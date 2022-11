Oberkulmer Finanzleiter vernachlässigt jahrelang Mahwesen

Oberkulm «Das Ausmass wurde erst nach seiner Pensionierung bekannt»: Finanzleiter vernachlässigte Mahnwesen jahrelang Weil der ehemalige Finanzleiter in Oberkulm die Debitorenbuchhaltung nicht vollständig erledigte, müssen nun die Gemeinde und seine Nachfolgerin die Folgen ausbaden. Schon bei seinem vorherigen Arbeitgeber hatte er seine Pflichten nicht erfüllt. Natasha Hähni 1 Kommentar 29.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Während eines Jahrzehnts vernachlässigte der Oberkulmer Finanzleiter die Debitorenbuchhaltung. Britta Gut (2020)

Wer in Oberkulm in den letzten Jahren eine Rechnung der Gemeinde nicht bezahlt und nie eine Mahnung erhalten hat, könnte in den nächsten Monaten doch noch zur Kasse gebeten werden. Die Verspätung ist vor allem einer Person zuzuschreiben: dem ehemaligen Finanzleiter. In seinen rund zehn Jahren bei der Gemeinde vernachlässigte er die Debitorenbuchhaltung. Etliche Mahnungen für ausstehende Gebühren und Wasserrechnungen wurden aus diesem Grund nicht verschickt.