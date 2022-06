Oberkulm «Rustica»-Liegenschaft sucht neuen Besitzer – wie es mit dem Restaurant weitergeht, bleibt ungewiss Erst im Mai dieses Jahres eröffnete das ehemalige Restaurant Rustica unter dem Namen «Exklusive» wieder. Das Lokal war durch den Besuch von Restauranttester Daniel Bumann berühmt geworden. Nun soll die gesamte Liegenschaft verkauft werden. Pascal Bruhin 28.06.2022, 05.00 Uhr

Die gesamte Liegenschaft an der Hauptstrasse 7 in Oberkulm steht im Internet zum Verkauf ausgeschrieben. Pascal Bruhin

(24. Dezember 2021)

Das Restaurant Rustica in Oberkulm hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich – und eine ungewisse Zukunft vor sich. Schweizweit wurde das kleine Lokal an der Hauptstrasse 7 berühmt, als Restauranttester Daniel Bumann 2020 dem damaligen Wirt Matthias Halbeck und seiner «Halbeck's Wyne Kitchen», wie das «Rustica» zwischenzeitlich hiess, versuchte, unter die Arme zu greifen. Nur wenige Wochen nach Bumanns Besuch verkündete Halbeck auf Facebook aber die definitive Schliessung des Restaurants.

Mehrere Monate stand das kleine Lokal daraufhin leer, bis der Ebiker Hamza Banyameen gemeinsam mit einem Geschäftspartner die Pacht übernahm. (AZ berichtete). Aus dem «Rustica» wurde das «Exklusive», eine Pizzeria, in der neben italienischer aber ebenfalls Schweizer Küche angeboten wird. Die angeschlossene Bar erhielt den selben Namen. Durch einen Wasserschaden verzögerte sich die Eröffnung jedoch. Statt im Februar, öffnete das «Exklusive» erst im Mai seine Türen.

Hamza Banyameen hat das «Rustica» unter dem Namen «Exklusive» wiedereröffnet. Pascal Bruhin (24. Dezember 2021)

1,3 Millionen Franken wollen die Eigentümer haben

Nun steht für das ehemalige «Rustica» erneut ein Wechsel an: Die gesamte Liegenschaft mit einer Grundstücksfläche von 1175 Quadratmetern steht im Internet zum Verkauf ausgeschrieben. Für 1,3 Millionen Franken ist die «rentable Renditeliegenschaft an äusserst prominenter Lage im Zentrum von Oberkulm mit bester Frequenz und attraktivstem Einzugsgebiet» zu haben.

Immobilienmakler Ferdi Köster sagt auf Anfrage von der Immobilie mit Baujahr 1968. «Das Haus ist zwar alt, aber noch in gutem Zustand», sagt er. Als Renditeobjekt sei es ideal, denn nebst dem Pachtzins für das Restaurant fliessen auch die monatlichen Mieteinnahmen der sechs Wohnungen in den Obergeschossen – von ein bis dreieinhalb Zimmer gross – ins Kässeli des künftigen Besitzers.

Aktueller Pächter will sich mit künftigem Besitzer einigen

Zudem sei der Renovationsbedarf überschaubar, zumal «der Unterhalt der gesamten Liegenschaft stetig ausgeführt und diverse Teile in den vergangenen Jahren saniert oder ersetzt» wurden, wie es im Inserat heisst. Wie es mit dem Restaurant im Erdgeschoss weitergeht, hängt wohl davon ab, was die neuen Eigentümer mit dem Gebäude vorhaben. Laut Köster stellen die jetzigen Besitzer keine Bedingungen, was die künftige Nutzung betrifft. Verfügbar wäre es jedenfalls per sofort.

Der derzeitige Pächter Hamza Banyameen betont auf Anfrage, dass sein Pachtvertrag noch bis Oktober gilt und ihm eine Verlängerung zugesichert worden sei. Er wolle auf jeden Fall am Lokal festhalten und sich auch mit dem künftigen Besitzer auf eine Weiterführung des Vertragsverhältnisses einigen.