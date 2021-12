Wo Daniel Bumann scheiterte: Das «Rustica» hat einen neuen Wirt

Oberkulm Wo Daniel Bumann scheiterte, übernimmt jetzt er den Herd – das «Rustica» hat einen neuen Wirt Auch der Restauranttester konnte das Restaurant Rustica in Oberkulm nicht retten. Nur wenige Monate nach Ausstrahlung der Sendung schloss das Lokal mit dem Beinamen «Halbeck's Wyne Kitchen» seine Tore. Jetzt kehrt wieder Leben in die Gaststube ein. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hamza Banyameen übernimmt das Restaurant Rustica in Oberkulm samt dazugehöriger Bar. Pascal Bruhin

Selbst Daniel Bumann konnte hier nicht helfen. Unter den erschwerten Pandemiebedingungen mit mehrmonatiger Schliessung hielt das Restaurant Rustica in Oberkulm nach dem Besuch des Restauranttesters nicht lange durch. Am 27. November 2020 verkündete Wirt Matthias Halbeck auf Facebook die definitive Schliessung seiner «Wyne Kitchen»:

Die Bar überzeugte ihn, den Schritt zu wagen

Nach über einem Jahr will er der bewegten Geschichte des kleinen Gasthauses nun ein neues Kapital anfügen: Hamza Banyameen hat das «Rustica» jetzt gepachtet. Er übernimmt nicht nur das Restaurant, sondern auch die gleichnamige Bar im selben Gebäude, die zuvor von einem anderen Pächter betrieben wurde.

Das Restaurant Rustico in Oberkulm. Links der Eingang zur Bar, rechts jener zur Gaststube. Pascal Bruhin

«Ich habe mich sofort in das ‹Rustica› verliebt», sagt der 44-Jährige, der lange nach einem Restaurant gesucht hatte. Ein Funkeln blitzt in seinen Augen, wenn er davon erzählt, wie er das Inserat im Internet entdeckte und sofort Kontakt mit dem Besitzer aufnahm. Die grosse Terrasse, die vielen Parkplätze und nicht zuletzt die Bar überzeugten den Ebiker sofort. «Wow, das hat Potenzial», habe er sich gesagt. Kurz darauf war der Pachtvertrag unterschrieben.

Der ehemalige Bauarbeiter griff selbst zum Pinsel

In viel Eigenarbeit wurde die Gaststube fortan renoviert und umgebaut. Zugute kam Banyameen dabei, dass er zuvor 15 Jahre lang als Maurer und Polier auf Baustellen in der ganzen Schweiz tätig war. Die hellen Räumlichkeiten laden nun zum Verweilen ein. An den Wänden, sowohl im Restaurant als auch in der Bar, thronen Bilder einer befreundeten Malerin, die bei Gefallen auch erworben werden dürfen.

Die Bilder an der Wand stammen aus dem Pinsel einer befreundeten Künstlerin. Pascal Bruhin

Dass sich auch die Kleinsten in seinem Lokal wohlfühlen, ist dem vierfachen Familienvater – seine jüngste Tochter ist erst sieben Monate alt – wichtig. So sollen bald eine Spielecke im Inneren und ein grosser Spielplatz auf der Terrasse folgen. Der Wirt meint freudig:

«Hier sollen auch die Grosseltern mit ihren Enkeln zum Essen kommen.»

Und die lokale Bevölkerung ist offenbar schon ganz gespannt darauf, wann das schweizweit berühmt gewordene Restaurant wieder öffnet. «Viele, die vorbeigehen, fragen mich, wann es denn endlich losgeht», sagt Banyameen. «Sie warten regelrecht drauf.»

Die Bevölkerung freut sich offenbar schon darauf, wieder im «Rustica» zu speisen. Pascal Bruhin

Ursprünglich sollte das «Rustica» schon Ende Dezember wieder öffnen. Mit einem Mix an orientalischer, italienischer und Schweizer Küche. Da kurzfristig ein neuer Geschäftspartner eingestiegen ist, wird die Eröffnung nun um einen Monat verschoben. Am 1. Februar soll das «Rustica» unter dem Namen «Exklusive» wiedereröffnet werden und dabei voll auf die italienische und die Schweizer Küche setzen. Also Pizza, Pasta, aber auch Schnitzel und Mistkratzerli. Und Burger.

Er führte bereits mehrere Restaurants

Das «Rustica» oder eben neu «Exklusive» wird dabei mitnichten sein erster Ausflug in die Gastronomie sein. Er führte zuvor bereits das Restaurant Känguru in Rothenburg und ein Restaurant im Kanton Schwyz. Und auch mit Fleisch kennt er sich aus, führte er doch zuvor eine Metzgerei in Emmenbrücke. Am Herd wird denn auch, nebst einem Koch, Banyameen selbst stehen.

Cocktails sind nicht sein Spezialgebiet: Für die Bar sucht Banyameen noch eine Barchefin, möglichst aus der Region. Pascal Bruhin

Das Restaurant soll dereinst für den Lebensunterhalt der sechsköpfigen Familie sorgen. Angst, dass es ihm wie seinem Vorgänger geht, und er bald wieder schliessen muss, hat Banyameen nicht: «Ich denke, es wird klappen.» Denn er ist überzeugt:

«Man muss etwas machen, um etwas zu bekommen.»

Dass das «Rustica» dank des Restauranttesters schweizweit bekannt ist, hat Banyameen übrigens erst im Nachhinein, nach Vertragsunterzeichnung, erfahren. «Und ich hoffe nicht, dass Herr Bumann noch einmal hierherkommen muss», meint er augenzwinkernd. «Und wenn, dann nur zum Essen.»

Im Zusammenschnitt: Die Hochs und Tiefs der damaligen Restauranttester-Episode aus dem Restaurant Rustica in Oberkulm. 3+

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen