liess kein gutes Haar an der KSAB und zitierte aus der Medienmitteilung zu einer externen Qualitätsuntersuchung, in der steht, es gebe in gewissen Bereichen der Schule «Optimierungsbedarf»: «Das heisst, es ist eine Katastrophe», übersetzte er, und führte unter anderem die enorme Grösse der KSAB als negativen Punkt an.

Esther Belser Gisi (Pro Aarau) betonte, dass die Schule Aarau alleine auch nicht viel kleiner würde, wenn Buchs nicht mehr dabei wäre: «Die Aufnahme der Sek und Real Küttigen war keine freie Wahl, wir waren dazu verpflichtet. Die Buchser machen höchstens einen Viertel aus.»

Überprüfung unter externer Projektleitung

Die für Schule zuständige Stadträtin Franziska Graf erklärte, dass die Überprüfung nicht komplett intern gemacht würde, sondern unter einer externen Projektleitung. Und sie betonte zweierlei als Reaktion auf die Kritik, die Kreisschulpflege mache die Überprüfung auf eigene Faust: Erstens habe der Kreisschulrat vor einem Jahr die Schaffung einer kreisschulrätlichen Kommission abgelehnt. Diese hätte sich unter anderem mit der Überprüfung der Aufgaben von Kreisschulrat und Kreisschulpflege einer besseren befassen sollen.

Zweitens hatten Stadt- und Gemeinderat ursprünglich – vor der Kreisschulfusion – beantragt, dass nicht das Volk, sondern der Einwohnerrat das Schulparlament wählen soll; mit dem Ziel, dass es hauptsächlich aus Einwohnerräten bestehe, die so grösseren Einfluss nehmen könnten. Was Graf damit wohl ausdrücken will: Hätte der Einwohnerrat seinerzeit nicht auf eine Volkswahl bestanden und die Vorlage abgeändert, gäbe es nun weniger Probleme.

