Tenniscoach Freddy Blatter: Adieu Oberentfelden, hallo Reinach

Oberentfelden/Reinach Tenniscoach Freddy Blatter ist von Reinach so begeistert, dass ihm der Abschied in Oberentfelden leicht fällt Am Samstag nimmt Tennistrainer Freddy Blatter (72) Abschied vom «Tennis aarau-West» in Oberentfelden. Die Anlage, auf der er 20 Jahre gewirkt hat, soll abgerissen werden. Doch Blatter geht «frohen Herzens», wie er sagt. In Reinach erwartet ihn eine Halle, die es in sich hat. Hier eröffnet er am 2. Oktober seine Tennisschule. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Freude über die frisch sanierte Reinacher Halle macht Freddy Blatter das Abschiednehmen in Oberentfelden leicht.

Valentin Hehli

Freddy Blatter breitet die Arme weit aus. «Stundenlang könnte ich hier stehen und schauen. Es ist einfach nur schön», sagt er. Vor ihm liegen drei Tennisfelder, blau die Felder, grün der Platz darum, die Linien so weiss, dass sie blenden. Blatter lächelt versonnen. Dann zieht er sich die Schuhe aus.

Diese drei Felder im Tenniscenter Reinach sind nicht einfach nur ganz normale Felder. Sie sind das Herzstück der von Freddy und Monica Blatter-Simmen gepachteten Halle, die am 2. Oktober eröffnet wird. Und sie sind noch so neu, dass man sie wegen des Trocknungsprozesses erst in Socken betreten darf. Die Felder haben einen gelenkschonenden Rebound-Ace-Belag, laut Blatter schweizweit erst auf drei oder vier Anlagen verbaut. «Etwas vom Besten.»

Und Aufwendigsten: Mit 55'000 Schrauben hätten die Platzbauer die Holzelemente verschraubt, dann gespachtelt, geschliffen und dreifach mit Acryl beschichtet. «Ein Boden wie in Australien beim Grand Slam», schwärmt er, noch dazu von einem Platzbauer umgesetzt, der schon für Nadal gebaut hat. «Ein guter Boden, nicht nur für Wettkampfspieler», sagt Blatter. Ein guter Boden für einen Neuanfang.

Die Plätze in der frisch sanierten Halle sind Freddy Blatters ganzer Stolz.

Valentin Hehli

Reinach tröstet ihn: «Ich gehe frohen Herzens»

Dem Neuanfang in Reinach geht ein Abschied voraus: Heute Samstag verlassen Freddy und Monica Blatter-Simmen das «Tennis aarau-West» in Oberentfelden. 2002 haben sie die Tennisschule aufgebaut und ab 2007 selbstständig geführt. Über 600 Kinder haben in diesen 20 Jahren ihre Schule durchlaufen, elf Schweizer-Meister-Titel haben sie geholt, 14 Nationalkaderspieler geformt.

Doch im September 2020 kündigte die Eigentümerin, die Kasper Group von Rolf Kasper (unter anderem «Aargau Hotels») an, dass das Tenniscenter aus dem Jahr 1980 abgebrochen und durch ein Wohn- und Dienstleistungscenter ersetzt werde. Blatters Mietvertrag läuft Ende September aus, die Anlage selbst wird noch bis April 2022 betrieben; die Projektarbeiten für den neuen Komplex haben sich verzögert.

Blatter hat für sich mit Oberentfelden abgeschlossen. Grossartiges habe er da erlebt, wunderbare Turniere veranstalten können, mitunter das grösste Juniorenturnier Europas. Und gross war sein Bedauern, als er vom Ende der Anlage erfuhr. Aber Reinach tröstet ihn:

«Die Begeisterung für diese Halle ist so gross, dass es das Abschiednehmen in Oberentfelden leicht macht. Ich gehe frohen Herzens und freue mich auf die familiäre Atmosphäre.»

Was ihn reut, ist der Verlust der Anlage für den Aargau, gedeckte Tennisplätze werden rar. Umso dankbarer ist er den Reinachern, die für die Sanierung der Halle 1,6 Millionen Franken gesprochen haben.

Noch laufen in und um die Tennishalle letzte Arbeiten. Auf die Gebäudehülle sollen beispielsweise noch riesige Tennisball-Kleber kommen.

Valentin Hehli

In zwei Wochen werden die Reinacher das Ergebnis begutachten können. Bis dann müssen aber nicht nur die Plätze aushärten, da muss noch einiges mehr passieren. Das anhaltende Regenwetter im Frühling hat für Verzögerungen beim Bau des neuen Hallendachs geführt, das hat den Zeitplan für die Sanierung der Garderoben oder die Neugestaltung des Eingangsbereichs ziemlich durcheinandergebracht.

Doch Blatter bringt das nicht aus der Ruhe. Freudig erklärt er im noch leeren und staubigen Foyer, wo die Réception hinkommt, wo der Wartebereich und wo der Shop. Im Obergeschoss wird eine Lounge mit 24 Sitzplätzen eingerichtet, von wo aus man direkt auf eine kleine Aussenterrasse oder auf die neue Holz-Galerie mit Aussicht in die Halle gelangt. In der Lounge will Blatter nicht nur Snacks wie Käseküchlein und Salatkombinationen anbieten, sondern auch Wein, und zwar richtig guten. Schon lange wünsche er sich einen Weinschrank, sagt er. «Hier habe ich als Pächter die Freiheit, zu machen, was ich will.»

Der Ausreisser blieb an der Grenze hängen

Freddy Blatter ist nicht nur begeistert. Er brennt für Tennis, seit 64 Jahren. Seit er als Achtjähriger als Balljunge Geld verdienen musste, damit die sechsköpfige Familie Brot und Butter kaufen konnte. «Mit elf Jahren stand mein Ziel fest: Davis-Cup.» Ein Mal für die Schweiz zu spielen, ein Mal zur Schweizer Nationalhymne einlaufen. Dafür lief er von zuhause weg, noch mitten in der Lehre als Maschinenmechaniker, wollte irgendwo im Ausland eine Tenniskarriere machen. Doch in Genf blieb er hängen, er hatte seinen Pass vergessen.

Die Eltern steckten ihn bis zum erfolgreichen Lehrabschluss in ein Lehrlingsheim. Karriere machte er trotzdem, er spielte sich in die Top Ten der Schweizer Rangliste, holte sechs Schweizer-Meister-Titel – und spielte 1972 im Davis-Cup. Als Verbandstrainer von Swiss Tennis wurde er mit den U16-Mädchen Europameister und 1989 als Coach des deutschen Tennisbundes Weltmeister. Mit 65 Jahren machte er das Diplom als Swiss-Olympic-Trainer.

In einer Woche wird Freddy Blatter 72 Jahre alt, in zwei Wochen startet er noch einmal durch; mitsamt seiner Partnerin Monica, 1977 Nummer eins der Schweiz, und einem achtköpfigen Team. «Ich werde oft gefragt, ob ich nicht loslassen könne», sagt er. Natürlich könne er das. «Aber warum sollte ich? Ich habe eine solche Freude an Tennis, dass ich einfach nicht müde werde, sieben Tage die Woche auf dem Platz zu stehen.»

Hinweis Eröffnung der Tennisschule «Tennis Blatter.Simmen» am 2. Oktober mit «Kids Tennis Day», 9.30 bis 11 Uhr. Für Kinder von 4 und 12 Jahren, Teilnahme kostenlos, Infos und Anmeldung auf www.tenniscenter-reinach.ch.