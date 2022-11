Oberstufe Schenkenbergertal Wegen allfälliger Gemeindefusion: Müssen Auensteiner Bezirksschüler den Schulort wechseln? Die Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal kämpft bereits heute mit schwankenden Schülerzahlen. Eine allfällige Fusion einer Mitgliedsgemeinde würde der Schule den Todesstoss versetzen – mit Auswirkungen für alle betroffenen Gemeinden, inklusive Auenstein. Florian Wicki 30.11.2022, 05.00 Uhr

Die Bezirksschule der Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal in Schinznach: Ihre Tage sind wahrscheinlich gezählt. Bild: Maja Reznicek

Zum Schluss komme nicht immer das Beste, so leitete der Auensteiner Gemeinderat Peter Anderau an der Gemeindeversammlung seine Ausführungen zur Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal ein (KSOS). Dort finden sich die Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler aus Thalheim, Schinznach, Veltheim, Villnachern und Auenstein.

Peter Anderau ist als Gemeinderat für das Ressort Schule zuständig. Bild: zvg

Insbesondere die Bezirksschule der KSOS kämpft bereits seit einigen Jahren mit schwankenden Schülerzahlen, führte Anderau aus. 108 Schülerinnen und Schüler braucht es laut Kanton für den Betrieb einer Bezirksschule, heuer waren es in der Bez in Schinznach 127 an der Zahl.

Und nun zeichnet sich ab, dass die Schülerzahlen der KSOS in absehbarer Zeit noch weiter sinken dürfen: An der Gemeindeversammlung in Villnachern hat der Souverän mit 147 zu 73 Stimmen einen Projektierungskredit für die Fusion mit der Stadt Brugg beschlossen. Das klare Resultat deutet darauf hin, dass auch die Fusion selber an der Urne gute Chancen haben dürfte und dass folglich auch die Bezirksschülerinnen und Bezirksschüler von Villnachern per 1. Januar 2026 die Schule in Brugg besuchen werden.

Für Anderau war denn auch klar, dass der Bezirksschulstandort Schinznach mittelfristig nur überlebensfähig wäre, wenn alle fünf Gemeinden dabeibleiben:

«Wenn Villnachern nicht mehr dabei ist, dann ist die Bezirksschule gestorben.»

Hinzu komme die Tatsache, dass das Schulhaus in Schinznach aufgrund seines Zustands grossen Investitionsbedarf habe, fügte er an: Man müsse, wolle man das Schulhaus in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter nutzen, «Millionen in die Hand nehmen, um das Gebäude auf Vordermann zu bringen».

Möriken-Wildegg als einzige Alternative

Die in der Kreisschule verbleibenden vier Gemeinden müssten sich nun nach Alternativen umschauen, kündigte Anderau denn auch an. Eine Variante habe man bereits im Auge: «In der Nachbargemeinde Möriken-Wildegg läuft die Schulraumplanung derzeit – und aufgrund der Entwicklung an der Kreisschule Schenkenberg ging die Gemeinde dabei vom Gas.» Wildegg plant dabei nicht nur das eigene Bevölkerungswachstum ein: Zur Jahresmitte gaben die Gemeinden Möriken-Wildegg, Rupperswil und Lenzburg gemeinsam bekannt, dass die Rupperswiler Bezirksschüler ab 2025/26 nicht mehr nach Lenzburg, sondern ebenfalls nach Möriken-Wildegg fahren müssen, weil in Lenzburg der Platz knapp wird.

Wenn man den Schulraum schon plant, mehr Platz schaffen muss, kann man gerade auch noch mehr Schüler einplanen, so die Idee. Die Gespräche seien bereits in Gang, so Anderau, Wildegg habe sich bereit erklärt, die Schülerschaften der Gemeinde Auenstein, Thalheim, Schinznach und Veltheim in die Planung miteinzurechnen. Unter einer Bedingung, fügte er an: «Das aber nur, wenn wir jetzt sagen, dass wir dabei sind.»

Deshalb müsse man sich auch in Auenstein, wo die Gemeindeversammlung das letzte Wort zum Schulortwechsel habe, auch relativ schnell entscheiden: «Sonst ist dieser Zug für Jahre und Jahrzehnte abgefahren.» Auch wenn die Abstimmung unter Umständen nur pro forma erfolge, da man zum Schulstandort Wildegg eigentlich keine Alternative habe.

Die Nachbarn wollen Nägel mit Köpfen machen

Die Details wie die genaue Übergabe, ob die ganze Schule an einem Tag umzieht oder der Prozess jahrgangsweise abläuft, seien noch nicht entschieden, so Anderau. Es sei aber wichtig, dass der ganze Prozess, wenn man sich denn entschieden habe, relativ zügig vonstattengehe: «Es gibt nichts Schlimmeres für eine Schule, die weiss, dass sie dem Tod geweiht ist, wenn sie dann trotzdem noch lange weiterlebt.»

Jeanine Glarner ist die Frau Gemeindeammann von Möriken-Wildegg. Bild: zvg

In Möriken-Wildegg hat man den Hilferuf vernommen, wie Frau Gemeindeammann Jeanine Glarner auf Anfrage erklärt: «Wir behalten die Aufnahme von Auenstein als Eventualität im Hinterkopf, die Gespräche sind am Laufen.» Die Gemeinde sei derzeit sowieso im intensiven und langwierigen Planungsprozess, in den man auch schon Rupperswil miteinbezogen hatte. Darum verkompliziere diese Entwicklung den Prozess nicht mehr enorm. Glarner betont aber auch, dass man trotzdem in absehbarer Zeit Nägel mit Köpfen machen wolle: «Jetzt ist der letztmögliche Zeitpunkt, um die Gemeinde in unsere kurz- bis mittelfristige Planung miteinbeziehen zu können.»

Die Problematik betrifft laut Anderau übrigens vorläufig nur die Bezirksschule; bei Sek- und Realschulen sei der Kanton bei den Schülerzahlen deutlich flexibler: «Die SeReal wird also mittelfristig in Veltheim bleiben. Auf dieser Stufe herrscht weniger Druck und Handlungsbedarf als bei der Bezirksschule.»